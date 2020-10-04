В Белом доме не рассматривают передачу власти Трампом на время болезни

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В Белом доме не рассматривается возможность передачи американским президентом Дональдом Трампом своих полномочий в связи с заболеванием коронавирусной инфекцией, сообщил его советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
В Белом доме не рассматривают передачу власти Трампом на время болезни
  • Reuters

В эфире телеканала CBS О'Брайен рассказал, что Трамп «чувствует себя очень хорошо», «пребывает в хорошем настроении» и «твёрдо контролирует ситуацию».

Ведущая спросила его, обсуждали ли в Белом доме вариант передачи полномочий Трампом в случае, если он не сможет выполнять свои обязанности.

«Нет, этот вопрос сейчас не рассматривается», — ответил советник президента США.

Он добавил, что в Белом доме «прекрасная команда» и они «готовы ко всему».

Ранее глава администрации Белого дома Марк Медоуз заявил, что состояние Трампа в пятницу, 2 октября, вызывало обеспокоенность, у него поднялась температура и резко упал уровень кислорода в крови.

Сам Трамп заявил об улучшении своего состояния после того, как его привезли в военно-медицинский госпиталь. 

2 октября у Трампа и его супруги Меланьи подтвердилось заболевание коронавирусной инфекцией.

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