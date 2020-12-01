Зимние ожидания: как могут измениться курсы доллара и евро в декабре

Российская валюта умеренно укрепляется по отношению к доллару и евро на первых торгах декабря. По словам экспертов, в последний месяц года динамика рубля будет зависеть от ситуации с пандемией коронавируса, от переговоров в рамках сделки ОПЕК+, выплат по внешнему долгу, а также от новых экономических стимулов в США. При этом поддержку нацвалюте по-прежнему оказывают действия Центробанка. Как в этих условиях могут измениться курсы доллара и евро в декабре — в материале RT.

Во вторник, 1 декабря, российская валюта умеренно укрепляется на Московской бирже. В середине дня курс доллара снижался на 0,5% — до 76 рублей, а курс евро — на 0,2%, до 90,9 рубля.

Официальный курс валют Центробанка на 2 декабря установлен на уровне 76,32 рубля за доллар и 91,31 рубля за евро.

Нацвалюта демонстрирует позитивную динамику на первых торгах декабря после заметного укрепления в ноябре. Так, за последний месяц осени курс доллара на Мосбирже опустился более чем на 4%, а курс евро — на 2%.

По словам экспертов, в пользу рубля во многом сыграло рекордное ослабление доллара на мировом рынке. За последний месяц соответствующий индекс DXY просел на 2,7% и на торгах 30 ноября в моменте опускался до отметки 91,51 пункта. Значение стало самым низким с весны 2018 года. Такие данные приводит международная биржа ICE.

«Скорее всего, в декабре сырьевые товары и рисковые валюты, включая рубль, продолжат получать поддержку со стороны слабеющего доллара. Если власти США примут новый пакет финансовых мер для стимулирования своей экономики, индекс DXY может отступить ещё ниже», — рассказал RT инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

В то же время одним из определяющих факторов для российской валюты в ближайший месяц по-прежнему будет оставаться ситуация с пандемией коронавируса. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в настоящий момент число инфицированных COVID-19 в мире превышает 63,3 млн. В этих условиях инвесторы испытывают опасения относительно перспектив мировой экономики и в случае ухудшения эпидемиологической обстановки могут начать выводить деньги из рисковых активов, считает Коренев.

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«Вместе с тем влияние на российскую валюту будут оказывать и новости о разработке вакцин от коронавируса. Массовая вакцинация станет сигналом о скором окончании пандемии, что приведёт к восстановлению национальных экономик и деловой активности во всём мире. В этом случае интерес инвесторов к рисковым активам снова вырастет», — отметил Алексей Коренев.

Также в декабре динамика рубля будет зависеть и от ситуации на мировом рынке нефти. По словам Александра Бахтина, в ближайшее время внимание инвесторов будет приковано к переговорам по соглашению ОПЕК+.

Напомним, в рамках договора государства — экспортёры сырья снижают нефтедобычу для восстановления баланса между спросом и предложением на мировом рынке углеводородов. Такая политика должна удержать рыночные цены от новых обвалов.

С мая по июль 2020 года производство нефти в странах — участницах договора снижалось суммарно на 9,7 млн баррелей в сутки относительно уровня октября 2018-го. С августа по декабрь государства договорились несколько смягчить ограничения — до 7,7 млн баррелей. Между тем с 1 января 2021 года объёмы сокращения добычи должны снизиться до 5,8 млн баррелей в день.

Очередная встреча министров энергетики стран — участниц сделки намечена на 3 декабря. При этом, как полагает Бахтин, стороны могут пересмотреть параметры договора и продолжить снижение нефтедобычи на 7,7 млн баррелей в сутки в начале 2021 года. По мнению аналитика, такое решение может привести к росту нефтяных цен с текущих $47—48 до $50 за баррель и дополнительно поддержать рубль.

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Между тем определённое давление на российскую валюту в последний месяц зимы может оказать высокий объём выплат по внешнему долгу. Об этом RT рассказал ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов. По его словам, общий объём платежей увеличится до $14 млрд, в результате чего вырастет спрос на иностранную валюту.

Впрочем, по мнению Алексея Коренева, позитивным фактором для рубля может стать налоговый период. В это время компании-экспортёры традиционно продают иностранную валюту и покупают рубли для уплаты налогов.

Помимо этого, определённую поддержку рублю по-прежнему будут оказывать действия Банка России. Напомним, для стабилизации курса с 10 марта ЦБ начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке. Таким образом регулятор искусственно повышает спрос на рубли. В общей сложности за это время объём продажи валюты превысил 1,53 трлн рублей.

По мнению Александра Бахтина, при сохранении текущих условий на мировом рынке и отсутствии геополитических обострений курс доллара до конца года продолжит оставаться в диапазоне 76—78 рублей, а курс евро — вблизи 89—92 рублей. В то же время, по словам руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Александра Разуваева, заметное укрепление нефтяных цен может привести к снижению курсов доллара и евро ниже 74 и 89 рублей соответственно.

«Мы считаем, что российская валюта имеет неплохие шансы завершить 2020 год на отметке 71—73 рубля за доллар и 85—88 рублей за евро», — заключил аналитик в разговоре с RT.