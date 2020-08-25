Жилищное уравнение: как переход россиян на удалённую работу может повлиять на стоимость недвижимости в стране

Массовый перевод граждан на дистанционную занятость может повлиять на формирование цен на российском рынке недвижимости. Об этом RT рассказали эксперты компании Realiste. По оценке специалистов, в ближайшие годы стоимость квартир в удалённых районах крупных городов страны будет расти, а в центральных — падать. В результате разница в цене между недвижимостью в центре и на окраине может сократиться в среднем почти в два раза — с текущих 70% до 35%. При этом аналитики не исключают ускорения процесса за счёт программы льготной ипотеки под 6,5% годовых.

Переход части сотрудников российских предприятий на дистанционную работу может изменить формирование цен на жильё в крупных городах страны. Об этом RT рассказали эксперты сервиса по подбору недвижимости для инвестиций Realiste.

«В ближайшие десять лет во многом благодаря удалённой работе стоимость недвижимости в крупных российских городах перераспределится как минимум на 5 трлн рублей. Квартиры в центральных районах городов подешевеют, а в спальных и удалённых, наоборот, подорожают», — отметил в разговоре с RT основатель компании Realiste Алексей Гальцев.

По его словам, стоимость недвижимости в значительной степени зависит от транспортной доступности и близости к центру города. Впрочем, при массовом переходе граждан на дистанционную занятость эти факторы перестают играть решающую роль в процессе выбора квартиры. В результате увеличивается спрос на недвижимость в удалённых районах российских городов.

«Цены в разных районах не сравняются, однако произойдёт сближение цен. Сейчас разница в стоимости между квартирами в центре и спальных районах составляет до 70%, однако этот показатель может сократиться в среднем в два раза — до 35%. Данный процесс будет происходить практически во всех городах России с населением более 400 тыс. человек», — добавил Гальцев.

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В последние годы многие российские компании всё чаще проявляли интерес к переводу сотрудников на дистанционную занятость. Однако тренд заметно усилился после введения режима самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. Об этом RT рассказал вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«Рост числа дистанционных рабочих мест — это тренд последних лет: развитие технологий даёт возможность людям работать в любом конце страны и в любой компании независимо от расстояния. В экономике появляется всё больше рабочих мест, для организации которых нужны только компьютерная техника и специалисты для выполнения конкретных задач», — пояснил Сигал.

Как подчеркнул эксперт, даже после снятия режима самоизоляции значительная часть компаний продолжат работу в дистанционном формате. По данным последнего опроса ВЦИОМ и Национального агентства развития квалификаций, в настоящий момент 44% предприятий по-прежнему сохраняют удалённый режим работы для своих сотрудников.

«Кроме того, увеличение количества удалённых рабочих мест значительно сокращает затраты бизнеса на аренду офисов, оплату коммунальных услуг. В зависимости от сферы деятельности, введение удалёнки позволяет уменьшить расходы на 20—80%. В системе «домашнего офиса» могут работать управленцы и коммерсанты, а также IT-структуры, консалтинг, риелторы», — добавил Павел Сигал.

© Евгений Одиноков/РИА Новости

Процесс перераспределения цен на недвижимость в России может ускориться за счёт введения программы льготной ипотеки под 6,5% годовых, считает Алексей Гальцев. Получить такой ипотечный заём можно только при покупке нового жилья, что стимулирует россиян приобретать квартиры в удалённых районах городов.

«Активная застройка идёт именно в пригородах и на окраинах крупных российских городов. Соответственно, растёт и предложение. В результате люди будут ещё более охотно приобретать относительно недорогое жильё по очень выгодным ипотечным программам», — пояснил эксперт.

Напомним, власти запустили программу льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых ещё в апреле. До 1 ноября 2020 года граждане могут оформить займы с соответствующей ставкой на покупку квартир стоимостью до 12 млн рублей в московской и санкт-петербургской агломерациях, а также до 6 млн рублей в остальных регионах страны.

В общей сложности российские банки уже выдали более 130 тыс. займов по сниженной ставке на сумму почти 362 млрд рублей. Всего россияне подали порядка 500 тыс. заявлений на получение льготной ипотеки. Об этом 24 августа сообщил генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.

Как ранее заявлял премьер-министр России Михаил Мишустин, с момента запуска «программа стала одним из самых успешных инструментов поддержки и покупателей недвижимости, и строительной индустрии в период борьбы с коронавирусом». При этом, как отмечал глава кабмина, уже осенью власти могут продлить действие программы.