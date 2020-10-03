Трампу начали давать препарат «Ремдесивир»
- Reuters
«Рад сообщить, что президент чувствует себя очень хорошо, ему не нужен дополнительный кислород, но после консультаций со специалистами мы решили начать терапию с помощью ремдесивира», — цитирует РИА Новости меморандум, который подписал Конли.
По его словам, Трамп уже принял первую дозу и «комфортно отдыхает».
Ранее Трамп сообщил, что у него и его супруги Меланьи подтвердился коронавирус.
Перед отлётом в военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд он опубликовал видеообращение, в котором заверил, что у него и первой леди Меланьи всё хорошо.
Российский лидер Владимир Путин пожелал Трампу и его супруге скорейшего выздоровления, также со словами поддержки выступили экс-президент США Барак Обама, лидер КНДР Ким Чен Ын и глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.