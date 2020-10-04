Проходящий лечение от коронавируса Трамп оценил своё состояние

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Президент США Дональд Трамп заявил об улучшении своего состояния после того, как его привезли в военно-медицинский госпиталь. Соответствующее видеообращение американский лидер опубликовал в Twitter.
Проходящий лечение от коронавируса Трамп оценил своё состояние
  • Reuters

«Я приехал сюда и чувствовал себя не так уж хорошо, но теперь чувствую себя лучше... Я думаю, что вернусь скоро, жду не дождусь, когда можно будет довести кампанию (предвыборная кампания — RT) до конца», — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что на протяжении нескольких последующих дней будет понятен результат его лечения.

По словам Трампа, ему было предложено оставаться в Белом доме, но он не захотел этого делать.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что у него и его жены Меланьи подтвердилось заболевание коронавирусной инфекцией.

Заболевший коронавирусом президент США Дональд Трамп выразил признательность лечащим его врачам.

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