Проходящий лечение от коронавируса Трамп оценил своё состояние
- Reuters
«Я приехал сюда и чувствовал себя не так уж хорошо, но теперь чувствую себя лучше... Я думаю, что вернусь скоро, жду не дождусь, когда можно будет довести кампанию (предвыборная кампания — RT) до конца», — сказал Трамп.
Он подчеркнул, что на протяжении нескольких последующих дней будет понятен результат его лечения.
По словам Трампа, ему было предложено оставаться в Белом доме, но он не захотел этого делать.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что у него и его жены Меланьи подтвердилось заболевание коронавирусной инфекцией.
Заболевший коронавирусом президент США Дональд Трамп выразил признательность лечащим его врачам.