Вторым номером: как Майк Пенс и Камала Харрис могут повлиять на результаты президентских выборов в США

Дебаты вице-президента США Майка Пенса и претендента на этот пост от Демпартии Камалы Харрис пройдут в ночь на 8 октября в Солт-Лейк-Сити. В преддверии встречи Пенс заявил, что ставки на этих выборах «как никогда высоки». Харрис же раскритиковала главу Белого дома и его команду за неспособность справиться с эпидемией коронавируса и пообещала избирателям «бесплатное тестирование на COVID‑19, лечение и вакцинирование для всех». Аналитики прогнозируют, что Пенс и Харрис попытаются «максимально дискредитировать друг друга и зачистить те хвосты, которые остались после президентских дебатов».

Вице-президент США Майк Пенс и претендент на этот пост от Демпартии сенатор Камала Харрис проведут дебаты в Университете Солт-Лейк-Сити 7 октября в 21:00 (8 октября в 4:00 мск).

В преддверии мероприятия Пенс заявил журналистам, что «ставки на этих выборах как никогда высоки».

«Никогда прежде выбор не был столь очевиден. Я с нетерпением жду возможности обратиться к американскому народу и рассчитываю, что президент Дональд Трамп останется в Белом доме ещё на четыре года», — отметил он.

“The stakes in this election have never been higher. The choice has never been clearer. I look forward to the opportunity to take our case to the American people and four more years of President Donald Trump in the White House.” -@Mike_Pencepic.twitter.com/wrqgwzUuNM — GOP (@GOP) October 6, 2020

При этом Камала Харрис перед дебатами напомнила избирателям о темах, на которых демократы фокусируются в рамках политической гонки, — это здравоохранение, борьба с климатическим кризисом, расовая справедливость и другие.

Также она раскритиковала главу Белого дома и его кабинет за неспособность справиться с эпидемией коронавируса.

«Администрация Трампа не сумела решить проблему с COVID-19, и теперь за это расплачиваются наши школьники и студенты. К первому дню нашей работы вместе с Джо Байденом мы подготовим план по возобновлению работы школ и обеспечению безопасности детей и учителей», — сообщила она в Twitter.

The Trump administration failed to address COVID-19, and now our students are paying the price. @JoeBiden and I will be ready on day 1 with a roadmap for reopening our schools and keeping kids and educators safe.https://t.co/2SQJipqzBj — Kamala Harris (@KamalaHarris) October 6, 2020

По словам Харрис, их с кандидатом в президенты США от Демпартии план по «установлению контроля над ситуацией с коронавирусом включает бесплатное тестирование на COVID-19, лечение и вакцинирование для всех».

Кроме того, американский сенатор пообещала построить с Байденом «экономику, которая работает для среднего класса, а не только для богатых со связями».

Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на комиссию по проведению дебатов, Пенс и Харрис на предстоящем мероприятии будут разделены плексигласовым заграждением. Также между кандидатами будет соблюдаться дистанция около 3,6 м. Отмечается, что такое решение было принято на фоне заболевания Дональда Трампа СOVID-19, о чём стало известно после дебатов с Джо Байденом.

Болезнь Трампа

Напомним, 2 октября президент США рассказал, что у него диагностирована коронавирусная инфекция. Уже на следующий день глава Белого дома сообщил о своей госпитализации, уточнив, что он находится в Национальном военном медицинском центре Уолтера Рида под наблюдением медперсонала и чувствует себя хорошо.

Спустя три дня после госпитализации американский лидер выложил в Twitter видео своего возвращения в Белый дом из больницы.

Он также записал видеообращение, в котором заявил, что ему лучше и призвал американцев не бояться коронавируса и не позволять ему доминировать в их жизни.

Кроме того, глава Белого дома в одном из своих твитов пообещал скоро вернуться к участию в предвыборной кампании. Он также обвинил СМИ в публикации «фейковых опросов».

Как сообщил CNN представитель штаба Трампа Тим Мертау, Трамп намерен участвовать в дебатах со своим оппонентом Байденом 15 октября.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

© Jonathan Ernst

В свою очередь, кандидат в президенты от Демпартии сообщил, что готов к очному проведению дебатов, если специалисты посчитают это безопасным для здоровья.

Как отмечает газета The New York Post, не менее 12 человек из числа сотрудников аппарата Белого дома и связанных с Трампом лиц также заболели COVID-19. Среди них — пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани и советница президента США Хоуп Хикс.

Пенс против Харрис

Действующий вице-президент США в конце августа принял номинацию Республиканской партии в качестве кандидата на этот пост на грядущих выборах. В свою очередь, Демократическая партия утвердила своим кандидатом в вице-президенты Камалу Харрис, которая также приняла это назначение.

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В прошлом году Харрис выставила свою кандидатуру на выборах от демократов. Чтобы укрепить свои позиции в гонке, она сделала ставку на жёсткую критику в адрес Джо Байдена. Такой подход она продемонстрировала, в частности, во время первых дебатов среди кандидатов от Демпартии, прошедших в июне 2019-го. Тогда Харрис обвинила бывшего вице-президента в сотрудничестве с теми, кто выступал за расовую сегрегацию.

