Дональд против Джо: в США проходит голосование на президентских выборах

Во вторник, 3 ноября, в США проходит голосование на президентских выборах. Основная борьба пойдёт между кандидатом от Республиканской партии, действующим хозяином Белого дома Дональдом Трампом и кандидатом от Демократической партии, бывшим вице-президентом Джо Байденом. Первый избирательный участок открылся в 08:00 мск в штате Нью-Гэмпшир. Предварительные результаты голосования ожидаются в ночь на 4 ноября.

AFP

© ANDREW CABALLERO-REYNOLDS