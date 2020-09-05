Собянин рассказал о пострегистрационных испытаниях вакцины от COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире Первого канала рассказал о пострегистрационных испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Мы приступаем со следующей недели к большому крупному исследованию — пострегистрационному испытанию вакцины. Оно продлится от двух до шести месяцев», — заявил Собянин.

Собянин сообщил, что «массовое промышленное производство будет в декабре этого года — в январе следующего года».

Ранее заместитель директора центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов сообщил, что вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» доставлена в медицинские центры, где в ближайшее время начнётся вакцинация добровольцев.

Доктор биологических наук профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.