У Трампа и его супруги подтвердился коронавирус

Президент США Дональд Трамп сообщил, что у него и его супруги Меланьи подтвердилось заболевание коронавирусной инфекцией. По словам главы Белого дома, они немедленно уходят на карантин.

Reuters

«Сегодня Меланья и я получили положительные результаты теста на COVID-19», — написал он в Twitter. Как подчеркнул Трамп, они пройдут через это вместе. Ранее сообщалось, что коронавирус выявлен у ближайшей помощницы американского лидера Хоуп Хикс.