«Добиться справедливости»: для чего Трамп потребовал приостановить подсчёт голосов в ряде штатов

Во время выборов в Соединённых Штатах наблюдались «антидемократические явления». Об этом заявил адвокат действующего главы Белого дома Рудольф Джулиани. По его словам, имели место «масштабные махинации». Предвыборный штаб Дональда Трампа через суд потребовал приостановить подсчёт голосов в штатах Пенсильвания и Мичиган, в Висконсине — пересчитать голоса, а в Джорджии — «отделить все бюллетени, прибывшие с опозданием, от всех законно поданных бюллетеней». Кроме того, адвокат американского лидера не исключил подачу судебного иска по выборам на федеральном уровне. По мнению аналитиков, сейчас все силы Трампа направлены на то, чтобы одержать победу на выборах.

Адвокат действующего президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил о «масштабных махинациях» на выборах в Соединённых Штатах.

«На пути в Филадельфию с группой юристов. Масштабные махинации. После подсчёта 75% (бюллетеней. — RT) Трамп лидирует с отрывом в 550 тыс. (голосов. — RT). Не позволим филадельфийским политиканам-демократам украсть победу!» — написал он на своей странице в Twitter.

En route to Philadelphia with legal team.



Massive cheating.@realDonaldTrump up by 550,000 with 75% counted.



Will not let Philly Democrat hacks steal it! — Rudy W. Giuliani (@RudyGiuliani) November 4, 2020

Позже во время своего выступления в Филадельфии Джулиани подчеркнул, что самые «антидемократические явления», с какими он только встречался, происходят «не только в Филадельфии, но и по всей стране».

«Мы подали иск. Предполагалось, что, когда поступят бюллетени по почте... мы в соответствии с законом будем наблюдать за подсчётом голосов. «Наблюдать» для любого разумного человека — значит иметь возможность посмотреть на бюллетень. Но для прогнившей политической машины демократов в Филадельфии это значит, что наблюдатели могут быть на расстоянии шести — девяти метров, не в состоянии увидеть сам бюллетень, удостовериться, что на конверте стоит надлежащий почтовый штемпель, надлежащий адрес, надлежащая подпись. Зачастую из-за таких вещей бюллетени дисквалифицируются. Иначе очень просто вбросить 50 тыс. сфальсифицированных бюллетеней, потому что наблюдатели их не просматривают», — пояснил адвокат Трампа.

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По словам Джулиани, Филадельфия «известна фальсификациями результатов выборов».

«Известны случаи, когда бюллетени выдавались на уже умерших людей. Посмотрим, сколько таких голосов подано сейчас. Не думал, что придётся, но мы так сделаем», — отметил он.

Джулиани добавил, что подобные нарушения происходили не только в Филадельфии, но и в Висконсине.

«Точно такой же иск у нас в Висконсине, где происходило в точности то же самое. Разве что в Висконсине в четыре или три часа утра загадочным образом появилось около 120 тыс. бюллетеней!» — сообщил адвокат американского лидера.

Большая печать президента США

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© Rick Wilking

Он также не исключил подачи судебного иска относительно выборов на федеральном уровне.

«Так что мы не оставим здесь этого иска. И подадим ещё один. А затем подадим иск в федеральный суд. Мы основательно рассмотрим перспективу вывести дело на общегосударственный уровень. Мы, конечно, подадим иски здесь и в Висконсине — и, вполне возможно, подадим иск на общегосударственном уровне и действительно разоблачим коррумпированность Демократической партии», — заявил адвокат.

Судебные иски

В предвыборном штабе Трампа уточнили, что в одном из поданных исков выставлено требование приостановить подсчёт голосов в Пенсильвании. Как сообщил в своём официальном заявлении замглавы штаба Трампа Джастин Кларк, иск был подан, чтобы «пресечь действия должностных лиц, ответственных за организацию выборов и принадлежащих к Демократической партии, стремящихся скрыть процесс подсчёта и обработки голосов от наблюдателей-республиканцев».

По словам Кларка, штаб хочет «приостановки подсчёта, пока не будет обеспечена реальная прозрачность и республиканцы смогут гарантировать, что весь подсчёт производится честно и в соответствии с законом».

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Кларк также отметил, что штаб будет добиваться вступления Трампа в качестве одной из сторон в рассматриваемое Верховным судом дело, касающееся установления сроков получения бюллетеней, поданных по почте.

Штаб Трампа также подал иск о приостановке подсчёта голосов в Мичигане. Об этом говорится в заявлении руководителя избирательного штаба Билла Степиена.

Судебный иск был подан и в Джорджии, сообщается в официальном заявлении Джастина Кларка.

«Президент Трамп и Республиканская партия Джорджии подали иск с требованием ко всем округам Джорджии отделить все бюллетени, прибывшие с опозданием, от всех законно поданных бюллетеней в обеспечение свободных, справедливых выборов, на которых подсчитываются только законные, действительные бюллетени», — отмечается в заявлении.

Впрочем, в суды в Мичигане и Джорджии уже отклонили эти иски.

