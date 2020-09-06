«Надо, извините, фильтровать поток слухов»: Собянин оценил перспективы введения карантина в Москве из-за COVID-19

Фильтровать информационные потоки, связанные с эпидемией коронавируса, призвал россиян мэр Москвы Сергей Собянин. Так он отреагировал на слухи о возможном введении в городе карантинного режима из-за ситуации с COVID-19. По словам Собянина, власти будут реагировать на ситуацию в зависимости от её развития. За минувшие сутки в России зафиксировано 5195 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии диагноз COVID-19 был подтверждён у 1 025 505 человек. Выздоровели почти 841 тыс. человек (2823 — за сутки), 17 820 пациентов скончались (61 — за сутки). Тем временем в ВОЗ сообщили, что число выявленных случаев заболевания в мире приближается к 26,5 млн, причём в Европе и Юго-Восточной Азии показатели достигают новых пиковых значений. С начала пандемии более 871 тыс. человек во всём мире скончались от осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции.

Фильтровать информационные потоки и жить реальной жизнью призвал россиян мэр Москвы Сергей Собянин. Таким образом он ответил на вопрос о возможности скорого введения карантинного режима в российской столице из-за эпидемии COVID-19.

«Нас всегда чем-то пугают. Но в этом наша жизнь. Просто нам надо, извините, фильтровать весь этот поток всяких слухов, домыслов и так далее и жить реальной жизнью», — заявил мэр в интервью НТВ.

«Ну, возникнет какая-то критическая ситуация, будем на неё реагировать. Но заранее закапывать себя и говорить: «Ужас-ужас» — не стоит. Давайте будем более оптимистичными», — добавил Собянин.

При этом он заверил, что власти города будут реагировать на ситуацию в зависимости от реального положения дел.

За минувшие сутки в 84 регионах России зафиксировано 5195 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщает, что в 22,2% случаев у пациентов не было клинических проявлений болезни.

В предшествующие этому двое суток в РФ выявили 5205 и 5110 новых заболевших. В общей сложности в стране COVID-19 диагностирован у 1 025 505 человек (166 736 случаев — 16,26% — остаются активными).

С начала эпидемии в России зафиксировано 17 820 летальных исходов (1,74%) от осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний. За прошедшие сутки скончался 61 человек. Вместе с тем в стране выздоровели 840 949 человек (82%), в том числе 2823 — за последние сутки.

Также по теме «Максимальные значения ушли»: Собянин заявил об отсутствии второй волны коронавируса в России В России нет второй волны коронавируса, речь идёт лишь о прохождении регионами первой волны, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он...

По данным Роспотребнадзора, в РФ проведено почти 38,5 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса. Под медицинским контролем находятся более 209 тыс. человек.

Оперштаб также отмечает, что за прошедшие сутки в Москве зарегистрировано самое низкое число случаев заболевания COVID-19 за две недели (с 23 августа) — 620.

«Среднесуточный темп прироста новых случаев за две календарные недели составляет 0,25%. В соответствии с критериями Роспотребнадзора показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе», — говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки более ста заболевших выявлены в Санкт-Петербурге (192), Московской (167), Ростовской (155), Нижегородской (153) и Свердловской (128) областях, Ставропольском (126) и Красноярском (107) крае, Воронежской (107), Саратовской (104), Волгоградской (102) и Самарской (101) областях.

Только в Москве за минувшие сутки от COVID-19 вылечились 963 человека. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. «Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 221 370», — приводит оперштаб Москвы заявление Раковой.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин в эфире Первого канала сообщил, что массовая вакцинация от коронавируса в Москве, скорее всего, придётся на конец 2020-го — начало 2021-го.

Ситуация с COVID-19 в мире

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в мире к настоящему моменту зафиксировано 26,468 млн случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Число скончавшихся пациентов с COVID-19 превысило 871 тыс.

За минувшие сутки специалисты ВОЗ зафиксировали порядка 296 тыс. новых случаев COVID-19 во всём мире, что сопоставимо с рекордным показателем текущей пандемии — 297,8 тыс. заболевших за 24 часа (15 августа).

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, также ведущего статистику по заболеваемости, рекордный показатель пришёлся на 4 сентября. Согласно опубликованной информации, в этот день в мире отмечено более 304,6 тыс. новых случаев коронавируса. Наиболее близкий показатель специалисты университета зафиксировали 14 августа, когда за сутки в мире было выявлено 304,3 тыс. заболевших.

Медики везут пациента на носилках из машины скорой помощи в больнице Корал-Гейблс недалеко от Майами

AFP

© Chandan Khanna

По данным ВОЗ, наибольшее количество случаев COVID-19 зафиксировано в Северной и Латинской Америке — 13,857 млн человек. В Юго-Восточной Азии коронавирус был диагностирован у 4,593 млн человек, в Европе — у 4,443 млн.

Из материалов организации следует, что в трёх перечисленных регионах заболеваемость в последнее время растёт. В частности, в Северной и Латинской Америке 4 сентября было выявлено 128,8 тыс. заболевших, к 5 сентября этот показатель вырос до 131,3 тыс. Вместе с тем эти значения далеки от ранее зафиксированного максимума — 24 июля ВОЗ отчиталась о 173,1 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции в Американском регионе.

В Юго-Восточной Азии и Европе организация зафиксировала рекордные значения с начала наблюдений в рамках текущей пандемии — 93 164 и 45 961 соответственно.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что государства могут избежать повторного введения мер самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. По мнению главы ВОЗ, самоизоляция — это прямолинейный инструмент, который во многих случаях привёл к тяжёлым последствиям.

«При наличии правильного сочетания целенаправленных и выведенных мер можно избежать самоизоляции в дальнейшем», — цитирует Гебрейесуса ТАСС.

Глава ВОЗ обратил внимание на опыт стран, «использующих основанный на информации подход в целях целенаправленного ответа на заболевание COVID-19». Гебрейесус отметил, что подобный подход позволяет им постепенно и безопасно открываться, сохраняя при этом готовность оперативно реагировать на новые очаги заболевания.