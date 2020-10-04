В Белом доме рассказали о снижении уровня кислорода в крови Трампа

Состояние президента США Дональда Трампа в пятницу, 2 октября, вызывало обеспокоенность, у него поднялась температура и резко упал уровень кислорода в крови. Об этом сообщил Fox News глава администрации Белого дома Марк Медоуз.

«Мы были очень обеспокоены. У него поднялась температура, уровень кислорода в крови резко упал», — отметил он.

Медоуз подчеркнул, что президент добился «невероятных улучшений», у него прошла лихорадка и наладился уровень насыщения кислородом.

Ранее врач президента США Шон Конли заявил, что состояние Трампа хорошее, в лечении наблюдается прогресс. Как сообщалось, американскому президенту стали давать препарат «Ремдесивир».

По его словам, команда специалистов с осторожным оптимизмом оценивает состояние здоровья американского лидера.