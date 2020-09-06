«Концепция не выдерживает никакой критики»: Захарова призвала Берлин оперативно ответить на запрос по Навальному

Требуя от России оперативности в расследовании обстоятельств инцидента с Алексеем Навальным, власти Германии сами затягивают процесс обмена данными по этому вопросу, и у Москвы нет уверенности в том, что Берлин не ведёт «двойную игру». Так официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление главы внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Мааса, который пригрозил Москве «реакцией» со стороны Берлина и его партнёров. Захарова подчеркнула, что российская сторона готова к полноценному взаимодействию, но со стороны Германии не наблюдается аналогичного настроя. По словам экспертов, позволив втянуть себя в авантюру, немецкие власти поставили себя в неудобное положение.

Все вопросы относительно оперативности расследования обстоятельств инцидента с Алексеем Навальным немецкая сторона должна адресовать себе, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Дипломат подвергла критике последние заявления министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса на этот счёт.

«Глава внешнеполитического ведомства ФРГ заявил и призвал Россию, российское правительство оперативно в ближайшие дни предпринять шаги по расследованию инцидента. Также было сказано о проработке неких санкций в ответ, если это не будет сделано, и так далее», — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

Дипломат отметила, что, учитывая хронологию событий, а также реакцию Берлина на запросы Москвы, «эта концепция не выдерживает никакой критики и действительно ставит вопрос относительно того, нет ли второго дна у этих заявлений представителей ФРГ».

«Напомню хронологию: 27 августа было направлено обращение Генпрокуратуры в адрес Берлина, соответствующих немецких структур с поставленными вопросами. И в общем, мы ожидали, так как оно было передано оперативно, такой же оперативной реакции. Что мы видим? До сих пор ответа нет. Мало того, оказалось, что только в эту пятницу это обращение было передано в юридическую службу Берлина — Управление юстиции Берлина. Мало того что оно было передано только в пятницу, оно не получило соответствующей оперативной, как того требует господин Маас, реакции со стороны этой службы. Они будут только рассматривать это обращение», — рассказала Захарова.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас

Reuters

© Stefanie Loos/Pool

Представитель МИД добавила, что в текущей ситуации оперативность должна проявить в первую очередь немецкая сторона и что Россия готова к сотрудничеству с властями Германии.

«Конечно, внешнеполитические службы нашей страны, нашего посольства, центрального аппарата — 24 часа мы готовы к взаимодействию с немецкой стороной», — сказала она.

Захарова напомнила, что когда российский посол прибыл в МИД Германии, он обратился к коллегам с просьбой предоставить для изучения какие-либо конкретные данные, которые необходимы для расследования. В ответ ему не было передано ничего.

«Поэтому все вопросы относительно оперативности, расследования, фактов, выяснения истины и некие требования — вот это всё Берлину нужно адресовать непосредственно себе», — подчеркнула дипломат.

По её словам, российская сторона намерена продолжать призывать Берлин к оперативному ответу на соответствующие запросы. «Кроме запросов есть добрая воля российских врачей для объединения усилий, для выяснения истины. Эти все вопросы мы ставим перед немецкой стороной не в качестве риторических, а в качестве тех, на которые нам действительно нужно получить оперативные ответы», — заявила Захарова.

«Пока уверенности в том, что в Германии не ведут двойную игру, нет», — добавила Захарова в своём Facebook.

Инцидент с Навальным

Напомним, инцидент с Алексеем Навальным произошёл 20 августа. Мужчине стало плохо в самолёте, после чего его экстренно госпитализировали в омскую городскую больницу. Врачи медучреждения, куда был доставлен Навальный, по итогам обследования диагностировали нарушение обмена веществ, которое привело к резкому изменению уровня сахара в крови. Причину нарушения установить не удалось, однако каких-либо ядов или отравляющих веществ по итогам серии исследований в организме пациента найдено не было.

По требованию семьи Навальный был вывезен на лечение в Германию, в клинику «Шарите». 2 сентября власти ФРГ со ссылкой на немецких военных медиков заявили, что мужчина якобы был отравлен ядом из группы «Новичок».

Тогда же канцлер Германии Ангела Меркель призвала власти России «дать ответы» в связи с этим инцидентом. По её словам, Навальный стал «жертвой преступления», а яд в его организме определён точно.

