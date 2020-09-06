Минпросвещения заявило о единичных случаях коронавируса в школах

В российских школах зафиксированы единичные случаи распространения коронавирусной инфекции, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» первый замглавы Минпросвещения Дмитрий Глушко.

По его словам, в разных регионах России ситуация различается.

«Мы мониторим в ежедневном формате, в том числе то, какое количество детей, классов, школ уходит на дистанционное обучение в связи с тем, что в том или ином образовательном учреждении выявлены случаи распространения инфекции. Такие случаи действительно есть, но, на самом деле, именно такие случаи пока единичные», — сказал замминистра.

При этом в ряде регионов родителям предоставляется право перевести детей на дистанционное обучение, добавил представитель Минпросвещения.

Главный эпидемиолог Минздрава России академик РАМН Николай Брико в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с COVID-19 в школах Екатеринбурга.