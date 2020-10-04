Социальное осложнение: чем обусловлен рекордный рост безработицы в еврозоне

На фоне пандемии коронавируса уровень безработицы в еврозоне обновил двухлетний максимум и поднялся выше отметки 8%. Ухудшение ситуации в сфере занятости может продолжиться и после кризиса. Уволенные сотрудники перестали платить налоги и совершать отчисления в пенсионные фонды, а часть граждан вынуждены были потратить на жизнь свои накопления. По мнению специалистов, финансовые потери европейским властям придётся покрывать за счёт бюджетных расходов. Для этого правительства должны будут прибегнуть к непопулярным мерам в виде урезания социальных выплат и повышения налогов, считают аналитики.

На фоне пандемии коронавируса число безработных в еврозоне с марта по август 2020 года выросло почти на 1,4 млн — до 13,2 млн. Об этом свидетельствуют последние данные Евростата. В результате уровень безработицы в регионе впервые с июля 2018-го достиг отметки 8,1%.

К концу лета самые высокие значения были зафиксированы в Испании (16,2%), Италии (9,7%), Литве (9,6%), Латвии (8,8%), Португалии (8,1%), Финляндии (8,1%) и Франции (7,5%).

«Огромное количество людей оказались невостребованными из-за остановки компаний сферы услуг, в меньшей степени — промышленного производства. Предприятия простаивали, падал спрос, поэтому или происходило сокращение сотрудников, или приостанавливалось действие трудовых контрактов», — рассказал в беседе с RT директор Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Юрий Квашнин.

Хотя по мере ослабления карантинных ограничений европейский бизнес и производства начали возобновлять работу, ситуация с занятостью в странах региона может дополнительно ухудшиться в ближайшее время, считает Квашнин. По его словам, в условиях кризиса многие компании обратили внимание на недостаточную эффективность части сотрудников. При этом ряд предприятий планируют сохранить удалённый режим работы своего персонала после пандемии, что также может негативно отразиться на рынке труда.

«Аренда — колоссальная отрасль в европейской экономике. Офисные помещения обслуживает большое количество технического персонала, сотрудников предприятий общественного питания. Эти сотрудники становятся ненужными, когда компании отказываются от офисных помещений. Переход на дистанционный формат работы может стать долгосрочным фактором роста безработицы, который останется и после пандемии», — пояснил Квашнин.

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Между тем наблюдаемый в последнее время резкий рост безработицы заметно ударил по пенсионным системам большинства развитых стран, в частности европейских. К такому выводу пришли специалисты французского инвестбанка Natixis в своём докладе Global Retirement Index.

«Во-первых, потеря дохода в результате увольнений препятствует увеличению пенсионных накоплений, поскольку люди вынуждены перенаправлять активы на удовлетворение важнейших краткосрочных потребностей. Во-вторых, повсеместная безработица снижает налоговые поступления от заработной платы, которые идут на финансирование распределительных пенсионных систем, и без того испытывающих трудности в связи со старением населения», — говорится в исследовании Natixis.

Более того, как отмечают эксперты организации, в ответ на быстрый рост безработицы в условиях пандемии многие страны смягчили меры регулирования и штрафные санкции за досрочное снятие пенсионных накоплений. В число таких государств, например, вошли Франция, Испания, Португалия и Бельгия.

Снятие пенсионных накоплений позволяет компенсировать потерю дохода в результате увольнения, однако рискует обернуться падением дохода после выхода на пенсию, утверждают в Natixis. Помимо этого, согласно оценке инвестбанка, дополнительным фактором риска для пенсионных систем развитых стран остаётся проблема старения населения.

По данным Еврокомиссии, в 2018 году отношение количества пенсионеров к численности населения трудоспособного возраста в Евросоюзе составляло 30,5%. При этом к 2050 году показатель может подняться до 49,9%. Ситуация может заметно повысить нагрузку на социальную систему европейских государств, а пенсионным фондам нужна будет дополнительная господдержка, что приведёт к росту бюджетных расходов. Такую точку зрения в беседе с RT выразил шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

«В странах, где наблюдается дефицит бюджета, будет расти госдолг. Параллельно с этим правительства будут вынуждены проводить непопулярные реформы систем социальной поддержки. В первую очередь власти будут повышать пенсионный возраст», — пояснил эксперт.

Впрочем, европейские государства могут частично переложить расходы на поддержание пенсионных систем на самих граждан. Такого мнения придерживается заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

«В последние годы пенсионным фондам действительно оказывается поддержка из государственного бюджета. Тем не менее общий тренд в том, чтобы граждане сами компенсировали потери пенсионных систем. Вероятнее всего — за счёт увеличения взносов и налогов для рядовых европейцев», — пояснил Абрамов в беседе с RT.