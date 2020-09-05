Рошаль в ситуации с Навальным призвал врачей оставаться вне политики

Глава Национальной медицинской палаты России Леонид Рошаль в письме к Клаусу Райнхарду, главе Врачебной палаты Германии, заявил о необходимости врачей оставаться вне политики. Российский доктор предложил создать объединённую комиссию с участием специалистов двух стран для выяснения ситуации с Алексеем Навальным.

«По результатам обследования и лечения в Омске и Берлине врачи пришли к разным выводам о причинах болезни Алексея Навального. Представители врачебного сообщества испытывают сомнения относительно выводов сотрудников лаборатории бундесвера о присутствии в организме Навального отравляющих веществ», — написал Рошаль.

Он отметил, что «врачи должны оставаться вне политики и в сложных клинических случаях именно врачебное сообщество должно искать ответы на эти непростые вопросы».

«Наши решения должны быть взвешенными и не должны использоваться политиками голословно. Когда врачи расходятся во мнениях, у нас принято проводить совместные консультации — консилиумы», — добавил российский врач.

Рошаль предложил создать объединённую комиссию с участием представителей Национальной медицинской палаты России и Врачебной палаты Германии.

«Возможно, с привлечением токсикологов из других стран для проведения консультаций и вынесения беспристрастного окончательного вердикта касательно того, был Алексей Навальный отравлен или нет», — отметил Рошаль.

Доктор отметил, что все стороны заинтересованы в установлении истины.

«И если мы придём к выводу, что Алексей Навальный действительно был отравлен и его тяжёлое состояние не связано с иными причинами, мы потребуем начала уголовного разбирательства в России и принятия самых решительных мер», — добавил Рошаль.

Ранее он заявил, что российская Национальная медицинская палата обратилась к Врачебной палате Германии с предложением создать совместную экспертную группу для выяснения причин состояния Алексея Навального.

2 сентября в ФРГ сообщили, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок».

В Кремле отмечали, что отравляющих веществ в организме Навального до его вывоза в Германию выявлено не было.