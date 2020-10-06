Трамп намерен принять участие в дебатах с Байденом 15 октября

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Президент США Дональд Трамп намерен принять участие в дебатах со своим оппонентом Джо Байденом 15 октября.
Трамп намерен принять участие в дебатах с Байденом 15 октября
  • Reuters
  • © Olivier Douliery

Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя штаба Трампа Тима Мертау.

«Да, президент намерен провести дебаты», — сказал он.

Ранее Трамп заявил, что покинет госпиталь, где он проходит лечение от коронавируса, вечером в понедельник, 5 октября.

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