Пенс принял номинацию кандидата республиканцев в вице-президенты США

Действующий вице-президент США Майк Пенс принял номинацию Республиканской партии в качестве кандидата на данный пост в преддверии ноябрьских выборов.

«С благодарностью за оказанное президентом Дональдом Трампом доверие, поддержку Республиканской партии и милость Господа, я покорно принимаю вашу номинацию, чтобы баллотироваться и служить в качестве вице-президента Соединённых Штатов», — сказал он.

.@VP Mike Pence: "So, with gratitude for the confidence President Donald Trump has placed in me, the support of our Republican party, and the grace of God, I humbly accept your nomination to run and serve as Vice President of the United States." #RNC2020pic.twitter.com/iw66PWRpYu — CSPAN (@cspan) August 27, 2020

24 августа Пенса утвердили кандидатом в вице-президенты США от республиканцев.

В свою очередь, Демократическая партия утвердила своим кандидатом в вице-президенты сенатора от Калифорнии Камалу Харрис.