Специалисты с осторожностью оценивают состояние здоровья Трампа

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Команда специалистов военно-медицинского центра имени Уолтера Рида с осторожным оптимизмом оценивает состояние здоровья президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил лечащий врач главы государства Шон Конли, заявление которого опубликовала в Twitter пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.
Специалисты с осторожностью оценивают состояние здоровья Трампа
  • Reuters

«Он (Трамп. — RT) провёл большую часть дня, занимаясь своими обязанностями (президента. — RT), и без труда передвигался по медицинскому блоку (где проходит лечение. —RT). Пока ещё рано говорить, что худшее позади, но команда (специалистов. — RT) сохраняет осторожный оптимизм (по поводу состояния здоровья Трампа. — RT)», — говорится в заявлении врача.

По словам Конли, лечение главы государства противовирусным препаратом «Ремдесивир» проходит без осложнений.

Уточняется, что Трамп по-прежнему чувствует себя хорошо, с момента постановки диагноза достигнут существенный прогресс. 

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что у него и его жены Меланьи подтвердилось заболевание коронавирусной инфекцией.

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