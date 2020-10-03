«Демократы воспользуются ситуацией»: как заражение Трампа коронавирусом может повлиять на его избирательную кампанию

Все предвыборные мероприятия с участием Дональда Трампа переведены в онлайн-формат или отложены. Об этом заявили в избирательном штабе действующего президента США. При этом начальник аппарата Белого дома Тим Медоуз сообщил, что, несмотря на «мягкие» симптомы коронавируса, американский лидер продолжает работу и чувствует себя хорошо. Ранее президент США сообщил, что вместе с супругой получил положительный результат теста на COVID-19. После этого Трампа раскритиковали журналисты и голливудские актёры за его высказывания по поводу пандемии. Инфицирование главы Белого дома коронавирусом даст его политическим оппонентам лишний повод для критики в ходе избирательной кампании, полагают эксперты.

Предвыборные мероприятия с участием Дональда Трампа отложены или пройдут в онлайн-формате. Об этом заявил глава избирательного штаба республиканца Билл Степиэн.

«Все ранее анонсированные события в рамках предвыборной кампании с участием президента либо переводятся в виртуальный режим, либо откладываются. Кроме того, ранее анонсированные события с участием семьи президента также временно откладываются. Все остальные события в рамках предвыборной кампании будут рассмотрены в индивидуальном порядке и о них будет сообщено в ближайшие дни», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что участвовать в мероприятиях по графику продолжит вице-президент Майк Пенс.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани в ходе общения с журналистами заявила, что следующие дебаты между кандидатами состоятся.

«Он участвует в выборах. Он трудится изо всех сил, нам даже приходится его немного удерживать», — заявила Макинани Fox News.

«Лёгкие симптомы»

В свою очередь, начальник аппарата Белого дома Марк Медоуз сообщил, что Дональд Трамп испытывает «мягкие» симптомы коронавируса, однако пребывает в хорошем настроении и продолжает работать. Так, по словам чиновника, президент интересовался ходом переговоров о пакете стимулирования экономики США, которые идут в конгрессе.

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«У президента действительно есть лёгкие симптомы, и мы стараемся обеспечить хорошее состояние здоровья, безопасность и благосостояние не только ему, но и всему американскому народу», — заявил Медоуз.

Он сообщил, что президент «не только продолжает пребывать в хорошем расположении духа, но и остаётся очень энергичным».

Напомним, Дональд Трамп написал ранее в своём Twitter, что он и его супруга Мелания инфицированы COVID-19.

«Сегодня ночью первая леди и я получили положительный результат теста на COVID-19. Мы немедленно перейдём на карантин и начнем восстановление. Мы преодолеем это вместе!» — рассказал президент.

По сведениям американских СМИ, Трамп с супругой решили сдать тесты на коронавирус после того, как инфекцию обнаружили у советника президента Хоуп Хикс. Она сопровождала президента на дебатах с Джо Байденом, а также в поездке на встречу с избирателями в штате Миннесота.

Отметим, что из-за своего возраста — 75-у президенту США 74 года — он находится в группе риска из-за возможных осложнений.

Лечащий врач Белого дома Шон Конли завил, что супруги Трамп чувствуют себя хорошо и планируют на период выздоровления оставаться в Белом доме.

«Хочу заверить вас: я рассчитываю, что президент продолжит бесперебойно выполнять свои обязанности во время лечения», — говорится в заявлении Конли, которое распространил Белый дом.

Вскоре после известий о болезни Трампа поступили сообщения о тестировании его ближайшего окружения — у вице-президента Майка Пенса и госсекретаря Майка Помпео результаты тестов оказались отрицательными.

Публичная критика

После новостей о том, что глава Белого дома заразился COVID-19, целый ряд представителей американского политического истеблишмента, журналистов и голливудских актёров раскритиковали президента за его несерьёзное отношение к пандемии.

«Он не смог защитить страну. Он не смог защитить даже самого себя», — написал в Twitter адвокат Джордж Конуэй.

Напомним, Трамп одно время хотел выдвинуть его на должность Генерального солиситора Минюста США, однако затем Конуэй оказался в оппозиции к президенту.

Дональд Трамп и Джо Байден во время первых президентских дебатов

Reuters

© Morry Gash/Pool

В свою очередь, актёр Брэдли Уитфорд подчеркнул, что, если сравнивать двух кандидатов на президентский пост в свете их отношения к пандемии коронавируса, то чаша весов склонится в сторону демократа Байдена.

«Если бы Дональд Трамп просто признал то, что говорит наука, и если бы общественная безопасность его волновала так же, как Джо Байдена, то ничего из этого не случилось бы. Так поступают те, у кого психика не в порядке. Создают хаос. Голосуйте против него», — призвал Уитфорд.

Схожую точку зрения выразил и Марк Хэмилл, исполнитель роли Люка Скайуокера в фантастической саге «Звёздные войны». Он напомнил, что Трамп и его сторонники долгое время демонстрировали пренебрежение к мерам безопасности, и, в частности, к масочному режиму.

