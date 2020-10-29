WSJ назвала имя одного из источников «компромата» на Трампа

Газета The Wall Street Journal сообщила, что в ходе собственного расследования удалось выяснить личность «источника 3» досье на президента США Дональда Трампа.

Как утверждает газета, бывший высокопоставленный сотрудник из служб нацбезопасности США подтвердил, что речь идёт о 40-летней уроженке Перми Ольге Галкиной.

Как пишет РИА Новости, в материале говорится, что в момент получения «заказа» летом 2016 года Галкина работала на Кипре в компании XBT Holding российского предпринимателя Алексея Губарева, имя которого впоследствии упоминалось в скандальном досье на Трампа.

По словам источников, именно Галкина якобы назвала подразделение компании Webzilla ответственным за взлом почты Демократического национального комитета и упомянула Губарева как эксперта по хакерским атакам, завербованного российскими спецслужбами.

В июле 2018 года сообщалось, что суд в США обязал компанию Fusion GPS, которая составила досье о предполагаемых связях Дональда Трампа с Россией, дать свидетельства под присягой. Документ, содержащий неподтверждённые обвинения в адрес Трампа, был опубликован в январе 2017 года на сайте Buzzfeed. Для сбора материалов Fusion GPS наняла бывшего агента британской разведки Кристофера Стила.