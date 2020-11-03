Дональд против Джо: в США проходит голосование на президентских выборах
- AFP
- © ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
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03 ноября 2020
Возвращаясь к событиям 2016 года, отметим, что тогда Дональд Трамп победил благодаря коллегии выборщиков, при этом большинство голосов рядовых граждан получила именно Хиллари Клинтон.
О том, как устроена американская избирательная система, — в видео RT.
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Согласно данным опросов, проведённых сайтом RealClearPolitics (RCP), в среднем Джо Байден опережает Дональда Трампа на 6,7%, набирая 50,7% голосов против 44%.
В 2016 году кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон также лидировала в опросах, а в итоге пост главы государства занял Трамп.
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Кандидат от Демократической партии Джо Байден также отметился постом в Twitter, но обошёлся без дополнительного контента.
«Сегодня — день выборов. Америка, иди и голосуй!» — говорится в сообщении бывшего вице-президента США.
It’s Election Day. Go vote, America!— Joe Biden (@JoeBiden) November 3, 2020
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Дональд Трамп выложил в Twitter смонтированный видеоролик со своими танцами перед избирателями под песню Y.M.C.A. группы Village People.
VOTE! VOTE! VOTE!pic.twitter.com/85ySh1KYkh— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2020
«Голосуй! Голосуй! Голосуй!» — так глава Белого дома подписал этот твит.
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В 14:00 мск избирательные участки приступили к работе в штатах Вирджиния, Мэн, Коннектикут и Нью-Йорк.
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Первые избирательные участки открылись в штате Нью-Гэмпшир. Согласно действующей с 1960 года традиции первыми голосуют жители населённого пункта Диксвилл-Нотч. В нём на данный момент проживают пять человек.
Итоги голосования оглашаются практически сразу, а в этом году за ними можно было проследить в Facebook.
Итак, среди жителей Диксвилл-Нотч победу одержал Джо Байден, получивший все пять голосов.
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День добрый, уважаемые читатели RT! Мы начинаем нашу текстовую трансляцию, посвящённую дню выборов в США.
Во вторник, 3 ноября, американцы проголосуют за президента страны. Основные претенденты на этот пост — действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джо Байден.
Также в день голосования избирается треть сенаторов, новый состав палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий.