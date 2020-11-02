Подвешенное голосование: почему Байден заявил о намерении не позволить Трампу «украсть» итоги выборов

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден завил, что Дональду Трампу не удастся «украсть» выборы, досрочно объявив о своей победе. Так демократ отреагировал на сообщения СМИ о том, что глава Белого дома якобы намерен объявить себя победителем до конца подсчёта голосов. Cам Трамп назвал эти сообщения ложными, однако предупредил, что пересчёт голосов должен закончиться в день выборов. Эксперты считают, что Байден хочет припугнуть Трампа и мобилизовать собственных избирателей.

Кандидат в президенты США от Демпартии Джо Байден заявил, что Дональду Трампу не удастся «украсть» выборы, досрочно объявив о своей победе в ночь голосования.

«Мой ответ — Трамп не украдёт эти выборы», — сказал Байден журналистам.

Так бывший вице-президент Байден отреагировал на появившиеся в СМИ сообщения о том, что Трамп якобы объявил своему окружению о намерении заявить о своей победе прежде, чем будет завершён подсчёт голосов во всех штатах.

В частности, портал Axios со ссылкой на «близкие к Дональду Трампу источники» сообщил, что в течение последних недель президент США обсуждал возможность подняться на трибуну и сообщить, что он одержал победу.

Также по теме Смещение акцентов: что стоит за словами Джо Байдена об угрозе США со стороны России Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден назвал Россию главной угрозой американской безопасности. Кроме того,...

В публикации отмечается, что этот план возможен, если у Трампа будет серьёзное преимущество в так называемых ключевых штатах — Флориде, Техасе, Северной Каролине, Аризоне, Огайо, Айове или Джорджии.

Эти штаты обладают большим количеством представителей в коллегии выборщиков, которая своим голосованием выбирает президента. Коллегия состоит из 538 выборщиков, для победы кандидату нужно набрать не менее 270 голосов. Зачастую победа в этих штатах почти наверняка гарантирует победу в президентской гонке.

В предвыборном штабе Трампа прокомментировали сообщения СМИ о том, что республиканец якобы намерен объявить себя победителем до конца подсчёта голосов. Директор штаба Трампа по коммуникациям Тим Мёрто заявил порталу Axios, что подобное сообщение — «лишь попытка вызвать сомнения в победе Трампа».

«Когда он выиграет, он об этом заявит», — отметил он.

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT предположил, что в случае своего поражения Байден попытается обжаловать результаты голосования, но сейчас он понимает что последнее слово может остаться за Верховным судом, в котором преобладают консерваторы. Заявления о том, что Байден не даст Трампу «украсть» выборы, направлены на его собственных избирателей, считает эксперт.

«Именно по этой причине он сейчас пытается создать видимость, что одержит победу на предстоящих выборах, чтобы склонить электорат на свою сторону. Также для достижения своей цели он таким образом пугает Трампа тем, что ситуация может выйти из-под контроля, ведёт дискуссии о возможной гражданской войне, хотя никто в американской элите в этом не заинтересован», — пояснил Блохин.

Проблема подсчёта

Дональд Трамп также опроверг сообщения о своём намерении досрочно объявить себя победителем и назвал информацию СМИ на эту тему ложной. При этом он снова подверг критике голосование по почте, а также подсчёт голосов, продолжающийся после окончания дня выборов.

«Мне кажется ужасным, что возможен сбор бюллетеней уже после выборов. Ужасно, что людям или штатам разрешается собирать бюллетени в течение длительного периода после окончания выборов, поскольку это может привести только к одному. Думаю, в этом кроется огромная опасность, может случиться немало нарушений и злоупотреблений», — отметил Трамп в своём выступлении перед журналистами в Шарлотте, штат Северная Каролина.

Он также раскритиковал решения Верховного суда, допускающие в нескольких колеблющихся штатах сбор бюллетеней после дня выборов.

Дональд Трамп

Reuters

© Carlos Barria

По мнению Константина Блохина, последние заявления Байдена и Трампа говорят о том, что противоборствующие политические силы ожидают по итогам голосования небольшую разницу в голосах между кандидатами.

«Если бы была уверенность в большом отрыве по голосам и в том, что победитель будет объявлен единогласно, то сейчас не возникало бы подобных споров насчёт обжалования результатов предстоящих выборов», — пояснил эксперт.

Политолог предположил, что ни одна из сторон не захочет признать поражение, поэтому может повториться ситуация 2000 года, когда из-за спорного подсчёта голосов в штате Флорида победителя определял Верховный суд США.

Напомним, что на протяжении последних нескольких месяцев оба кандидата обменивались обвинениями в попытке подвергнуть сомнению легитимность выборов.

