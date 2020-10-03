Врач заявил о хорошем самочувствии Трампа

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Состояние заболевшего коронавирусом президента США Дональда Трампа хорошее. Об этом на брифинге заявил его врач Шон Конли.
Врач заявил о хорошем самочувствии Трампа
  • Reuters

«Сегодня утром президент чувствует себя очень хорошо», — сказал он, отметив, что в лечении наблюдается прогресс.

Врач подчеркнул, что президент был доставлен в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида из соображений предосторожности.

При этом Конли не уточнил, сколько времени займёт восстановление главы государства. 

Ранее Трамп сообщил, что у него и его жены Меланьи подтвердился коронавирус.

Российский лидер Владимир Путин пожелал Трампу и его жене скорейшего выздоровления, также со словами поддержки выступили экс-президент США Барак Обама, лидер КНДР Ким Чен Ын и глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Как сообщалось, американскому президенту стали давать препарат «Ремдесивир».

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