«Если положительный результат теста и способен привести к чему-либо положительному, так это к пересмотру его сторонниками собственных взглядов. Если теперь они признают необходимость изоляции, социального дистанцирования и обязательного ношения масок, то мы, пожалуй, сможем побороть этот вирус, как и должны были ещё на первых порах», — написал актёр.

If anything positive can come him testing positive, it would be his followers reevaluating their opinions. If they will now accept a lockdown, social distancing & mandatory mask-wearing, we could crush the virus like we should have from the start. #ButIAlsoBelieveInTheToothFairyhttps://t.co/uh0Y5FF4A7 — Mark Hamill (@HamillHimself) October 2, 2020

На фоне сообщений о том, что о болезни советника президента Хоуп Хикс стало известно за день до поездки Трампа в Нью-Джерси на мероприятие по привлечению средств на предвыборную кампанию, некоторые журналисты предположили, что официальные лица Белого дома и даже сам Трамп могли сознательно пренебречь профилактическими мерами.

«Мне сообщили, что в первой половине дня в четверг небольшая группа официальных лиц уже знала о положительном результате теста Хоуп Хикс. Несмотря на это, президент Трамп отправился в Нью-Джерси на мероприятие по сбору средств, и его пресс-секретарь провела брифинг», — написала в своём Twitter журналист CNN Кейтлан Коллинс.

«Это не катастрофа»

Между тем политологи прогнозируют, что болезнь Трампа может негативно сказаться на его кампании по переизбранию. Аналитики отмечают, что действующий глава Белого дома довольно активно демонстрировал, что коронавирус, в отличие от остановки экономики, не является большой проблемой.

«Теперь, когда он сам оказался под ударом этой болезни, минимум на неделю он будет исключён из предвыборной борьбы. Если же заболевание вызовет осложнения, то из гонки он выпадет надолго. Причём заменить Трампа можно будет только в случае самого неблагоприятного исхода заболевания. В таком случае республиканцы однозначно проиграют выборы, поскольку ни один новый кандидат, даже Пенс, не успеет раскрутиться, доказать избирателю, что он способен быть президентом», — пояснил в разговоре с RT заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.

Кандидат в президенты США от Демпартии Джо Байден

Reuters

© Brendan McDermid

Он добавил, что теперь Байден, который большую часть предвыборной кампании провёл в изоляции в штате Делавер, сможет разыграть эту карту на предстоящих дебатах, подчеркнув, что его именно тактика борьбы с болезнью была правильной.

«Для части избирателей то, что Трамп как президент недооценил масштаб угрозы, будет весомым аргументом. Это могут расценить, как недостаточную компетентность и, следовательно, электорат вполне может прийти к выводу, что он не способен второй срок руководить государством», — предположил эксперт.

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После новостей об инфицировании Трампа американские СМИ сообщили, что тестирование решил пройти и его противник по президентской гонке. Бывший вице-президент США и кандидат от Демократической партии также находится в группе риска из-за возраста — в ноябре ему исполнится 78 лет.

Телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного сотрудника избирательной кампании Байдена сообщил, что от штаба Трампа или из Белого дома не поступало каких-либо предупреждений о возможной угрозе заражения. При этом источник отметил, что окружение Байдена не считает, что такой риск присутствовал, так как Трамп и Байден не находились рядом во время дебатов.

При этом сообщается, что кандидат в вице-президенты от Демократов Камала Харрис 1 октября прошла тестирование на коронавирус с отрицательным результатом. 8 октября ей предстоят дебаты со своим оппонентом Майком Пенсом.

Ранее Байден в ходе дебатов уже обвинил Трампа в том, что тот как президент несёт ответственность за высокую смертность от коронавируса в США, заявив, что у главы государства нет плана по борьбе с распространением болезни. В свою очередь Трамп парировал, что если бы на его месте оказался бывший вице-президент, счёт погибших от болезни шёл бы на миллионы.

При этом директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв в разговоре с RT отметил, что болезнь Трампа вряд ли повлияет на его популярность среди «ядерного» электората Республиканской партии, однако даст дополнительный повод для его критики со стороны демократов.

«Избиратель Трампа, который ему верен, пожалеет его и, соответственно, не отойдёт от него. В то же время его заболевание негативно отразится на желании части колеблющегося электората за него голосовать, поскольку возникает вопрос о его компетенции. Теперь демократы, в частности, Байден, получили дополнительный аргумент, что Трамп не только страну не смог уберечь от коронавируса, но даже себя», — отметил Рогулёв.

В свою очередь научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что известия о болезни президента-республиканца не нанесут большого урона его избирательной кампании.

«Это не катастрофа, Трамп — не единственный из мировых лидеров, заразившийся коронавирусом. Его выздоровление займёт пару недель, после чего он продолжит активно вести свою предвыборную кампанию. Следующие дебаты, скорее всего, действительно пройдут в онлайн-формате, что отчасти на руку Байдену, который любит дискутировать через различные мессенджеры. Несомненно, демократы воспользуются этой ситуацией, чтобы раскритиковать Трампа. Однако, это не повиляет особым образом на расклад сил, поскольку большинство избирателей уже определилась, а борьба за колеблющихся вскоре будет продолжена», — заключил Блохин.