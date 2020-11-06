Валютный горизонт: как итоги выборов президента в США могут отразиться на курсе доллара

С начала недели курс доллара на мировом рынке заметно снизился на фоне ситуации вокруг президентских выборов в США. По словам экспертов, независимо от результата голосования, будущему главе Белого дома придётся одобрить новый пакет стимулирующих мер для экономики, что неизбежно приведёт к ослаблению нацвалюты Штатов в краткосрочной перспективе. Между тем, как отмечают аналитики, в дальнейшем приход Джо Байдена или Дональда Трампа к власти может по-разному отразиться на динамике американской валюты по отношению к российской. Как именно итоги выборов могут повлиять на курс доллара — в материале RT.

С начала недели курс доллара на международном рынке продемонстрировал заметное снижение. Соответствующий индекс DXY просел почти на 1,6% и на торгах в пятницу, 6 ноября, колеблется вблизи отметки 92,5 пункта. Такие данные приводит международная биржа ICE.

Американская валюта демонстрирует негативную динамику на фоне ситуации вокруг президентских выборов в США, которые прошли 3 ноября. Сейчас в стране всё ещё продолжается подсчёт голосов. По последним данным Fox News, представитель Демократической партии Джо Байден лидирует в президентской гонке — он заручился поддержкой 264 членов коллегии выборщиков при необходимых 270. В свою очередь, кандидат от Республиканской партии и действующий глава Белого дома Дональд Трамп набрал 214 голосов.

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Между тем оба претендента на президентское кресло заявили об уверенности в своей победе на выборах. Избирательный штаб Джо Байдена не стал дожидаться официальных результатов и уже создал вебсайт о передаче власти. При этом штаб Трампа подал иски в суды в спорных штатах, а также потребовал приостановить подсчёт голосов и не допустить учёта «опоздавших» бюллетеней.

«Борьба между Байденом и Трампом оказалась более напряжённой, чем предполагалось изначально. Кандидаты идут на равных, сохраняется вероятность многочисленных судебных разбирательств. Однако на этом фоне мы видим, что мировые финансовые рынки продолжают расти», — отметил в разговоре с RT исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов.

Наблюдаемый оптимизм мировых инвесторов эксперты связывают и с тем, что, независимо от исхода выборов, будущему президенту США придётся одобрить новый пакет стимулирующих мер для восстановления экономики от последствий пандемии COVID-19. В то же время накачка финансовой системы деньгами рискует привести к ослаблению доллара, поэтому игроки рынка проявляют интерес к другим финансовым активам, отмечают аналитики.

Как подсчитали специалисты Комитета по ответственному подходу в вопросах федерального бюджета (CRFB), разработанные администрацией Трампа новые меры поддержки экономики подразумевают бюджетные траты на уровне $1,8—1,9 трлн. В свою очередь, объём предлагаемых Джо Байденом стимулов составляет $2—4,2 трлн.

«В случае победы Джо Байдена, экономическая помощь, которую не смогли согласовать до выборов, может оказаться более значительной нежели при Трампе. От масштаба этих стимулов напрямую будет зависеть динамика доллара. Чем больше денег поступит в экономику, тем сильнее в краткосрочной перспективе будет снижаться курс американской валюты, в том числе по отношению к рублю», — объяснил RT ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Как подчеркнул эксперт, в случае победы Дональда Трампа размер помощи экономике окажется меньше, чем при Байдене, поэтому ослабление нацвалюты США будет происходить медленнее. Тем не менее Капустянский не исключает, что при обоих сценариях курс доллара в ближайшие месяцы может опуститься до диапазона 74—76 рублей.

Reuters

© Octavio Jones

Впрочем, в долгосрочной перспективе исход американских выборов может по-разному отразиться на динамике курса доллара по отношению к рублю. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

«Более резкая позиция демократов по отношению к России может со временем привести к ужесточению санкций, и это окажет давление на рубль. При этом Байден более лояльно, по сравнению с Трампом, относится к Ирану. Снятие нефтяного эмбарго с этой страны может привести к увеличению глобального предложения нефти на мировом рынке и снижению её цены. Это может стать дополнительным фактором давления на рубль», — объяснил эксперт.

Между тем ситуация будет зависеть от исхода выборов в конгресс, уверен главный аналитик ГК «ТелеТрейд» Марк Гойхман. По его мнению, если демократы не смогут получить большинство в сенате, Байдену в качестве главы Белого дома будет сложнее реализовывать намеченные планы. В этих условиях курс доллара может колебаться в диапазоне 75—85 рублей, считает эксперт.

В то же время, по мнению экспертов, вероятная победа Трампа на выборах может оказаться более благоприятной для рубля. Как подчеркнул Артём Тузов, за последние четыре года инвесторы успели хорошо изучить политику действующего главы государства. На этом фоне вероятность непредвиденных рисков для российской валюты остаётся низкой. Похожей оценки придерживается и аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

«В целом российская валюта была сильно перепродана в последнее время, как и большинство валют развивающихся стран. Поэтому возврат к своим равновесным значениям в принципе неизбежен. Сохранение Трампа у власти может ускорить этот процесс. На этом фоне мы считаем возможным возврат курса доллара к отметкам 75—76 рублей», — уточнил Емельянов в разговоре с RT.