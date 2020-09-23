Бюджетная пропасть: за счёт чего госдолг США может вдвое превысить размер американской экономики к 2050 году

К 2050 году объём госдолга США может вырасти почти в два раза по сравнению с текущим уровнем. К такому выводу пришли эксперты бюджетного управления конгресса Штатов. В результате задолженность американского правительства достигнет 195% ВВП, т. е. вдвое превысит размер экономики страны. По словам экспертов, главной причиной увеличения долговой нагрузки будет стремительный рост дефицита бюджета. Даже после завершения пандемии коронавируса Вашингтону придётся активнее наращивать заимствования для покрытия государственных расходов. В долгосрочной перспективе такое положение дел представляет серьёзные риски для доллара и финансовой устойчивости США, уверены аналитики.

По итогам 2020 года объём государственного долга Соединённых Штатов составит 98% ВВП. Об этом говорится в докладе бюджетного управления конгресса США. Согласно прогнозу ведомства, в 2021-м показатель может достигнуть отметки 104% ВВП, в 2023-м — 107%, а к 2050 году значение вырастет до 195%.

Таким образом, в течение следующих 30 лет задолженность американского правительства почти вдвое превысит размер экономики страны.

На сегодняшний день госдолг США находится на максимальном уровне за всё время наблюдений — $26,8 трлн. С начала 2020 года долговая нагрузка Штатов выросла сразу на $3,6 трлн, хотя прежде показатель увеличивался не более чем на $1,5 трлн в год. Такие данные приводит Министерство финансов страны.

Рекордный рост госдолга опрошенные RT аналитики связывают с растущими тратами американских властей на ликвидацию последствий пандемии COVID-19. В настоящий момент США остаются лидером по числу заболевших коронавирусом. При этом введённые весной карантинные ограничения привели к массовому сокращению объёмов торговли и пассажирских перевозок, а также закрытию предприятий.

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В результате с апреля по июнь 2020 года объём ВВП Соединённых Штатов сократился сразу на 31,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Об этом говорится в материалах бюро экономического анализа Министерства торговли США.

«Ослабление деловой активности привело к экономическому спаду, из-за чего уменьшился объём поступлений в бюджет. Ещё негативнее сказалось беспрецедентное многомиллиардное увеличение затрат на поддержку и стимулирование экономики. Такой «двойной удар» обернулся быстрым увеличением бюджетного дефицита. В этих условиях наиболее доступный и привычный способ покрытия расходов — нарастить заимствования», — рассказал RT главный аналитик ГК «ТелеТрейд» Марк Гойхман.

По оценке американских властей, в 2020 году дефицит бюджета США вырастет более чем в три раза — до 16% ВВП (самый высокий уровень с 1945 года). В 2027-м году показатель вернётся к докризисному уровню (4%), после чего вновь начнёт расти и в 2050-м достигнет 13%.

«Нужно учитывать, что с 2035 года в США усилятся проблемы дефицитности бюджета пенсионного фонда. К этому времени фонд должен проесть имеющиеся активы. Таким образом, американцам придётся что-то делать с пенсионной системой. Может, даже власти решатся понизить пенсии или пересмотреть пенсионный возраст», — отметил в беседе с RT заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

Бумажный груз

Отметим, что для покрытия дефицита бюджета Минфин США выпускает специальные казначейские облигации (трежерис). Американские и зарубежные инвесторы покупают ценные бумаги и получают по ним стабильный доход, по сути, предоставляя свои деньги в долг американской экономике. Эти средства идут на погашение бюджетного дефицита, но в долгосрочной перспективе рост государственного долга только повышает нагрузку на бюджет страны.

«Госдолг оказывает гигантское давление на экономику. Для его обслуживания нужны всё новые ресурсы. Эти выплаты по столь возросшим заимствованиям также дополнительно ложатся на расходы бюджета. Возникает необходимость новых займов, и получается замкнутый круг. Таким образом, долговая нагрузка сдерживает рост экономики и одновременно усиливает риски кризисных явлений в финансовой сфере», — отметил Марк Гойхман.

Здание ФРС США в Вашингтоне

Reuters

© Kevin Lamarque

Примечательно, что в последнее время хранение денег в американских госбумагах становится всё менее выгодным для иностранных инвесторов. Такое положение дел опрошенные RT эксперты связывают с политикой Федеральной резервной системы США (аналог Центробанка).

Доходность казначейских облигаций напрямую зависит от установленной в стране процентной ставки. Между тем с начала 2020 года ФРС США снизила ставку с 1,5—1,7% до 0—0,25% годовых. Регулятор проводит такую политику для стимулирования экономики: кредиты становятся дешевле, а деловая и потребительская активность начинает расти. В то же время действия ФРС делают менее доходными вложения в трежерис.

На этом фоне весной Федрезерв объявил о беспрецедентном расширении программы количественного смягчения. Регулятор начал печатать доллары и в неограниченном объёме самостоятельно скупать трежерис на фондовом рынке. Так, за последние полгода объём казначейских облигаций на балансе ФРС вырос с $4,2 трлн до $7,06 трлн.

«Очевидно, нулевые ставки в США сохранятся надолго. Об этом прямо говорил глава ФРС Джером Пауэлл. Поэтому финансовым властям страны не остаётся ничего иного, как накачивать экономику ликвидностью. Таким образом, США идут по японскому сценарию нулевых ставок и печатания денег. Япония так живёт уже более десяти лет. Одновременно с этим Штаты активно увеличивают бюджетные траты страны, в частности на оборонку», — рассказал RT ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Reuters

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По словам Александра Абрамова, в долгосрочной перспективе политика печатания денег рискует привести к разгону инфляции и ослаблению доллара на международном рынке. При этом одновременный рост долговой нагрузки может нарушить устойчивость финансовой системы Штатов.