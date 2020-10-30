«Солидная пресса пожелтела»: зачем американские СМИ вспомнили о «досье Трампа» 2017 года

Газета The Wall Street Journal представила результаты собственного расследования, посвящённого источникам так называемого «досье Трампа». Документ, якобы содержащий «компромат» на нынешнего главу Белого дома и «доказывающий» его связи с Москвой, был опубликован в начале 2017 года. Как утверждает издание, важную роль в подготовке досье сыграла россиянка Ольга Галкина. По информации WSJ, в 2016-м она работала на Кипре в компании предпринимателя Алексея Губарева — в докладе 2017 года содержатся непроверенные данные о том, что он якобы причастен к взлому серверов Демократической партии. По мнению экспертов, эта публикация неслучайно появилась незадолго до выборов президента США, намеченных на 3 ноября. Аналитики считают, что таким образом американские СМИ вновь пытаются раскрутить тему «связей» Дональда Трампа с РФ и снизить его шансы на переизбрание.

Менее чем за неделю до выборов президента США газета The Wall Street Journal, ссылаясь на результаты собственного расследования, назвала личность, предоставившую наиболее важную информацию для составления нашумевшего «досье Трампа», в котором содержался «компромат» на нынешнего главу Белого дома. Этим человеком якобы является 40-летняя пермячка Ольга Галкина. В своих выводах издание опирается на беседы с источниками, данные правоохранительных органов и рассекреченные документы.

«Охота на ведьм»

Напомним, в январе 2017 года, незадолго до инаугурации Трампа, портал BuzzFeed опубликовал 35-страничный доклад, посвящённый так называемому российскому досье. В нём говорится, что ФСБ России якобы вела слежку за республиканцем во время его визитов в Москву.

В документе также утверждалось, что к кибератаке на Национальный комитет Демократической партии в 2016 году причастен владелец интернет-компании Webzilla российский предприниматель Алексей Губарев.

Также в докладе сообщалось, что власти РФ на протяжении пяти лет перед выборами поддерживали Трампа, предлагали республиканцу «прибыльные сделки» перед чемпионатом мира по футболу 2018 года и устанавливали контакты с его окружением.

Помимо этого, в файле BuzzFeed говорится о сексуальных утехах будущего президента США, которые якобы происходили в люксовом номере отеля Ritz Carlton, где ФСБ, согласно утверждениям автора доклада, установило камеры и микрофоны.

Специалисты WikiLeaks назвали компромат подделкой. Подлинность изложенных в досье сведений в резкой форме опроверг и сам Трамп.

«Фейковые новости — это абсолютная политическая охота на ведьм!» — написал он 11 января 2017 года в своём Twitter.

В Кремле также заявили, что файл, опубликованный BuzzFeed, не имеет никакого отношения к реальности. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал компромат «абсолютной чушью».

Ситуация с «российским вмешательством» в американские президентские выборы 2016 года оказалась в центре расследования, которое до марта 2019 года проводила команда спецпрокурора Роберта Мюллера.

Офис Buzzfeed в Нью-Йорке

Reuters

© Brendan McDermid

Следователи не нашли фактов сговора Трампа и его окружения с Москвой в период избирательной кампании, но «уличили» РФ в организации кибератак на Демократическую партию и её кандидата Хиллари Клинтон.

Ещё до публикации доклада Мюллера стало известно, что составителем резонансного досье на Трампа является компания Fusion GPS. На формирование компромата эта фирма получила от демократов и штаба Клинтон $1,8 млн. За сбор информации отвечал экс-агент британской разведки MI6 Кристофер Стил.

По данным источников The Wall Street Journal, в поисках очерняющей Трампа информации сотрудник Стила Игорь Данченко обратился к Ольге Галкиной, с которой он был знаком ещё со школы.

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Как утверждает The Wall Street Journal, именно россиянка сообщила опубликованную в досье информацию о том, что адвокат Трампа Майкл Коэн летом 2016 года встречался в Праге с российскими разведчиками. Собеседники якобы обсуждали вопрос оплаты услуг хакеров, взломавших сервера Демпартии.

В файлах американской спецслужбы женщина обозначается как «Источник №3». Со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника системы национальной безопасности США The Wall Street Journal утверждает, что за этой формулировкой скрывается Галкина, которая якобы имела в РФ контакты для сбора компрометирующих Трампа материалов.

Как пишет газета, в 2016 году пермячка работала в кипрском филиале Webzilla, но потом была со скандалом уволена. После этого Галкина сообщила Данченко, что к кибератаке на Демократическую партию причастен её бывший работодатель, а сам Губарев был завербован российской разведкой.

Владелец Webzilla неоднократно опровергал информацию об участии в кибератаках на демократов и связь со спецслужбами РФ. С целью защиты своей репутации в феврале 2017 года Губарев подал в суд на BuzzFeed. В ответ на иск портал удалил его фамилию из досье. В июле 2020 года бизнесмен начал судебную тяжбу против Стила.

«Предвзятость либеральной прессы»

Как полагают опрошенные RT эксперты, публикация очередного материала на тему «российского вмешательства» в преддверии выборов — вряд ли случайное совпадение. Нынешняя избирательная кампания в США, как и четыре года назад, проходит на фоне обвинений в адрес Москвы и Трампа. Однако, по мнению аналитиков, эта публикация вряд ли окажет какое-то влияние на исход выборов.

Американское разведывательное сообщество и Госдеп считают, что Россия наряду с Ираном и Китаем якобы пытается оказать влияние на президентские выборы, которые пройдут 3 ноября. При этом кандидат от демократов Джо Байден открыто обвиняет Трампа в работе на Кремль. Так, в ходе первых дебатов он назвал главу Белого дома «щенком Путина».

Дональд Трамп выступает перед журналистами

© Jonathan Ernst/Reuters

Как заявил в беседе с RT политолог-американист Малек Дудаков, статья The Wall Street Journal лишний раз доказывает, что компромат на Трампа является подделкой. По мнению эксперта, Галкина совершенно безосновательно обвинила компанию Губарева во взломе серверов демократов.

«По факту мы не знаем, кто же их на самом деле взломал. Или, может, это была внутренняя утечка», — отметил Дудаков.

Как говорит эксперт, компромат, опубликованный BuzzFeed, принёс Трампу огромное количество проблем. Все четыре года своего президентства республиканец был вынужден доказывать отсутствие связей с Москвой, вести жёсткую борьбу с демократами, нелояльными разведывательными структурами и либеральными СМИ. На волне таких событий нормализация отношений с РФ стала практически невозможной.

«Не последнюю роль сыграли американские СМИ, которые в стремлении дискредитировать Трампа забыли о журналистских стандартах. За эти четыре года мы увидели массу фейковых обвинений в адрес Трампа и России — и молчание о проделках семьи Байдена. На мой взгляд, этой предвзятостью либеральная пресса США полностью уничтожила свою репутацию», — считает Дудаков.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв в беседе с RT также обратил внимание на неадекватное освещение большинством американских СМИ деятельности Трампа и темы «российского вмешательства». По его словам, на сегодняшний день пресса США безапелляционно очерняет действующего президента и поддерживает Байдена.

«Прошли времена, когда американские средства массовой информации стремились занимать более взвешенную и нейтральную позицию. Сейчас вся солидная пресса пожелтела и публикует скандалы и непроверенные факты», — рассуждает Рогулёв.

По мнению эксперта, публикация доклада Стила была направлена на то, чтобы в перспективе объявить импичмент Трампу, обвинив его в госизмене и сговоре с Москвой. Однако весомых оснований для отстранения республиканца от президентских полномочий так и не нашлось.