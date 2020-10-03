Трампу начали давать препарат «Ремдесивир»

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Американскому президенту Дональду Трампу, заболевшему коронавирусом, стали давать препарат «Ремдесивир». Об этом рассказал врач главы государства Шон Конли.
Трампу начали давать препарат «Ремдесивир»
  • Reuters

«Рад сообщить, что президент чувствует себя очень хорошо, ему не нужен дополнительный кислород, но после консультаций со специалистами мы решили начать терапию с помощью ремдесивира», — цитирует РИА Новости меморандум, который подписал Конли.

По его словам, Трамп уже принял первую дозу и «комфортно отдыхает».

Ранее Трамп сообщил, что у него и его супруги Меланьи подтвердился коронавирус.

Перед отлётом в военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд он опубликовал видеообращение, в котором заверил, что у него и первой леди Меланьи всё хорошо.

Российский лидер Владимир Путин пожелал Трампу и его супруге скорейшего выздоровления, также со словами поддержки выступили экс-президент США Барак Обама, лидер КНДР Ким Чен Ын и глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

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