Трампу начали давать препарат «Ремдесивир»

Американскому президенту Дональду Трампу, заболевшему коронавирусом, стали давать препарат «Ремдесивир». Об этом рассказал врач главы государства Шон Конли.

«Рад сообщить, что президент чувствует себя очень хорошо, ему не нужен дополнительный кислород, но после консультаций со специалистами мы решили начать терапию с помощью ремдесивира», — цитирует РИА Новости меморандум, который подписал Конли.

По его словам, Трамп уже принял первую дозу и «комфортно отдыхает».

Ранее Трамп сообщил, что у него и его супруги Меланьи подтвердился коронавирус.

Перед отлётом в военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд он опубликовал видеообращение, в котором заверил, что у него и первой леди Меланьи всё хорошо.

Российский лидер Владимир Путин пожелал Трампу и его супруге скорейшего выздоровления, также со словами поддержки выступили экс-президент США Барак Обама, лидер КНДР Ким Чен Ын и глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.