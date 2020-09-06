Минпросвещения заявило о единичных случаях коронавируса в школах
- РИА Новости
По его словам, в разных регионах России ситуация различается.
«Мы мониторим в ежедневном формате, в том числе то, какое количество детей, классов, школ уходит на дистанционное обучение в связи с тем, что в том или ином образовательном учреждении выявлены случаи распространения инфекции. Такие случаи действительно есть, но, на самом деле, именно такие случаи пока единичные», — сказал замминистра.
При этом в ряде регионов родителям предоставляется право перевести детей на дистанционное обучение, добавил представитель Минпросвещения.
Главный эпидемиолог Минздрава России академик РАМН Николай Брико в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с COVID-19 в школах Екатеринбурга.