Дональд против Джо: в США проходит голосование на президентских выборах

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Роман Шимаев, Наталия Сергиевская
Во вторник, 3 ноября, в США проходит голосование на президентских выборах. Основная борьба пойдёт между кандидатом от Республиканской партии, действующим хозяином Белого дома Дональдом Трампом и кандидатом от Демократической партии, бывшим вице-президентом Джо Байденом. Первый избирательный участок открылся в 08:00 мск в штате Нью-Гэмпшир. Предварительные результаты голосования ожидаются в ночь на 4 ноября.
Дональд против Джо: в США проходит голосование на президентских выборах
  • AFP
  • © ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
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  • 03 ноября 2020

    Возвращаясь к событиям 2016 года, отметим, что тогда Дональд Трамп победил благодаря коллегии выборщиков, при этом большинство голосов рядовых граждан получила именно Хиллари Клинтон.

    О том, как устроена американская избирательная система, — в видео RT.

  • Согласно данным опросов, проведённых сайтом RealClearPolitics (RCP), в среднем Джо Байден опережает Дональда Трампа на 6,7%, набирая 50,7% голосов против 44%.

    В 2016 году кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон также лидировала в опросах, а в итоге пост главы государства занял Трамп.

  • Кандидат от Демократической партии Джо Байден также отметился постом в Twitter, но обошёлся без дополнительного контента.

    «Сегодня — день выборов. Америка, иди и голосуй!» — говорится в сообщении бывшего вице-президента США.

  • Дональд Трамп выложил в Twitter смонтированный видеоролик со своими танцами перед избирателями под песню Y.M.C.A. группы Village People.

    «Голосуй! Голосуй! Голосуй!» — так глава Белого дома подписал этот твит.

  • В 14:00 мск избирательные участки приступили к работе в штатах Вирджиния, Мэн, Коннектикут и Нью-Йорк. 

  • Первые избирательные участки открылись в штате Нью-Гэмпшир. Согласно действующей с 1960 года традиции первыми голосуют жители населённого пункта Диксвилл-Нотч. В нём на данный момент проживают пять человек.

    Итоги голосования оглашаются практически сразу, а в этом году за ними можно было проследить в Facebook.

    Итак, среди жителей Диксвилл-Нотч победу одержал Джо Байден, получивший все пять голосов.

  • День добрый, уважаемые читатели RT! Мы начинаем нашу текстовую трансляцию, посвящённую дню выборов в США.

    Во вторник, 3 ноября, американцы проголосуют за президента страны. Основные претенденты на этот пост — действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джо Байден.

    Также в день голосования избирается треть сенаторов, новый состав палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий.

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