Цифровое волнение: почему курс биткоина обновил двухлетний максимум на фоне президентских выборов в США

Стоимость биткоина впервые с января 2018 года приблизилась к отметке $15 тыс. за монету. Инвесторы стали активнее скупать криптовалюту на фоне неопределённости вокруг результатов президентских выборов в США. Подведение итогов голосования затягивается, при этом и Дональд Трамп, и Джо Байден намерены продолжать борьбу за победу. Впрочем, при любом исходе победителю придётся одобрить новый пакет стимулирующих мер для восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса, считают эксперты. Как полагают специалисты, накачка финансовой системы деньгами может ослабить курс доллара и привести к дополнительному удорожанию криптовалют. Как в этих условиях может измениться стоимость биткоина — в материале RT.

В четверг, 5 ноября, мировой рынок криптовалют продемонстрировал рекордный рост. В ходе торгов цена биткоина росла более чем на 8% — до $14,9 тыс. за монету. Значение стало самым высоким с января 2018 года.

Аналогичную динамику показали и другие цифровые активы. Так, например, эфириум дорожал на 7% (до $411), биткоин-кеш — на 6% (до $248), а рипл — на 4% (до $0,24). При этом общая капитализация рынка электронных денег увеличилась почти на 6% — до $421 млрд. Такие данные приводит портал Coinmarketcap.

Инвесторы стали активнее вкладывать деньги в криптовалюты на фоне возникшей неопределённости вокруг президентских выборов в США. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил исполнительный директор EXANTE Анатолий Князев.

«Стоит обратить внимание, что биткоин набирал силу ещё на прошлой неделе, когда ценные бумаги на мировых биржах дешевели. Вероятно, за счёт наращивания покупок криптовалют инвесторы пытаются уйти от рисков вокруг доллара и традиционных финансовых инструментов. Игроки опасаются возможной суматохи и турбулентности на рынках, если кандидаты не будут признавать поражения», — объяснил Князев.

Во вторник, 3 ноября, в США прошли всеобщие выборы. На них избирались президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также представители местных органов власти.

В настоящий момент в стране по-прежнему продолжается подсчёт голосов. По последним данным Fox News, в ходе президентской гонки действующий глава Белого дома Дональд Трамп заручился поддержкой 214 членов коллегии выборщиков, а Джо Байден — 264. Для победы кандидату необходимо получить не менее 270 голосов.

Между тем оба претендента на президентское кресло заявили об уверенности в своей победе на выборах. Избирательный штаб Джо Байдена, не дожидаясь официальных результатов, создал вебсайт о передаче власти. В свою очередь, штаб Трампа подаёт иски в суды в спорных штатах и требует приостановки подсчёта голосов, а также отказа от учёта «опоздавших» бюллетеней.

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Впрочем, независимо от исхода выборов будущему президенту США придётся одобрить новый пакет стимулирующих мер для восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса. Такие действия нового главы государства могут оказать дополнительное влияние на стоимость биткоина. Об этом в интервью RT рассказал эксперт по финансам CEX.IO Broker Александр Янюк.

Отметим, что разработанные администрацией Трампа новые меры поддержки экономики подразумевают бюджетные траты на уровне $1,8—1,9 трлн. В свою очередь, объём предлагаемых Джо Байденом стимулов составляет $2—4,2 трлн. Об этом говорится в докладе Комитета за ответственный федеральный бюджет (CRFB).

Как полагает Александр Янюк, значительная накачка экономики деньгами рискует привести к ослаблению доллара. В этом случае курс биткоина может дополнительно вырасти, уверен специалист.

«Новый пакет мер будет принят в любом случае. Вопрос — в каком объёме. Промежуточные результаты показывают лидерство Байдена. Поэтому трейдеры уже сейчас закладывают в стоимость биткоина новый более объёмный пакет финансовой помощи экономике Штатов, чем предложенный республиканцами во главе с Трампом. Однако меньший объём помощи может привести к коррекции цены биткоина до $14 тыс.», — подчеркнул Янюк.

Между тем в пользу криптовалютного рынка по-прежнему играют действия мировых центробанков. Как объяснил RT ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов, с начала 2020 года для поддержки национальных экономик регуляторы целого ряда стран начали снижать процентные ставки и проводить сверхмягкую монетарную политику. На этом фоне в мире начали расти инфляционные риски, поэтому инвесторы стали активнее вкладывать деньги в драгметаллы и криптовалюты.

«В этом году инвесторы снова начали рассматривать биткоин как один из активов для сохранения своих инвестиций. Сверхмягкая монетарная политика центробанков и нулевые ставки привели к тому, что на фоне глубокого экономического спада растёт всё: от золота и серебра до цен на продовольствие. Биткоин идёт в этом же тренде», — добавил Богданов.

Помимо этого, игроки рынка продолжают положительно реагировать на решение международной платёжной системы PayPal запустить сервис для продажи, хранения и покупки криптовалют. Как ожидается, к началу декабря опция станет доступна для владельцев аккаунтов PayPal в США. Клиенты компании из ряда других стран начнут пользоваться сервисом только в первой половине 2021 года и смогут расплачиваться электронными монетами в 26 млн торговых точек.

«В этих условиях до конца 2020 вполне реалистично достижение биткоином планки $16 тыс., но нельзя исключить и нового исторического максимума в районе $20 тыс. Если этого рекорда не будет в этом году, весьма вероятно, мы увидим его в следующем», — заключил Анатолий Князев.