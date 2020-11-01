Поиск ориентира: как могут измениться курсы доллара и евро в ноябре

В октябре российская валюта продемонстрировала неоднозначную динамику на Московской бирже. Участников финансового рынка настораживает рост числа заболевших коронавирусом в мире и наметившееся снижение цен на нефть. При этом аналитики полагают, что в ноябре одним из определяющих факторов для рубля станут итоги президентских выборов в США. По мнению экспертов, от результатов голосования будет зависеть уровень возможных санкционных рисков в отношении России. Поддержку нацвалюте должны оказать действия Минфина и Центробанка, считают специалисты. Как в этих условиях могут измениться курсы доллара и евро — в материале RT.

В октябре 2020 года российская валюта показала неоднозначную динамику на Московской бирже. В целом за месяц курс доллара вырос на 2,4% — до 79,5 рубля, хотя в моменте показатель снижался до 76 рублей. В свою очередь, курс евро прибавил 1,7% и достиг 92,6 рубля. При этом на торгах 26 октября значение опускалось ниже отметки 90 рублей.

Официальный курс валют Центробанка на 31 октября — 2 ноября установлен на уровне 79,33 рубля за доллар и 92,63 рубля за евро.

По словам опрошенных RT аналитиков, в ноябре одним из определяющих факторов для национальной валюты будет оставаться ситуация с пандемией коронавируса. По данным Университета Джонса Хопкинса, число зафиксированных случаев COVID-19 в мире продолжает увеличиваться и уже превысило 46 млн. Такое положение дел вызывает опасения у инвесторов относительно перспектив мировой экономики, поэтому участники рынка распродают рисковые активы, включая рубль.

«Очевидно, что рекордный прирост заболевших по миру не оставляет шансов на быстрое восстановление экономик. Государства вынуждены вводить новые ограничительные меры, что неизбежно скажется на глобальном спросе. Поэтому инвесторы негативно оценивают перспективы развития ситуации с пандемией», — отметил в беседе с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Помимо этого, в ближайший месяц некоторое давление на рубль может оказать неопределённость на мировом рынке нефти. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил управляющий партнёр EXANTE Алексей Кириенко.

Отметим, что в первой половине октября стоимость сырья эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне умеренно росла и в определённый момент поднималась до $43,5 за баррель. Однако к концу месяца котировки начали резко снижаться и впервые с мая опускались ниже отметки $37 за баррель.

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«В целом пока не видно причин, по которым рынок энергосырья мог бы чувствовать себя хорошо в настоящий момент. В мире вводятся локдауны, а значит, потребление со стороны автопромышленности и авиации будет снижаться», — пояснил Кириенко.

Вместе с тем игроки глобальной нефтяной отрасли не ожидают повторного обвала цен, как это было в апреле 2020 года. С таким заявлением 26 октября выступил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо. По его словам, страны — участницы сделки ОПЕК+ продолжат принимать меры для сохранения баланса спроса и предложения на глобальном рынке углеводородов. Как ожидается, действия государств позволят удержать котировки от значительных колебаний.

«Мы не ждём возобновления масштабного спада (цен. — RT), который мы наблюдали в II квартале. Мы сохраняем осторожный оптимизм относительно продолжения восстановления (рынка. — RT). Оно может занять больше времени и проходить гораздо медленнее, но мы намерены придерживаться прежнего курса», — заявил Баркиндо на энергетическом форуме CERAWeek в Индии.

Впрочем, ключевым фактором для российской валюты в последний месяц осени станут итоги президентских выборов в США, намеченных на 3 ноября, полагает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

По словам собеседника RT, возможная победа действующего главы Белого дома Дональда Трампа может ослабить санкционные риски в отношении России на следующие четыре года. Такое развитие событий положительно отразится на динамике рубля, уверен эксперт.

«В то же время поражение Трампа не приведёт автоматически к массовым рублёвым продажам. В этом случае ситуация будет зависеть от исхода выборов в конгресс. Если республиканцам удастся сохранить большинство в сенате, рубль может даже укрепиться, поскольку кандидату от демократов Джо Байдену будет непросто претворить в жизнь планы по введению обещанных жёстких санкций против России», — добавил Коган.

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Валютная подмога

По мнению специалистов, определённую поддержку рублю по-прежнему будут оказывать действия Банка России. Напомним, для стабилизации курса с 10 марта регулятор начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке. Таким образом Центробанк искусственно повышает спрос на рубли. В общей сложности за это время объём продажи валюты превысил 1,37 трлн рублей.

Помимо этого, в пользу рубля может сыграть приток инвестиций в российские облигации федерального займа (ОФЗ), считает Алексей Кириенко. Как ожидается, до конца 2020 года Центробанк может ещё раз снизить ключевую ставку, из-за чего вложения в ОФЗ станут приносить инвесторам меньший доход. Поэтому игроки рынка будут пытаться заранее купить ценные бумаги по выгодной цене.

«В ноябре Минфину предстоит продвигаться по своему амбициозному плану рекордных привлечений денег с рынка. Это может умеренно поддержать российскую валюту при условии, что банки сохранят свой аппетит к российским гособлигациям», — отметил Кириенко.

В целом опрошенные RT аналитики по-разному оценивают возможные изменения динамики рубля в ноябре. По словам Артёма Деева, в случае роста неопределённости на мировых рынках курсы доллара и евро в моменте могут подниматься к отметкам 80 и 95 рублей соответственно. В свою очередь, Михаил Коган полагает, что при отсутствии внешних шоков показатели не превысят уровней 79,95 и 93,3 рубля.

«В зависимости от уровня оптимизма и пессимизма инвесторов нацвалюта может завершить осень в некой точке не ниже 74—75 рублей за доллар и 88—89 рублей за евро», — отметил Коган.