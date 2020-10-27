Сенат утвердил Барретт на должность члена Верховного суда США
- Reuters
Об этом сообщает CNN.
Кандидатуру Барретт поддержали 52 республиканца, против высказались 48 сенаторов, среди которых оказалась лишь одна представительница Республиканской партии — Сьюзан Коллинз.
Обсуждение кандидатуры судьи в Сенате полного состава началось ещё 26 октября и продолжалось около 30 часов.
Уточняется, что церемония приведения Барретт к присяге пройдёт вечером 27 октября в Белом доме.
Ранее президент США Дональд Трамп внёс на рассмотрение сената кандидатуру Эми Кони Барретт на пост в Верховном суде.