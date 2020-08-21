Жилищный интерес: с чем связано восстановление рынка недвижимости в России

После снятия карантинных мер спрос на недвижимость в России увеличился более чем на треть. По данным экспертов, рекордный интерес к покупкам квартир был зафиксирован среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Такое положение дел аналитики связывают с запуском программы льготного кредитования под 6,5% и возможностью семей потратить материнский капитал на приобретение собственной квартиры. Как в данных условиях может измениться стоимость квадратного метра — в материале RT.

По мере выхода российских регионов из режима самоизоляции спрос на покупку недвижимости начал заметно расти. В мае 2020 года количество запросов россиян на приобретение квартир увеличился на 34,3%, а в июне показатель прибавил ещё 13,7%. Об этом RT рассказали представители «Авито Недвижимость».

«В июле также наблюдалась положительная динамика. По темпам роста интереса к покупке жилья в прошлом месяце лидировала Москва и Санкт-Петербург. По сравнению с июнем спрос увеличился на 32,3% и 29,9% соответственно», — отметил в разговоре с RT руководитель направления первичной недвижимости в компании Дмитрий Алексеев.

По словам эксперта, чаще всего россияне запрашивали данные по однокомнатным и двухкомнатным квартирам. Так, в период с мая по июль спрос на данные категории повысился на 36,5% и 35,2%. В меньшей степени покупателей интересовали объекты со свободной планировкой и студии.

Взрывной рост количества операций с недвижимостью фиксируют и представители агентства элитной недвижимости Knight Frank. Как рассказали RT в организации, в настоящее время объём продаж сопоставим с аналогичным показателем в I квартале 2020 года, когда пандемия COVID-19 ещё не началась в России.

Растущее число сделок с недвижимостью объясняется отменой карантинных ограничений. В условиях самоизоляции часть клиентов решили отложить покупку, поскольку не знали, как долго продлится режим нерабочих дней, считает управляющий активами БКС Андрей Русецкий.

«В период локдауна россияне потеряли возможность просмотра лотов в живую, что привело к падению продаж. Сейчас они могут совершить сделку непосредственно в офисе, а не в режиме онлайн, что способствовало реализации отложенного спроса. Одновременно рост активности связан со снижением ставок по банковским вкладам: клиенты предпочитают переводить деньги на покупку квартиры, чем продолжать держать средства на депозитах», — отметил собеседник RT.

Также по теме Кредитный подъём: в июле россияне взяли рекордное количество ипотечных займов Июль 2020 года вошёл в тройку рекордных месяцев по выдаче ипотечных кредитов за всю историю существования рынка в России. Об этом...

Также позитивную динамику на российском рынке недвижимости аналитики связывают с запуском программы льготного кредитования под 6,5% годовых. Напомним, что до 1 ноября 2020 года россиянам могут быть предоставлены ипотечные кредиты с соответствующей ставкой в размере до 6 млн рублей, а в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — до 12 млн рублей.

«Более трети ипотечной выдачи дали проекты с государственным участием. При этом субсидированные программы позволили обеспечить жильём региональных потребителей. Во II квартале доля регионов в выдаче ипотеки на новостройки впервые в истории достигла 76,5%. Всего за семь месяцев 2020 года россияне получили кредитов на сумму 1,78 трлн рублей, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По нашим прогнозам, по итогам года будет выдано около 1,2 млн жилищных кредитов на сумму более 3 трлн рублей», — отметили в беседе с RT специалисты «ДОМ.РФ».

Между тем дополнительным драйвером роста интереса граждан к покупке собственной недвижимости стали новые меры поддержки молодых семей. Такое мнение в беседе с RT выразила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Напомним, в начале 2020 года власти расширили программу материнского капитала. Так, с 1 января семьи получили право на получение 466 тыс. рублей при появлении первенца, а выплаты за рождение или усыновление второго ребёнка были повышены до 616 тыс. рублей.

«Опыт показал, что россияне могут оперативно и без бюрократии потратить маткапитал на первый взнос по ипотеке. Также при рождении третьего ребёнка власти гасят за семью 450 тыс. рублей её ипотечного кредита. Получается, что семья с тремя детьми может при помощи государства вложить в покупку квартиры свыше 1 млн рублей. За эти деньги в некоторых регионах можно купить полноценную квартиру», — подчеркнула эксперт.

Мужчина и женщина осматривают свою квартиру в новом жилом доме на улице Левобережной в Москве

РИА Новости

© Алексей Филиппов

При этом растущий спрос может оказать определённое влияние на стоимость недвижимости, подчеркнули аналитики. По данным «Авито Недвижимость», в Москве средняя цена квадратного метра с июня по июль увеличилась на 8,5%, до 209 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — на 6,6% (121,9 тыс. рублей), а в Сочи показатель вырос сразу на 14,1% (116,4 тыс. рублей).

«После отмены карантина застройщики подняли цены на готовое жильё в крупных городах России. Сделали они это в попытках заработать за растущем спросе на фоне запуска ипотеки под 6,5%. Но к концу года ажиотаж несколько спадёт и цены на квадратные метры могут снизиться на 5—8%», — считает Ирина Радченко.

В то же время, по словам вице-президента Российской гильдии риелторов Константина Апрелева, девелоперы уже начали делать скидки на некоторые объекты. Как полагает эксперт, ожидаемый рост предложения на рынке недвижимости и некоторое сокращение доходов населения как одно из последствий пандемии коронавируса могут привести к удешевлению квадратного метра в России на 15% в течение следующих полутора лет.