Более того, штаб Трампа объявил, что его штабу нужна помощь граждан, чтобы «обеспечить наличие необходимых ресурсов для защиты результатов» выборов. По мнению американских СМИ, речь идёт о сборе средств для указанных целей.

«Мы не можем позволить толпе левых подорвать наши выборы», — говорится в сообщении штаба в Twitter со ссылкой на сайт, где можно сделать пожертвования.

Центральный пункт подсчёта голосов в городе Кеноша, штат Висконсин, 3 ноября 2020-го

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© Daniel Acker

Стоит отметить, что исход президентских выборов в США по-прежнему не определён. Ряду штатов ещё предстоит завершить подсчёт голосов.

При этом на фоне выборов по всей территории США активизировались протесты. В частности, в Детройте несколько десятков человек начали стучать в окна здания Центра TCF, где обрабатывают часть бюллетеней, требуя остановить подсчёт голосов. Беспорядки продолжаются и в Нью-Йорке, где было задержано более 20 протестующих. В Портленде полиция силой разгоняет демонстрантов. На улицы Денвера вышли сотни протестующих, некоторые из них разбивали витрины. В результате полиция применила против участников акции слезоточивый газ.

Перед выборами

Напомним, в конце сентября Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос, готов ли он гарантировать мирную передачу власти в случае поражения на выборах.

«Мы увидим, что произойдёт. Вы знаете, что я много жаловался на голосование по почте, и это катастрофа... Мы избавимся от бюллетеней, и тогда получится очень мирная... откровенно говоря, передачи не будет. Дальше будет продолжение», — заявил глава Белого дома.

Ранее в том же месяце американский лидер не исключил сценария, согласно которому именно Верховный суд станет решать исход президентских выборов.

«Я думаю, что это дойдёт до Верховного суда. И считаю очень важным, чтобы у нас было девять судей», — сказал Трамп на встрече с генеральными прокурорами штатов.

Также по теме Битва за штаты: Байден лидирует в гонке за пост президента США, штаб Трампа грозит судебными исками В США продолжается подсчёт бюллетеней после голосования на выборах президента страны, до сих пор не определены победители в ряде...

По словам главы Белого дома, «махинации, которые проворачивают демократы, должны быть рассмотрены» этой инстанцией.

После этого Дональд Трамп выдвинул на должность члена Верховного суда США юриста Эми Кони Барретт — сторонницу консервативных взглядов.

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден тогда обратился к сенату с просьбой не утверждать кандидатуру Барретт до президентских выборов. По его словам, «Конституция США составлена таким образом, что у избирателей есть лишь одна возможность повлиять на назначение в Верховный суд».

Однако в конце октября сенат Соединённых Штатов утвердил Эми Кони Барретт в качестве члена Верховного суда США. Она была приведена к присяге на церемонии в Белом доме. Тогда Барретт пообещала, что будет «выполнять свою работу без страха и без пристрастия, а также независимо от влияния политических сил и своих собственных предпочтений».

Утверждение Барретт раскритиковали демократы. В частности, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси в своём официальном заявлении сообщила, что «президент Трамп и республиканский сенат, абсолютно отчаявшись, пропихнули свою кандидатуру судьи в Верховный суд».

«Теперь американцы должны продолжить добиваться, чтобы их голоса были услышаны на выборах. Конгресс должен будет устранить ущерб от радикальных действий подконтрольного республиканцам суда», — отметила она.

Нью-Йорк, 4 ноября 2020-го

Reuters

© Carlo Allegri

Напомним, Верховный суд может сыграть ведущую роль в том случае, если результаты президентских выборов в США решат по какой-либо причине оспорить.

Последний аналогичный случай имел место в 2000 году, когда Верховный суд остановил пересчёт голосов во Флориде, результаты выборов в этом штате определяли исход всей президентской гонки. В итоге победил республиканец Джордж Буш — младший.

Тактика пересчёта

Как отметил в беседе с RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв, «многие в США и за их пределами ожидали, что подсчёт голосов после президентских выборов будет осложнён».

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По словам Рогулёва, все силы Трампа и его штаба сейчас направлены на то, чтобы в конечном счёте «одержать победу над Байденом».

«Трамп может получить искомое количество голосов выборщиков — 270. Поэтому тактика американского лидера заключается в том, чтобы посредством пересчёта результатов в некоторых штатах получить дополнительные голоса выборщиков, а за счёт приостановки подсчёта в ряде штатов сохранить свои выигрышные позиции», — пояснил аналитик.

При этом Рогулёв подчеркнул, что действия Трампа не обозначают, что он отказывается от мирной передачи власти.

«Трамп выступает против нарушений, которые наблюдались во время выборов, против того, что он считает неправомерным. Насколько американского лидера и его команду поддержат суды, нам вскоре предстоит узнать», — отметил эксперт.

Если решения местных судов «не удовлетворят Трампа и его штаб, дело может дойти до Верховного суда», считает Рогулёв.

Белый дом

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© Tom Brenner

Подобного мнения придерживается и научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его словам, Трамп «рассчитывает использовать свой козырь — довести дело до Верховного суда, где сейчас преобладают консервативные протрамповские судьи».