Сам Дональд Трамп неоднократно критиковал досрочное голосование по почте, на котором настаивают демократы. В ходе общения с прессой и в своих постах в Twitter Трамп утверждал, что такое голосование обернётся массовыми фальсификациями в пользу демократов.

Также по теме Информационная блокада: почему Facebook и Twitter ограничили доступ к материалам о деятельности Байдена на Украине Дональд Трамп раскритиковал Facebook и Twitter за ограничение доступа к публикации газеты The New York Post о связи Джо Байдена и его...

В свою очередь Джо Байден обвинял республиканца в желании удержать власть любой ценой и утверждал, что 45-го президента в случае поражения придётся выдворять из Белого дома силой.

Сам Дональд Трамп в конце сентября не исключил, что исход грядущих выборов определит Верховный суд США, как это было во время кампании 2000 года. Тогда победил республиканец Джордж Буш-младший.

В свою очередь, газета The Washington Post 9 октября со ссылкой на окружение спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси сообщила, что лидер демократов в конгрессе в ходе встреч со своими сторонниками неоднократно призывала готовиться к тому, что ни один из кандидатов не сможет набрать необходимые 270 голосов выборщиков, что приведёт к спору по поводу того, кто должен стать президентом США.

При этом большинство американских мейнстримных СМИ прочит победу Джо Байдену. Согласно последим данным агрегатора Real Clear Politics, за него готовы проголосовать 50,4% избирателей, а за Трампа — 43,2%. Однако эксперты напоминают, что в 2016 году опросы и прогнозы были на стороне Хиллари Клинтон, однако победу в итоге одержал Трамп.

Досрочное голосование

В этом году наблюдатели отмечают беспрецедентную активность избирателей, решивших проголосовать досрочно, в том числе и по почте.

По оценкам радиостанции NPR, досрочно на президентских выборах по состоянию на 1 ноября уже проголосовали 93 млн человек. Столь высокий интерес граждан к досрочным выборам американские СМИ связывают отчасти с пандемией коронавируса: многие стараются проголосовать заранее, чтобы не подвергать себя риску заражения на переполненных участках в день всеобщего голосования. Кроме того, активность может быть связана и с растущим интересом граждан к выборам, отмечают СМИ.

Несмотря на уже идущее вовсю досрочное голосование Джо Байден и Дональд Трамп до последнего проводили агитационные мероприятия. При этом республиканец был более активен — с 26 октября по 2 ноября Трамп принял участие в 29 мероприятиях в 11 штатах, тогда как демократы за это же время организовали для Байдена 20 митингов в 9 штатах.

Джо Байден

Reuters

© Rebecca Cook

Дональд Трамп в ходе своих предвыборных мероприятий заявил, что подсчёт голосов должен закончиться в день выборов — 3 ноября.

«Посмотрим, что произойдёт под конец дня выборов. Надеюсь, что тем немногим штатам, которые хотят после 3 ноября потратить много времени на подсчёт бюллетеней, этого не позволят сделать суды», — сказал Трамп на пресс-конференции в Лас-Вегасе.

Эту же позицию он озвучил и в своём Twitter 31 октября.

The Election should end on November 3rd., not weeks later! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 30, 2020

«Выборы должны закончиться 3 ноября, а не через несколько недель после!» — категорично заявил президент США.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв в беседе с RT полагает, что республиканцы или демократы будут оспаривать результаты голосования в одном из штатов, а не на всех национальных выборах.

Также по теме «Избавимся от бюллетеней»: почему Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в случае поражения на выборах Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос, может ли он гарантировать мирную передачу власти по итогам выборов в ноябре, если победит...

«Например, если сложится ситуация, при которой пальму первенства отдадут одному из кандидатов из-за результатов в одном штате, например, с разницей в 500 или 800 голосов, тогда проигравшая сторона может быть не согласна с таким подсчётом. Кроме того, Трамп оставляет за собой право не признать результаты голосования до тех пор, пока не будут подсчитаны голоса тех избирателей, кто подал их досрочно на избирательных участках либо по почте», — отметил Юрий Рогулёв.

Он также напомнил о решении Верховного суда в 2000 году, который присудил победу Бушу-младшему.

«Если результаты будут близкими и возникнут сомнения в том, что голоса подсчитаны правильно, то будет основание для того, чтобы одна из сторон подала иск в суд одного из штатов. При этом невозможно сейчас предугадать результат кандидатов, поскольку в некоторых штатах США наблюдается значительный разрыв между ними, например, в 17%, в других — не больше 2—3%», — заключил политолог.