Смягчение удара: МВФ улучшил прогноз по экономике России в 2020 году

Международный валютный фонд пересмотрел прогноз сокращения российской экономики в 2020 году. Так, в МВФ считают, что ВВП страны снизится только на 4,1%, а не на 6,6%, как предполагалось ранее. Такое обновление ожиданий аналитики связывают с отменой карантинных ограничений, восстановлением нефтяных цен и мерами господдержки населения и бизнеса. При этом специалисты МВФ также пересмотрели в лучшую сторону прогноз снижения мировой экономики — с 4,9% до 4,4%.

Международный валютный фонд улучшил прогноз по экономике России на 2020 год. Согласно оценке организации, ВВП страны сократится на 4,1% вместо ожидавшихся ранее 6,6%. При этом в 2021 году экономика будет восстанавливаться более низкими темпами, чем прогнозировалось — рост составит 2,8% вместо 4,1%. Такие данные содержатся в докладе МВФ World Economic Outlook, опубликованном во вторник, 13 октября.

Улучшение прогноза на 2020 год опрошенные RT эксперты во многом связывают с наметившимся оживлением деловой и потребительской активности в III квартале. Так, поддержку экономике оказало ослабление карантинных ограничений, восстановление нефтяных цен, а также меры государственной помощи бизнесу и населению. В частности, речь идёт о предоставлении кредитных каникул, прямых выплатах семьям с детьми, льготных займах и налоговых послаблениях для компаний и предпринимателей.

«Господдержка населения, внушительные объёмы резервов и удорожание нефти — всё это сыграло свою роль в том, что российская экономика пострадала не так сильно, как ожидалось. Меры поддержки сработали очень эффективно. Также позитивно повлияли различные регуляторные инициативы, такие как отсрочки проверок и мораторий на банкротство», — рассказал RT ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

Как ранее отмечал глава Минэкономразвития Максим Решетников, кризис не приобрёл системного характера, а экономический спад в России оказался сосредоточен в секторе малого и среднего бизнеса в ограниченном числе пострадавших отраслей. По словам министра, Россия прошла сложный период «лучше многих других стран». Отчасти такое положение дел связано с особенностями структуры национальной экономики, уверены специалисты.

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«Дело в том, что от пандемии сильнее всего пострадали малые и средние предприятия. То есть речь идёт о потребительском секторе, который в высокоразвитых странах занимает более 50% ВВП. Поэтому падение потребительского спроса очень тяжело отразилось на экономиках ряда стран. У нас доля этого сектора составляет порядка 20% ВВП, что позволило сдержать экономический спад. Если в II квартале ВВП сократился на 8%, то уже в III-м наметился рост», — рассказал RT аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

По его словам, в условиях второй волны коронавируса ускорить восстановление экономики могут дополнительные меры господдержки. В первую очередь, финансовую помощь необходимо предоставить компаниям и предпринимателям, уверен эксперт.

«Очень важно, чтобы правительство правильно оценило ситуацию, оказало адекватную поддержку и не дало утонуть тем предприятиям, которые сумели остаться на плаву, сохранили персонал и продолжают представлять потребительский сегмент России. Это при том, что власти, скорее всего, уже не будут вводить такие же жёсткие карантинные ограничения, как весной», — добавил Коренев.

Сдержанный оптимизм

В своём отчёте МВФ также улучшил прогноз по снижению мировой экономики в 2020 году с 4,9% до 4,4%. Как ожидается, уже в 2021 году глобальный ВВП вырастет на 5,2%.

«Сегодня ситуация выглядит менее мрачной. По нашей новой оценке, динамика в II и III кварталах была несколько лучше, чем ожидалось, что позволило немного повысить наш мировой прогноз на 2020 год. А в 2021 году мы по-прежнему прогнозируем частичное и неравномерное восстановление», — заявила ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

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Отметим, что с момента публикации предыдущего прогноза МВФ в июне, число выявленных случаев коронавирусной инфекции во всём мире выросло более чем в четыре раза и сегодня превышает 37 млн. На этом фоне специалисты МВФ предупреждают о по-прежнему сохраняющихся рисках для мировой экономики.

«Вирус возрождается, восстанавливаются и локальные карантинные меры. Если ситуация обострится, а перспективы лечения и вакцин ухудшатся, ущерб для экономической активности будет серьёзным и, вероятно, усилится серьёзными потрясениями на финансовом рынке. Усиливающиеся торговые и инвестиционные ограничения, а также растущая геополитическая неопределённость могут нанести ущерб процессу восстановления», — считает главный экономист фонда Гита Гопинат.

По оценке МВФ, в 2020 году ВВП развитых стран сократится на 5,8%, а экономика развивающихся государств просядет на 3,3%. При этом серьёзные потери рискуют понести США, Канада и европейские государства, считают в организации. Так, эксперты прогнозируют снижение ВВП Штатов на 4,3%, Канады — на 7,1%, а еврозоны — на 8,3%.

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«Скорее всего, максимальное падение ВВП будет отмечено в развитых странах, где доля малого и среднего бизнеса находится на высоком уровне. Это США, Италия, Испания, Греция. Именно малый и средний бизнес оказался самым пострадавшим в результате пандемии, поскольку такие компании почти полностью попали под локдаун, и их же могут затронуть новые ограничения осенью», — рассказал RT генеральный директор криптовалютного необанка Chatex Майкл Росс-Джонсон.

Согласно прогнозу МВФ, среди развивающихся государств наиболее серьёзно ВВП может просесть в Индии (10,3%), Мексике (9%), ЮАР (8%) и Бразилии (5,8%). При этом темпы роста экономики Китая останутся положительными, но замедлятся до 1,9% по сравнению с 6,1% в 2019-м.

«В разрезе количественных показателей максимальный ущерб понесут развивающиеся экономики вроде Бразилии, Индии или Южной Африки, так как помимо чисто эпидемической ситуации и зависимости от спроса на ресурсы, международные инвесторы пока не слишком спешат вкладывать здесь капиталы в дальнейшее экономическое развитие», — отметил в беседе с RT шеф-аналитик ГК «ТелеТрейд» Пётр Пушкарёв.

Кредитное давление

Как полагает Кристалина Георгиева, в текущих условиях наиболее серьёзной угрозой для многих государств является рост долговой нагрузки. По оценке главы МВФ, в 2020 году мировой госдолг достигнет рекордно высокого значения — почти 100% глобального ВВП.

«Многие страны стали более уязвимыми. Их уровни долга возросли в результате налогово-бюджетных мер, принимаемых в ответ на кризис, и крупного сокращения объёма производства и доходов», — объяснила Георгиева.

По данным американского Института международных финансов (IIF), в I квартале 2020 года мировой госдолг достигал отметки 90,7% ВВП — порядка $70 трлн. Наиболее высокие показатели были зафиксированы в Японии (230% ВВП), США (106%), еврозоне (101%). В то же время одним из самых низких уровней долговой нагрузки обладает Россия (14,3% ВВП).

«На фоне возросших расходов бюджета правительство предполагает, что к 2023 году госдолг России вырастет до 21,3% ВВП. Тем не менее это всё равно небольшое соотношение. Особенно, если посмотреть, что творится в других странах, где госдолг превышает 100% ВВП. Если сравнить резервы России и госдолг, можно сделать вывод, что в этом плане наша ситуация — одна из наиболее благоприятных в мире. Поэтому, в случае глобального финансового кризиса у нас есть, откуда черпать ресурсы», — заключил Алексей Коренев.