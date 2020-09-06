Минпросвещения заявило о единичных случаях коронавируса в школах

Короткая ссылка
В российских школах зафиксированы единичные случаи распространения коронавирусной инфекции, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» первый замглавы Минпросвещения Дмитрий Глушко.
Минпросвещения заявило о единичных случаях коронавируса в школах
  • РИА Новости

По его словам, в разных регионах России ситуация различается.

«Мы мониторим в ежедневном формате, в том числе то, какое количество детей, классов, школ уходит на дистанционное обучение в связи с тем, что в том или ином образовательном учреждении выявлены случаи распространения инфекции. Такие случаи действительно есть, но, на самом деле, именно такие случаи пока единичные», — сказал замминистра.

При этом в ряде регионов родителям предоставляется право перевести детей на дистанционное обучение, добавил представитель Минпросвещения.

Главный эпидемиолог Минздрава России академик РАМН Николай Брико в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с COVID-19 в школах Екатеринбурга.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить