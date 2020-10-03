Трамп выразил признательность лечащим его врачам
- Reuters
«Врачи, медсёстры и весь персонал Медицинского центра великого Уолтера Рида, а также все остальные из столь же невероятных учреждений, кто присоединился к ним, великолепны! За последние шесть месяцев в борьбе с этой чумой был достигнут огромный прогресс. С их помощью я чувствую себя хорошо!» — написал он в Twitter.
Ранее врач президента США Шон Конли заявил, что состояние Трампа хорошее, в лечении наблюдается прогресс. Как сообщалось, американскому президенту стали давать препарат «Ремдесивир».
При этом СМИ со ссылкой на источник сообщили, что за последние сутки состояние президента было «очень тревожным», а следующие 48 часов будут «критически важными» для его лечения.