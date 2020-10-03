Трамп выразил признательность лечащим его врачам

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Заболевший коронавирусом президент США Дональд Трамп заявил, что чувствует себя лучше благодаря врачам из медцентра имени Уолтера Рида, где он проходит лечение.
Трамп выразил признательность лечащим его врачам
  • Reuters

«Врачи, медсёстры и весь персонал Медицинского центра великого Уолтера Рида, а также все остальные из столь же невероятных учреждений, кто присоединился к ним, великолепны! За последние шесть месяцев в борьбе с этой чумой был достигнут огромный прогресс. С их помощью я чувствую себя хорошо!» — написал он в Twitter.

Ранее врач президента США Шон Конли заявил, что состояние Трампа хорошее, в лечении наблюдается прогресс. Как сообщалось, американскому президенту стали давать препарат «Ремдесивир».

При этом СМИ со ссылкой на источник сообщили, что за последние сутки состояние президента было «очень тревожным», а следующие 48 часов будут «критически важными» для его лечения.

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