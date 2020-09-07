«Позволит прекратить эпидпроцесс»: глава центра Гамалеи назвал срок победы над коронавирусом с помощью вакцины
- РИА Новости
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Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что Россия сможет справиться с пандемией коронавирусной инфекции к лету 2021 года в случае вакцинации большей части населения страны.
Он отметил, что за год российские лаборатории в совокупности могут произвести до 80 млн доз вакцины.
«И мы получим хороший процент защищённых людей в нашей стране, что создаст протективный популяционный иммунитет. И это позволит прекратить эпидпроцесс, то есть неконтролируемое распространение инфекции в популяции», — рассказал Гинцбург в интервью «Известиям».
Он отметил, что до начала массовой вакцинации в стране будут «постоянные сражения и потери в борьбе с данным возбудителем».
В беседе с РИА Новости Гинцбург уточнил: для того чтобы взять ситуацию под контроль, необходимо привить две трети населения.
Он также подтвердил безопасность вакцины, отметив, что никаких побочных эффектов с серьёзными осложнениями у испытуемых не наблюдалось.
«Температура до 38 °C, иногда покраснение, мышечная боль в месте инъекции, что свойственно всем вакцинным препаратам, которые уже десятки лет находятся на рынке и входят в Национальный календарь прививок», — пояснил он «Известиям».
Напомним, в августе Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса — «Спутник V».
Тем временем глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что с 1 января 2020 года коронавирусной инфекцией переболели чуть больше 0,6% от общего населения России.
- РИА Новости
- © Алексей Майшев
Она также рассказала, что исследование Роспотребнадзора позволило установить диапазон россиян, имеющих иммунитет к коронавирусу.
«С конца июня мы начали мониторинг популяционного иммунитета. На сегодняшний день мы видим диапазон от 4% до 50% в разных субъектах», — приводит её слова РИА Новости.
Кроме того, Попова сообщила, что 30 сентября государственный научный центр «Вектор» завершит клинические испытания ещё одной вакцины.
«Наши коллеги сконцентрировались на одной вакцине — пептидной вакцине, именно она сегодня завершается в части клинических исследований. Финальный день — 30 сентября», — рассказала глава Роспотребнадзора.
В России за последние сутки было выявлено 5185 новых случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 2328 человек, 51 скончался.
За всё время в стране зафиксировано 1 030 690 случаев COVID-19, 843 277 заболевших выздоровели, 17 871 пациент умер.
В свою очередь, бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко напомнил, что Россия является единственной страной, которая имеет вакцину от коронавирусной инфекции. Он отметил, что не согласен с формулировкой «России удалось создать препарат от COVID-19».
«Это закономерность того огромного фундамента, на котором все мы с вами стоим», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в России нет второй волны коронавируса — наблюдается прохождение первой волны в различных регионах. Он напомнил, что одни регионы, в частности Москва, уже прошли основной пик заболеваемости коронавирусной инфекцией, другие — только на подходе к нему, а третьи пока находятся в эпицентре эпидемии.
Как заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, за четыре дня прививки от гриппа сделали почти 100 тыс. человек, около трети из них — в мобильных пунктах.
«Уже 100 тыс. человек прошли вакцинацию за первые дни кампании — это в 1,3 раза больше, чем в прошлом году. Мы видим повышенный спрос среди жителей, особенный ажиотаж наблюдается рядом с мобильными пунктами вакцинации. Там прививку сделали уже более 33 тыс. москвичей, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. На фоне такого высокого спроса мы приняли решение открыть дополнительные точки, чтобы минимизировать время ожидания прививки. Десять дополнительных пунктов вакцинации уже начали свою работу с сегодняшнего дня», — подчеркнула она.
Ранее Сергей Собянин прокомментировал слухи о возможности скорого введения карантинного режима в столице из-за эпидемии и призвал «фильтровать информационные потоки и жить реальной жизнью». Мэр подчеркнул, что власти будут реагировать на ситуацию в зависимости от её развития.