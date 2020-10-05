Трамп рассказал, когда покинет госпиталь

Президент США Дональд Трамп заявил, что покинет госпиталь, где он проходит лечение от коронавируса, вечером в понедельник, 5 октября.

«Я покину прекрасный медицинский центр Уолтера Рида сегодня в 18:30 (01:30 вторника по московскому времени — RT). Не бойтесь COVID. Не позволяйте ему доминировать в вашей жизни. При администрации Трампа мы разработали действительно отличные лекарства и знания. Я чувствую себя лучше, чем 20 лет назад!» — написал Трамп в Twitter.

2 октября у президента США Дональда Трампа и его жены Меланьи подтвердилось заболевание коронавирусной инфекцией.

Глава администрации Белого дома Марк Медоуз заявил, что состояние Трампа в пятницу, 2 октября, вызывало обеспокоенность, у него поднялась температура и резко упал уровень кислорода в крови.

Сам Трамп заявил об улучшении своего состояния после того, как его привезли в военно-медицинский госпиталь.

Сообщалось, что в Белом доме не рассматривают передачу власти Трампом на время болезни.