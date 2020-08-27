Пенс принял номинацию кандидата республиканцев в вице-президенты США

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Действующий вице-президент США Майк Пенс принял номинацию Республиканской партии в качестве кандидата на данный пост в преддверии ноябрьских выборов.
Пенс принял номинацию кандидата республиканцев в вице-президенты США
  • © REUTERS/Jonathan Ernst

«С благодарностью за оказанное президентом Дональдом Трампом доверие, поддержку Республиканской партии и милость Господа, я покорно принимаю вашу номинацию, чтобы баллотироваться и служить в качестве вице-президента Соединённых Штатов», — сказал он.

24 августа Пенса утвердили кандидатом в вице-президенты США от республиканцев.

В свою очередь, Демократическая партия утвердила своим кандидатом в вице-президенты сенатора от Калифорнии Камалу Харрис.

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