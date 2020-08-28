Кредитный рубеж: средняя ставка по ипотеке в России достигла минимального уровня за всю историю

По данным Центробанка, в июле 2020 года средняя ставка по ипотеке в России обновила исторический минимум и достигла 7,28% годовых. Снижение показателя опрошенные RT эксперты связывают с действием программы льготного кредитования и растущей конкуренцией между банками. Более того, до конца года аналитики прогнозируют дополнительное снижение процентов по ипотеке за счёт действий ЦБ. При этом специалисты не ожидают роста цен на недвижимость в ближайшие месяцы.

В июле 2020 года средняя ставка по ипотеке в России снизилась с 7,51 до 7,28% годовых. Значение стало самым низким за всё время наблюдений. Об этом свидетельствуют данные Центробанка, опубликованные в пятницу, 28 августа.

Согласно подсчётам регулятора, за прошлый месяц россияне оформили более 146 тыс. жилищных кредитов на общую сумму свыше 362 млрд рублей. На этом фоне июль 2020 года вошёл в тройку рекордных месяцев с максимальной выдачей ипотечных кредитов за всю историю существования рынка в России.

«В июле больше людей смогли получить кредиты по льготной ставке 6,5% годовых. Им требовалось время, чтобы собрать необходимый пакет документов и получить подтверждение от банков. В июне не все успели пройти этот этап, поэтому средняя ставка по стране несколько выросла по сравнению с майским показателем, а в июле возобновила снижение», — рассказал RT вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

Напомним, власти ещё в апреле запустили программу льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых. До 1 ноября 2020 года граждане могут оформить займы с соответствующей ставкой на покупку квартир стоимостью до 12 млн рублей в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях, а также до 6 млн рублей в остальных регионах страны.

В общей сложности российские банки уже выдали более 130 тыс. займов по сниженной ставке на сумму почти 362 млрд рублей. Всего россияне подали порядка 500 тыс. заявлений на получение льготной ипотеки. Об этом 24 августа сообщил генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.

Как ранее заявлял премьер-министр России Михаил Мишустин, с момента запуска «программа стала одним из самых успешных инструментов поддержки и покупателей недвижимости, и строительной индустрии в период борьбы с коронавирусом». При этом осенью власти могут продлить действие программы.

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«Льготная ипотека востребована населением. В первом полугодии треть всех жилищных кредитов в России были выданы под низкий процент», — рассказала RT заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

Помимо этого, снижение средней ставки по ипотеке в России эксперты объясняют возросшей конкуренцией между банками. По словам Константина Апрелева, для привлечения клиентов кредитные организации сокращают разницу между ставкой, по которой занимают средства у ЦБ, и итоговой ставкой по жилищному займу.

Во многом дальнейшая ситуация на рынке будет зависеть именно от действий ЦБ. Российские банки внимательно следят за изменением ключевой ставки регулятора и уже на основе принимаемых Центробанком решений самостоятельно определяют уровень долгосрочных кредитных ставок, в том числе ипотечных.

В июле ЦБ снизил ключевую ставку до минимума за весь постсоветский период (до 4,25% годовых). При этом в ближайшее время регулятор может продолжить сокращение показателя. Такого сценария ранее не исключила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Мы будем оценивать характер изменения денежно-кредитных условий, характер восстановительных процессов в экономике, динамики цен и с учётом этого оценивать целесообразность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. В целом мы полагаем, что ещё может оставаться пространство для смягчения денежно-кредитной политики», — подчеркнула Набиуллина на пресс-конференции 24 июля.

Как полагает Наталья Мильчакова, регулятор может снизить ключевую ставку уже на ближайшем заседании 18 сентября — до 4% годовых. В результате, как полагает эксперт, к концу 2020 года средний процент по ипотечным займам в России может опуститься до 6,8—6,9% годовых.

При этом эксперты не ожидают удорожания жилья в России в ближайшее время. По словам Константина Апрелева, цены на рынке преимущественно стабилизируются, а рост стоимости недвижимости наблюдается лишь в отдельных проектах, оптимальных с точки зрения соотношения цены и качества.

Более того, как рассказала RT вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко, в настоящий момент покупатели почти удовлетворили спрос на недвижимость после снятия режима самоизоляции. В результате стоимость недвижимости в стране может начать снижаться в последующие месяцы.

«К 2021 году застройщики снизят цены на недвижимость на 6—8%. В дальнейшем средняя стоимость квартир будет зависеть в основном от одного фактора — доходов и покупательской способности населения», — заключила эксперт.