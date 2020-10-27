Сенат утвердил Барретт на должность члена Верховного суда США

Сенат США утвердил кандидатуру судьи апелляционного суда седьмого округа Эми Кони Барретт на должность члена Верховного суда.

Об этом сообщает CNN.

Кандидатуру Барретт поддержали 52 республиканца, против высказались 48 сенаторов, среди которых оказалась лишь одна представительница Республиканской партии — Сьюзан Коллинз.

Обсуждение кандидатуры судьи в Сенате полного состава началось ещё 26 октября и продолжалось около 30 часов.

Уточняется, что церемония приведения Барретт к присяге пройдёт вечером 27 октября в Белом доме.

Ранее президент США Дональд Трамп внёс на рассмотрение сената кандидатуру Эми Кони Барретт на пост в Верховном суде.