В избирательном штабе Байдена такой выпад посчитали переходом на личности. Но в конечном итоге Харрис выбыла из предвыборной гонки, сославшись на финансовые трудности, сопровождавшие её кампанию. А в августе 2020-го Байден выбрал сенатора от штата Калифорния кандидатом в вице-президенты.

Своё удивление этим фактом выразил Дональд Трамп, указав на то, что за плечами Харрис — «леворадикальные провалы и слабый результат на праймериз демократов». Также американский лидер добавил, что политик неуважительно вела себя по отношению к Байдену и говорила о нём «ужасные вещи».

«Никто, даже я, не высказывался о Медленном Джо более язвительно или высокомерно, чем она, но, согласно опросам, рейтинг её поддержки быстро скатился почти до нуля. Плохо!» — написал Трамп в Twitter.

Праймериз в США, штат Огайо

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© Paul Vernon

«Максимально дискредитировать друг друга»

Как пояснил директор Института США и Канады Валерий Гарбузов, дебаты действующего вице-президента и кандидата на его пост важны, поскольку «активность этих фигур так или иначе может повлиять на исход предвыборной гонки».

«Демпартия и республиканцы делают ставку на то, что их представители будут способствовать сплочению электората. Например, демократы — не едины, они составляют различные группировки: сам Байден принадлежит к умеренному крылу этой партии, а Харрис считается леволиберальным радикалом. И принимая решение о привлечении её к кампании, Демпартия руководствовалась тем, что она может привлечь на сторону Байдена леволиберальную часть американского электората», — пояснил собеседник RT.

В то же время личность Пенса и его имидж «призваны уравновесить импульсивный стиль ведения политических дел Трампа», уточнил Гарбузов. Эксперт добавил, что в американской политике роль вице-президента может быть разной в зависимости от того, какие цели ставит перед собой американский лидер.

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«Глава Белого дома, победивший на выборах, может удерживать вице-президента и давать возможность выполнять только конституционные обязанности, или же, наоборот, выдвигать его на первый план, поручая решение важных задач или назначая его председателем определённых спецкомиссий. Например, в нынешнем тандеме ведущий в паре — Трамп», — сказал аналитик.

В свою очередь, научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев спрогнозировал, что на предстоящем раунде дебатов «стороны будут пытаться максимально дискредитировать друг друга и зачистить те хвосты, которые остались после президентских дебатов».

«Трамп тогда прижал Байдена по ряду важнейших аспектов и заставил его стушеваться. В частности, глава Белого дома поинтересовался у него о планах относительно Верховного суда и о деятельности его сына, на что Байден не смог найти аргументов. По этим же темам, возможно, пройдётся и Пенс, добавив ко всему прочему внешнеполитические вопросы, которые сейчас Трамп не затрагивает из-за изоляции», — сообщил эксперт в разговоре с RT.

Большая печать президента США

Reuters

© Tom Brenner

Также со стороны действующего вице-президента в адрес Харрис могут быть заданы вопросы относительно реформы полиции, выплат национальным меньшинствам и отношения к закону и порядку в США в целом, добавил политолог, эксперт по США Малек Дудаков.

«Пенс может поинтересоваться, как именно демократы представляют себе изменение структуры правоохранительных органов, учитывая, что уровень преступности в США и так в последнее время растёт, в том числе и на фоне протестных настроений. Речь может пойти и о компенсациях афроамериканскому населению и коренным народам США за угнетения и расовую дискриминацию — это непростой вопрос, который измеряется десятками триллионов долларов», — заявил аналитик в комментарии RT.

Что же касается Харрис, то одним из её козырей может стать выдвижение президентом Эми Барретт на должность верховного судьи, сходятся во мнении эксперты.

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«Сенатор наверняка откроет атаку, апеллируя не только к тому, что новый глава Белого дома должен назначить судью, но и к особенностям личности самой Барретт, которая придерживается консервативных взглядов. Харрис попытается бросить тень на её кандидатуру», — указал Васильев.

Харрис также может затронуть тему того, как Пенс собирается исполнять обязанности президента в случае, если Дональд Трамп по какой-либо причине не сможет этого делать, считают эксперты.

«Аналогичный вопрос может задать действующий вице-президент и Харрис. При этом в более выигрышном положении окажется всё-таки Пенс, поскольку он сможет легко парировать, ведь никогда и ни у кого не вызывали сомнения способности Пенса исполнять обязанности президента, чего нельзя сказать о Харрис, имидж которой далёк от харизматичного лидера и тянет больше на образ политикана», — отметил Васильев.

При этом Гарбузов считает, что Трампа не стоит сбрасывать со счетов из-за его болезни: «Американского лидера уже выписали из госпиталя, и он чувствует себя лучше. Глава Белого дома, конечно, изменил график своей предвыборной кампании, из которой выпала одна неделя, однако он всё же планирует принять участие в предстоящих дебатах с Байденом и встречах со сторонниками».