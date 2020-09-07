Разработчик вакцины дал прогноз по окончанию пандемии в России

Директор центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал, что Россия может преодолеть пандемию коронавирусной инфекции к лету 2021 года с помощью вакцинации большей части населения страны.

Об этом он сказал в интервью «Известиям».

Гинцбург уточнил, что если задействовать все имеющиеся мощности, то за год можно произвести 80 млн доз вакцины.

«И мы получим хороший процент защищённых людей в нашей стране, что создаст протективный популяционный иммунитет. И это позволит прекратить эпидпроцесс, то есть неконтролируемое распространение инфекции в популяции», — сказал глава центра им. Гамалеи.

Гинцбург уточнил, что на площадке института будет производиться 600—700 тыс. доз вакцины в месяц, а площадки «Биннофарм», «Р-Фарм» и «Генериум» в совокупности смогут выпускать около 5 млн доз вакцины.

Ранее стало известно, что, согласно данным Университета Джонса Хопкинса, общее число случаев заболевания коронавирусом в мире достигло 27 002 224.