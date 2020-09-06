Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире Первого канала назвал сроки массовой вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в столице.

«Серьёзная массовая вакцинация — это, скорее всего, конец года — начало следующего», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Собянин рассказал о пострегистрационных испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

4 сентября заместитель директора центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов сообщил, что вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» доставлена в медицинские центры, где в ближайшее время начнётся вакцинация добровольцев.

Доктор биологических наук профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.