Выступая перед журналистами, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва готова к всестороннему взаимодействию с ФРГ по сложившейся ситуации, но подчеркнул, что при обследовании Навального в Омске никаких отравляющих веществ выявлено не было. На этом фоне Берлин не дал ответов на отправленные Россией официальные запросы.

В свою очередь, в российском МИД заявили, что власти ФРГ «предпочитают громкие публичные заявления без предъявления хоть какой-либо фактуры, полностью пренебрегая существующими правовыми механизмами сотрудничества».

Во внешнеполитическом ведомстве допустили, что своими заявлениями Берлин пытается заранее обосновать возможные меры в отношении России.

«Если задача заключается в том, чтобы обосновать некие заранее подготовленные «ответные меры», о которых ранее уже заявлялось, то становится понятным, почему в ход идут мегафонная дипломатия, подмена нормального сотрудничества информационной кампанией, публичные обращения в ЕС и НАТО, упоминание ОЗХО», — подчеркнули в МИД.

Позднее российская Национальная медицинская палата обратилась к Врачебной палате Германии с предложением создать совместную экспертную группу для выяснения причин состояния Алексея Навального. Об этом рассказал глава палаты доктор Леонид Рошаль.

«Если наши сработали не только в Омске, но и с помощью консультантов очень хорошо, вывели из тяжёлого состояния, но исследования, которые провели у нас, не показали отравление, а у немецкой военной комиссии они нашли что-то, давайте спокойно вместе соберёмся: представители, специалисты России, токсикологи и специалисты Германии. Обсудим, есть или нет», — предложил Рошаль.

По его словам, если окажется, что «действительно Навальный был отравлен», то в России было бы необходимо возбудить уголовное дело.

В комментарии RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отметил, что нынешние действия и заявления немецких властей в ситуации с Навальным демонстрируют неискренность.

«Немецкое руководство позволило втянуть себя в эту авантюру и теперь не может из неё выйти. Если власти ФРГ в чём-то обвиняют Россию, они должны понимать, что с точки зрения судебного следствия все правила давно нарушены. Берлин должен был настаивать на том, чтобы российские врачи и сотрудники правоохранительных органов сопровождали Навального на всех этапах. Только тогда все данные, полученные немецкими врачами на обследовании, могли бы быть расценены как доказательства», — отметил политолог.

Он напомнил, что у российских специалистов не было доступа к Навальному после его транспортировки в Берлин, поэтому за объективность результатов его обследований ручаться никто не может.

«Все такого рода провокации когда-нибудь разоблачаются, однако до этого момента немецкие власти будут в этом деле крайними», — подчеркнул эксперт.

Санкции без газопровода

Стоит добавить, что Хайко Маас в интервью немецким СМИ, где он заявил о реакции Германии на инцидент с Навальным, косвенно связал эту ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».

«Я надеюсь, что русские не побудят нас изменить своё отношение к «Северному потоку — 2», — цитирует министра Das Erste.

Reuters

© Maxim Shemetov

При этом Маас подчеркнул, что неправильно сужать дискуссию вокруг возможного давления на Россию исключительно до вопроса завершения строительства «Северного потока — 2». Он предостерёг тех, кто призывает отказаться от реализации проекта, и напомнил, что это негативно скажется на немецких компаниях.

«Тот, кто этого требует, должен отдавать себе отчёт в последствиях. В «Северном потоке — 2» задействованы более 100 компаний из 12 европейских стран, примерно половина из них — из Германии», — цитирует Мааса Deutsche Welle.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель также заявила, что вопрос о ситуации с Навальным и завершение строительства «Северного потока — 2» следует рассматривать отдельно.

Власти Германии пытаются развести эти процессы, поскольку понятно, что бизнес-сообщество ФРГ не даст похоронить «Северный поток — 2» по надуманным политическим причинам, считает политолог Александр Асафов.

«Конечно, представитель МИД Мария Захарова права по поводу наличия тут «двойной игры». Германия, как член блока НАТО, не является полностью суверенной страной. Берлин должен выполнять ряд поручений из Вашингтона, но при этом старается учитывать свою выгоду, — пояснил собеседник RT. — Американцы постараются заставить их ввести именно эти санкции — выйти из строительства «Северного потока — 2», что является целью всей антироссийской работы США, Британии и их сателлитов в виде Польши, Литвы и других. Это сложный для Германии вопрос, поэтому можно предположить, что ситуация с Навальным будет развиваться аналогично ситуации со Скрипалями: ряд стран введут санкции, но правды мы не узнаем и никаких доказательств не увидим».