Врачи не исключают, что Трамп будет выписан 5 октября

Состояние президента США Дональда Трампа продолжает улучшаться, и если «всё пойдёт, как запланировано», то его могут выписать в понедельник, 5 октября. Об этом на брифинге сообщил врач Брайан Гарибальди.

«Наш план на сегодня заключается в том, чтобы он пил, ел, находился вне постели как можно больше, был мобилен. Если он продолжит выглядеть и чувствовать себя так же хорошо, как сегодня, мы надеемся, что сможем планировать выписку уже завтра в Белый дом, где он сможет продолжить курс лечения», — сказал он.

Ранее глава администрации Белого дома Марк Медоуз заявил, что состояние Трампа в пятницу, 2 октября, вызывало обеспокоенность, у него поднялась температура и резко упал уровень кислорода в крови.

Сам Трамп заявил об улучшении своего состояния после того, как его привезли в военно-медицинский госпиталь.

Как отметил советник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен, в Белом доме не рассматривается возможность передачи Трампом своих полномочий в связи с заболеванием.