СМИ сообщили о «тревожных показателях» в состоянии Трампа

За последние сутки состояние заболевшего COVID-19 президента США Дональда Трампа было «очень тревожным», следующие 48 часов будут «критически важными» для его лечения, сообщил источник, знакомый с состоянием главы государства.

«Жизненные показатели президента на протяжении последних 24 часов были очень тревожными, и последующие 48 часов будут критически важны с точки зрения его лечения. Мы ещё пока не вышли на чёткий путь к полному выздоровлению», — приводит слова собеседника CBS.

Ранее врач президента США Шон Конли заявил, что состояние Трампа хорошее, в лечении наблюдается прогресс.

Как сообщалось, американскому президенту стали давать препарат «Ремдесивир».