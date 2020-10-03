Ким Чен Ын пожелал Трампу и его жене скорейшего выздоровления

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Лидер КНДР Ким Чен Ын направил послание заболевшему коронавирусом президенту США Дональду Трампу и его супруге Меланье, в котором пожелал главе Белого дома скорейшего выздоровления.
Ким Чен Ын пожелал Трампу и его жене скорейшего выздоровления
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Я получил неожиданную новость о том, что вы (Дональд Трамп — RT) и ваша супруга (Меланья — RT) получили положительные результаты теста на коронавирус. Я направляю письмо с выражением сочувствия вам и вашей семье. Желаю от всего сердца вам и вашей супруге скорейшего и полного выздоровления» — говорится в послании.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что у него и его супруги Меланьи подтвердилось заболевание коронавирусной инфекцией.

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