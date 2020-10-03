СМИ сообщили о «тревожных показателях» в состоянии Трампа
- Reuters
«Жизненные показатели президента на протяжении последних 24 часов были очень тревожными, и последующие 48 часов будут критически важны с точки зрения его лечения. Мы ещё пока не вышли на чёткий путь к полному выздоровлению», — приводит слова собеседника CBS.
Ранее врач президента США Шон Конли заявил, что состояние Трампа хорошее, в лечении наблюдается прогресс.
Как сообщалось, американскому президенту стали давать препарат «Ремдесивир».