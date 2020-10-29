WSJ назвала имя одного из источников «компромата» на Трампа

Короткая ссылка
Газета The Wall Street Journal сообщила, что в ходе собственного расследования удалось выяснить личность «источника 3» досье на президента США Дональда Трампа.
WSJ назвала имя одного из источников «компромата» на Трампа
  • © REUTERS/Jonathan Ernst

Как утверждает газета, бывший высокопоставленный сотрудник из служб нацбезопасности США подтвердил, что речь идёт о 40-летней уроженке Перми Ольге Галкиной.

Как пишет РИА Новости, в материале говорится, что в момент получения «заказа» летом 2016 года Галкина работала на Кипре в компании XBT Holding российского предпринимателя Алексея Губарева, имя которого впоследствии упоминалось в скандальном досье на Трампа.

По словам источников, именно Галкина якобы назвала подразделение компании Webzilla ответственным за взлом почты Демократического национального комитета и упомянула Губарева как эксперта по хакерским атакам, завербованного российскими спецслужбами.

В июле 2018 года сообщалось, что суд в США обязал компанию Fusion GPS, которая составила досье о предполагаемых связях Дональда Трампа с Россией, дать свидетельства под присягой. Документ, содержащий неподтверждённые обвинения в адрес Трампа, был опубликован в январе 2017 года на сайте Buzzfeed. Для сбора материалов Fusion GPS наняла бывшего агента британской разведки Кристофера Стила.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить