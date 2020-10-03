Обама пожелал Трампу выздоровления от COVID-19

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Бывший президент США Барак Обама и его жена Мишель пожелали действующему главе государства Дональду Трампу выздоровления от коронавируса.
Обама пожелал Трампу выздоровления от COVID-19
  • Reuters

«Мишель и я надеемся, что президент, первая леди и все, кто пострадал от коронавируса по всей стране, получат необходимую помощь и находятся на пути к скорейшему выздоровлению», — написал Барак Обама в Twitter.

По его словам, очевидно, что страна находится «в эпицентре большой политической битвы».

«Хотя на карту поставлено многое, давайте помнить, что все мы американцы. Все мы люди. И мы хотим, чтобы все были здоровы, независимо от наших партий», — добавил Обама.

Ранее Трамп перед отъездом в госпиталь прокомментировал своё состояние.

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