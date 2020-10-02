У Трампа и его супруги подтвердился коронавирус
Президент США Дональд Трамп сообщил, что у него и его супруги Меланьи подтвердилось заболевание коронавирусной инфекцией. По словам главы Белого дома, они немедленно уходят на карантин.
- Reuters
«Сегодня Меланья и я получили положительные результаты теста на COVID-19», — написал он в Twitter.
Как подчеркнул Трамп, они пройдут через это вместе.
Ранее сообщалось, что коронавирус выявлен у ближайшей помощницы американского лидера Хоуп Хикс.
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