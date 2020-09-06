Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса в Москве
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«Серьёзная массовая вакцинация — это, скорее всего, конец года — начало следующего», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Собянин рассказал о пострегистрационных испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
4 сентября заместитель директора центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов сообщил, что вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» доставлена в медицинские центры, где в ближайшее время начнётся вакцинация добровольцев.
Доктор биологических наук профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.