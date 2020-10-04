Врачи не исключают, что Трамп будет выписан 5 октября

Короткая ссылка
Состояние президента США Дональда Трампа продолжает улучшаться, и если «всё пойдёт, как запланировано», то его могут выписать в понедельник, 5 октября. Об этом на брифинге сообщил врач Брайан Гарибальди.
Врачи не исключают, что Трамп будет выписан 5 октября
  • Reuters

«Наш план на сегодня заключается в том, чтобы он пил, ел, находился вне постели как можно больше, был мобилен. Если он продолжит выглядеть и чувствовать себя так же хорошо, как сегодня, мы надеемся, что сможем планировать выписку уже завтра в Белый дом, где он сможет продолжить курс лечения», — сказал он.

Ранее глава администрации Белого дома Марк Медоуз заявил, что состояние Трампа в пятницу, 2 октября, вызывало обеспокоенность, у него поднялась температура и резко упал уровень кислорода в крови.

Сам Трамп заявил об улучшении своего состояния после того, как его привезли в военно-медицинский госпиталь.

Как отметил советник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен, в Белом доме не рассматривается возможность передачи Трампом своих полномочий в связи с заболеванием.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить