Жилищный ориентир: как рекордный рост ипотечного рынка может повлиять на стоимость недвижимости в России

В августе 2020 года объём выданных в России ипотечных кредитов установил исторический рекорд и достиг 375 млрд рублей. По мнению специалистов компании «ДОМ.РФ», рынок полностью восстановился от последствий пандемии коронавирусной инфекции. Эксперты связывают это с действием программы льготного кредитования по ставке 6,5% годовых и снижением первоначального взноса с 20 до 15%. Помимо этого, ажиотажный спрос на недвижимость был вызван отменой карантинных ограничений и политикой Центробанка. Как отмечают аналитики, возросший интерес россиян к ипотеке летом привёл к удорожанию жилья, однако до конца года специалисты прогнозируют снижение цен.

В августе 2020 года в России был установлен исторический рекорд по объёму выдачи ипотеки. За месяц банки предоставили 148 тыс. жилищных займов на общую сумму 375 млрд рублей — это самый высокий показатель за всё время наблюдений. Об этом говорится в совместном докладе компании «ДОМ.РФ» и агентства Frank RG.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года ипотечное кредитование выросло на 38% в количественном и на 59% в денежном выражении. Как отметил руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг, рынок полностью восстановился от негативных последствий пандемии коронавирусной инфекции. По его словам, во многом это произошло за счёт действия программы льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых.

Напомним, что с апреля до 1 ноября 2020 года граждане могут оформить займы с соответствующей ставкой на покупку квартир стоимостью до 12 млн рублей в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях, а также до 6 млн рублей в остальных регионах страны.

«Программа оказалась одним из самых эффективных инструментов поддержки ипотечных заёмщиков и строительной отрасли за последние годы. Благодаря ей с апреля по август жилищные условия улучшили более 150 тыс. российских семей, и их число продолжает расти. Ожидаем, что с её помощью граждане приобретут около 15 млн кв. м жилья», — заявил Гольдберг.

По данным «ДОМ.РФ», в августе более 90% всех кредитов на первичном рынке были выданы по сниженной ставке. При этом, как ожидают эксперты, осенью власти могут продлить действие программы льготной ипотеки и тем самым дополнительно поддержать спрос.

«Спрос на ипотеку резко вырос именно потому, что программа имеет ограниченный срок действия — до 1 ноября: граждане хотят зафиксировать рекордно низкую ставку и таким образом сэкономить на платежах. Между тем продление программы даже до конца года позволит сохранить темпы выдачи ипотеки на высоком уровне», — рассказала RT вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Россияне также стали чаще оформлять жилищные кредиты после снижения первоначального взноса по ипотеке с 20 до 15%. Соответствующее решение правительство утвердило в начале августа. Как пояснила Радченко, инициатива властей сделала ипотеку более доступной для граждан и позволила «оперативнее решить жилищный вопрос».

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Положительное влияние на ипотечное кредитование в России оказал и эффект отложенного спроса, отметил в беседе с RT главный аналитик «ТелеТрейд» Марк Гойхман.

«В период действия карантинных ограничений выдача ипотечных жилищных кредитов замедлилась. Но уже в июле, после окончания режима самоизоляции, на рынок дополнительно вышли те, кто вынужденно откладывал сделки, а в августе тенденция продолжилась. Добавилось и то, что многие новые кредиты выдаются не на покупку жилья, а на рефинансирование прошлых кредитов при уменьшении ставок», — объяснил Гойхман.

Отметим, что в июле 2020 года средняя ставка по ипотеке в России обновила исторический минимум и достигла 7,28% годовых. В первую очередь опрошенные RT эксперты связывают это с действиями Центробанка.

Традиционно банки следят за изменением ключевой ставки ЦБ и уже на основе принимаемых регулятором решений самостоятельно определяют уровень долгосрочных кредитных ставок, в том числе ипотечных. В июле Банк России снизил ключевую ставку до минимума за весь постсоветский период (4,25% годовых). При этом в ближайшее время регулятор может продолжить сокращение показателя, уверены аналитики.

Как рассказал RT эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский, в 2020 году ключевая ставка ЦБ может опуститься до 4% годовых, а в дальнейшем — до 3,5%. По мнению Ирины Радченко, в этих условиях до конца года средний процент по ипотечным кредитам в России способен достичь уровня 7% годовых.

РИА Новости

© Максим Блинов

По подсчётам «ДОМ.РФ» и Frank RG, в целом за первые восемь месяцев 2020 года в России было выдано 895 тыс. ипотечных кредитов на сумму 2,2 трлн рублей. Согласно прогнозу специалистов, по итогам года банки могут предоставить около 1,3 млн займов.

«Динамика рынка ипотеки в России будет находиться в зависимости от решения о продлении или непродлении льготной программы кредитования по ставке 6,5%. В целом по году ожидаем исторического рекорда по объёмам выдачи ипотеки в размере более 3 трлн рублей», — подчеркнул Михаил Гольдберг в разговоре с RT.

Как отметила Ирина Радченко, летом ажиотажный спрос на недвижимость привёл к небольшому удорожанию жилья в России. В настоящий момент цены на рынке стабилизировались и в ближайшие месяцы могут перейти к снижению.

«Сейчас цены на жильё вышли на так называемое плато: летом на фоне снижения ставок по ипотеке и ажиотажного спроса граждан после выхода из режима самоизоляции застройщики повысили стоимость квадратного метра по России в среднем на 5—7%. Однако к началу 2021 года цены на квартиры снизятся на те же 5—7% за счёт того, что большинство россиян реализуют отложенный спрос», — заключила Радченко.