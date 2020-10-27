Сенат утвердил Барретт на должность члена Верховного суда США

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Сенат США утвердил кандидатуру судьи апелляционного суда седьмого округа Эми Кони Барретт на должность члена Верховного суда.
Сенат утвердил Барретт на должность члена Верховного суда США
  • Reuters

Об этом сообщает CNN.

Кандидатуру Барретт поддержали 52 республиканца, против высказались 48 сенаторов, среди которых оказалась лишь одна представительница Республиканской партии — Сьюзан Коллинз.

Обсуждение кандидатуры судьи в Сенате полного состава началось ещё 26 октября и продолжалось около 30 часов.

Уточняется, что церемония приведения Барретт к присяге пройдёт вечером 27 октября в Белом доме.

Ранее президент США Дональд Трамп внёс на рассмотрение сената кандидатуру Эми Кони Барретт на пост в Верховном суде. 

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