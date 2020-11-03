Последняя инстанция: как палата представителей США может повлиять на исход президентских выборов

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что конгресс готов к ситуации, когда определить победителя президентских выборов придётся парламентариям. Согласно Конституции США, палата представителей выбирает президента, если ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы количества голосов коллегии выборщиков. Эксперты напоминают, что штабы соперников не раз намекали на оспаривание итогов выборов — Трамп выражал недоверие к почтовому голосованию, а Байден заявлял о «вмешательстве».

Спикер палаты представителей демократ Нэнси Пелоси заявила, что парламент готов к сценарию, при котором конгрессменам придётся определить победителя на выборах президента.

«Мы понимаем, что предписано законом и что предполагает преобладающая роль конгресса, в особенности палаты представителей, когда дело касается подсчёта голосов», — сказала Пелоси.

«Мы готовы уже давно, потому что наблюдаем безответственное поведение президента, его неуважение к Конституции, нашей демократии и честности наших выборов. Так что мы готовы к его действиям», — заявила Пелоси в интервью радиостанции NPR.

При этом она подчеркнула, что сторонники демократов должны быть готовы к голосованию, чтобы развеять любые сомнения в том, что 20 января Байден вступит в должность президента США.

С таким заявлением Пелоси выступила после того, как в СМИ появились сообщения, что Трамп якобы намерен объявить себя победителем на выборах до конца подсчёта голосов, если у него будет преимущество в «ключевых» штатах. Эти сообщения также прокомментировал и Джо Байден, который заявил, что Трампу не удастся «украсть» выборы.

Непрямое голосование

Напомним, что в США президент избирается не прямым голосованием, а так называемой коллегией выборщиков. Определённое количество выборщиков представляет каждый штат и вносит свои голоса за того или иного кандидата, основываясь на результатах выборов в различных избирательных округах.

Нэнси Пелоси

Reuters

© Tom Brenner

Коллегия состоит из 538 выборщиков, для победы кандидату нужно набрать не менее 270 голосов. Зачастую победа в ключевых штатах почти наверняка гарантирует победу в президентской гонке. В случае ничьей или же недостаточного количества голосов выборщиков, поданных за того и другого кандидата, согласно 12-й поправке к Конституции США, обязанность выбрать главу государства и вице-президента переходит к конгрессу США.

В политической истории США уже были прецеденты, когда конгрессу приходилось выбирать главу государства и его заместителя после подвешенного результата выборов.

Также по теме Подвешенное голосование: почему Байден заявил о намерении не позволить Трампу «украсть» итоги выборов Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден завил, что Дональду Трампу не удастся «украсть» выборы, досрочно...

Например, в 1824 году Эндрю Джексон выиграл всенародное голосование и получил 99 голосов выборщиков. Однако конгресс в 1825 году решил, что главой государства будет Джон Куинси Адамс, набравший 85 голосов выборщиков.

На выборах 1876 года победу — и по всенародному голосованию, и по голосам выборщиков — одержал демократ из штата Нью-Йорк Сэмуэл Тильден. Однако республиканцы тогда оспорили результаты в трёх южных штатах. Была создана специальная комиссия, и после долгих разбирательств с преимуществом в один голос выборщиков президентом был объявлен Ратерфорд Хейс, ставший 19-м главой Белого дома.

Дело решит суд?

При этом судьбу выборов, в случае если ни одна из сторон не согласится с их результатом, может решить другая инстанция — Верховный суд США.

На президентских выборах 2000 года за пост главы государства соревновались республиканец Джордж Буш и демократ Альберт Гор. Результат выборов зависел от решения коллегии выборщиков ключевого штата Флорида, которые не могли определиться с кандидатом, пока не будут подсчитаны все голоса жителей штата.

Джо Байден и Дональд Трамп на дебатах

Reuters

© Jim Bourg/Pool

К вечеру 7 ноября победитель так и не был определён, а процедура подсчёта голосов не была завершена. Американские СМИ и новостные телеканалы передавали противоречивые данные экзитполов. Гор позвонил в штаб Буша, чтобы признать поражение, однако новые данные с избирательных участков показали, что разрыв между кандидатами составлял менее 600 голосов. Окружение убедило Гора отозвать своё признание и инициировать процедуру пересчёта голосов.

Предвыборный штаб Буша подал апелляцию в Верховный суд США, который постановил, что пересчёт голосов должен быть остановлен. Фактически это решение означало, что высшая судебная инстанция постановила, что президентом станет Джордж Буш — младший.

Напомним, Дональд Трамп ранее неоднократно намекал, что исход выборов 2020 года может решить Верховный суд.

«Закрепиться во власти»

Политолог Александр Асафов в разговоре с RT отметил, что вероятность того, что палата представителей будет определять победителя президентских выборов, высока.

«Оба штаба кандидатов будут оспаривать итоги. Поэтому Трамп, выражая недоверие к почтовому голосованию, и Байден, заявляя о вмешательстве в выборы извне, заранее подготовили для этого почву», — пояснил эксперт.

Лёгкого определения победителя, как это было в 2016 году, когда Хиллари Клинтон через несколько часов признала своё поражение, не будет, полагает Александр Асафов.

«Именно по этой причине сейчас ищут силу, которая возьмёт на себя ответственность признать итоги выборов или признать, что они недействительны. Понимая, что руководит палатой представителей спикер-демократ, подобное решение будет принято в пользу Байдена и Харрис», — добавил эксперт.

При нынешней политической ситуации в США возможен любой исход — определение результатов выборов может пасть как на палату представителей, так и на Верховный суд, считает профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин.

«Пелоси, таким образом, хочет захватить власть и просто передать её Байдену и Харрис. Это последние выборы для этих возрастных политиков, поэтому сейчас они используют все средства, чтобы закрепиться во власти и продолжить политическую деятельность», — отметил политолог.

Александр Домрин отметил, что, несмотря на преимущество демократов в конгрессе, 26 штатов по-прежнему остаются за республиканцами.

«Другое дело, что сейчас проходят не только выборы президента, но и полностью сменяется палата представителей и обновляется сенат. У Пелоси есть надежда, что в результате этих выборов не только Трамп проиграет, но и демократы удержат палату представителей, а может, даже вернут себе преимущество в сенате», — пояснил эксперт.