Ложный лидер: почему ослабление доллара может угрожать его статусу резервной валюты
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В среду, 19 августа, курс доллара США к основным валютам обновил двухлетний минимум. Соответствующий индекс DXY впервые с мая 2018 года опустился до отметки 92,3 пункта. Об этом свидетельствуют данные торгов на международной бирже ICE.
Глобальное ослабление доллара во многом связано с негативными последствиями пандемии коронавируса для экономики США. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.
«Падение индекса DXY отражает опасения инвесторов по поводу состояния платёжного баланса США и затянувшегося выхода страны из рецессии. ФРС и Минфин Штатов продолжают накачивать финансовую систему деньгами, однако это пока не привело экономику в докризисное состояние», — объяснил Емельянов.
На сегодняшний день США по-прежнему остаются лидером по числу выявленных случаев COVID-19. При этом введённые весной карантинные ограничения привели к волне банкротств компаний и резкому скачку безработицы.
В результате во II квартале 2020 года объём ВВП Соединённых Штатов сократился сразу на 32,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Падение показателя стало самым масштабным за всё время наблюдений. Об этом свидетельствуют данные Бюро экономического анализа Министерства торговли США.
Для помощи экономике ещё в конце марта Федрезерв Штатов объявил о беспрецедентном расширении программы количественного смягчения. Регулятор начал печатать доллары и в неограниченном объёме скупать государственные облигации на фондовом рынке. Такая политика должна способствовать увеличению денежной массы в экономике и повышению темпов роста ВВП.
Между тем действия ФРС оказывают дополнительное давление на курс доллара. Об этом в интервью RT рассказал шеф-аналитик ГК «ТелеТрейд» Пётр Пушкарёв.
«Вложения в доллар вызывают опасения у инвесторов из-за огромного объёма свеженапечатанных денег, которыми Федрезерв накачал близкие к нему банки и широкий круг компаний. Все эти «лишние» доллары питают банки и хороши для развития компаний, но они не обеспечены никакой новой товарной материальной массой или хотя бы объёмом вновь оказанных услуг. Поэтому план экономического спасения перешёл в скрытую девальвацию доллара, которая становится всё более явной», — объяснил Пушкарёв.
Тяжёлая доля
Участников рынка также настораживает стремительное увеличение американского госдолга. По данным Минфина США, с начала 2020 года объём задолженности правительства Штатов вырос более чем на $3 трлн и в настоящий момент составляет порядка $26,5 трлн. Дальнейший рост показателя может негативно сказаться на финансовой стабильности страны, что угрожает статусу доллара в качестве резервной валюты. К такому выводу пришли специалисты Goldman Sachs.
«В сочетании с рекордным уровнем накопленного государственного долга текущее положение дел привело к тому, что появились реальные опасения относительно долговечности статуса доллара США как резервной валюты», — говорится в исследовании Goldman Sachs.
Свою оценку экономисты банка объясняют повышенным спросом мировых инвесторов на золото. Так, игроки рынка массово распродают доллары и покупают драгметалл в качестве наиболее надёжного средства для сбережения денег.
С начала лета стоимость золота на глобальном рынке выросла более чем на 17% и в августе превысила психологическую отметку в $2 тыс. за тройскую унцию. Это произошло впервые за всё время наблюдений.
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По мнению опрошенных RT аналитиков, такое положение дел может привести к сокращению доли американской валюты в мировых резервах. Согласно оценке МВФ, в настоящий момент доллар занимает порядка 62% в глобальных золотовалютных запасах. Между тем в течение следующих четырёх лет показатель может опуститься до 55—57%, считает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Илья Запорожский.
«Более того, напряжённость в отношениях США и Китая на почве борьбы за технологическое лидерство рискует стать катализатором сокращения доли доллара в мировых резервах ниже 50%», — добавил Запорожский в интервью RT.
Вместе с тем ослабление зависимости мировой экономики от доллара может занять продолжительное время. Такой точки зрения придерживается руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.
«Мировая финансовая система пока ещё не готова к резкой смене валютного лидера и может этого просто не выдержать. В долларах сейчас происходит более 80% сделок в глобальной торговле. Поэтому гегемония американской валюты будет прекращаться постепенно», — объяснил RT Деев.
В то же время аналитики не ожидают полной потери долларом статуса резервной валюты. По словам Петра Пушкарёва, в долгосрочной перспективе государства не станут полностью отказываться от использования и хранения американской валюты, но при этом станут чаще отдавать предпочтение другим активам. В первую очередь речь идёт о евро и юане.
«Будет постепенно восстанавливаться нормальный ход вещей, при котором доля доллара в международных резервах и расчётах не должна будет превышать естественные 30—35%. В этих условиях доллар не потеряет статус резервной валюты, но он легко может утратить статус главной резервной валюты. Если сейчас он старший среди формально равных, то вскоре он станет просто одной из нескольких важных мировых валют», — пояснил Пушкарёв.