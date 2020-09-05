Шойгу рассказал о самочувствии после вакцинации от коронавируса

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что чувствует себя нормально после вакцинации от коронавируса. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 1».
Шойгу рассказал о самочувствии после вакцинации от коронавируса
  • РИА Новости

«Чувствую себя вполне нормально. У меня не было ни повышения температуры, ни каких-то других побочных проявлений. Рекомендую всем пройти эту вакцинацию», — приводит ТАСС слова Шойгу.

4 сентября Шойгу сообщил, что сделал прививку от коронавирусной инфекции COVID-19. 

Также мэр Москвы Сергей Собянин на рабочей встрече с Владимиром Путиным сообщил, что испытал российскую вакцину от коронавируса на себе. По словам мэра, он перенёс её нормально, без температуры и с небольшой головной болью.  

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