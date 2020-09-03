Эксперт прокомментировал ситуацию с COVID-19 в школах Екатеринбурга

Главный эпидемиолог Минздрава России академик РАМН Николай Брико прокомментировал ситуацию с COVID-19 в школах Екатеринбурга.

«О второй волне говорить вообще некорректно, поскольку первая ещё не закончилась. Спада до первоначального уровня не было, более того, в последние дни мы наблюдаем небольшой рост», — заявил беседе с URA.RU эксперт.

По его словам, не исключён сезонный рост заболеваемости.

Как отметил Брико, возможны локальные ситуации, но они не затронут всё население.

Ранее вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19 в мире.