Трамп намерен принять участие в дебатах с Байденом 15 октября
Президент США Дональд Трамп намерен принять участие в дебатах со своим оппонентом Джо Байденом 15 октября.
- Reuters
- © Olivier Douliery
Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя штаба Трампа Тима Мертау.
«Да, президент намерен провести дебаты», — сказал он.
Ранее Трамп заявил, что покинет госпиталь, где он проходит лечение от коронавируса, вечером в понедельник, 5 октября.
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