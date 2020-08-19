Ложный лидер: почему ослабление доллара может угрожать его статусу резервной валюты

Курс доллара на мировом рынке обновил двухлетний минимум. Эксперты связывают это с негативным влиянием коронавируса на экономику США и антикризисными мерами американского регулятора. При этом специалисты Goldman Sachs считают, что текущее положение дел может угрожать статусу доллара как главной мировой резервной валюты. Такую оценку в организации подтверждают возросшим спросом мировых инвесторов на золото. Игроки рынка всё чаще покупают драгметалл в качестве более надёжного средства для сбережения денег. Как в результате может измениться доля доллара в международных резервах — в материале RT.

В среду, 19 августа, курс доллара США к основным валютам обновил двухлетний минимум. Соответствующий индекс DXY впервые с мая 2018 года опустился до отметки 92,3 пункта. Об этом свидетельствуют данные торгов на международной бирже ICE.

Глобальное ослабление доллара во многом связано с негативными последствиями пандемии коронавируса для экономики США. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

«Падение индекса DXY отражает опасения инвесторов по поводу состояния платёжного баланса США и затянувшегося выхода страны из рецессии. ФРС и Минфин Штатов продолжают накачивать финансовую систему деньгами, однако это пока не привело экономику в докризисное состояние», — объяснил Емельянов.

На сегодняшний день США по-прежнему остаются лидером по числу выявленных случаев COVID-19. При этом введённые весной карантинные ограничения привели к волне банкротств компаний и резкому скачку безработицы.

В результате во II квартале 2020 года объём ВВП Соединённых Штатов сократился сразу на 32,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Падение показателя стало самым масштабным за всё время наблюдений. Об этом свидетельствуют данные Бюро экономического анализа Министерства торговли США.

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Для помощи экономике ещё в конце марта Федрезерв Штатов объявил о беспрецедентном расширении программы количественного смягчения. Регулятор начал печатать доллары и в неограниченном объёме скупать государственные облигации на фондовом рынке. Такая политика должна способствовать увеличению денежной массы в экономике и повышению темпов роста ВВП.

Между тем действия ФРС оказывают дополнительное давление на курс доллара. Об этом в интервью RT рассказал шеф-аналитик ГК «ТелеТрейд» Пётр Пушкарёв.

«Вложения в доллар вызывают опасения у инвесторов из-за огромного объёма свеженапечатанных денег, которыми Федрезерв накачал близкие к нему банки и широкий круг компаний. Все эти «лишние» доллары питают банки и хороши для развития компаний, но они не обеспечены никакой новой товарной материальной массой или хотя бы объёмом вновь оказанных услуг. Поэтому план экономического спасения перешёл в скрытую девальвацию доллара, которая становится всё более явной», — объяснил Пушкарёв.

Тяжёлая доля

Участников рынка также настораживает стремительное увеличение американского госдолга. По данным Минфина США, с начала 2020 года объём задолженности правительства Штатов вырос более чем на $3 трлн и в настоящий момент составляет порядка $26,5 трлн. Дальнейший рост показателя может негативно сказаться на финансовой стабильности страны, что угрожает статусу доллара в качестве резервной валюты. К такому выводу пришли специалисты Goldman Sachs.

«В сочетании с рекордным уровнем накопленного государственного долга текущее положение дел привело к тому, что появились реальные опасения относительно долговечности статуса доллара США как резервной валюты», — говорится в исследовании Goldman Sachs.

Свою оценку экономисты банка объясняют повышенным спросом мировых инвесторов на золото. Так, игроки рынка массово распродают доллары и покупают драгметалл в качестве наиболее надёжного средства для сбережения денег.

С начала лета стоимость золота на глобальном рынке выросла более чем на 17% и в августе превысила психологическую отметку в $2 тыс. за тройскую унцию. Это произошло впервые за всё время наблюдений.

© Leonhard Foeger/Reuters

По мнению опрошенных RT аналитиков, такое положение дел может привести к сокращению доли американской валюты в мировых резервах. Согласно оценке МВФ, в настоящий момент доллар занимает порядка 62% в глобальных золотовалютных запасах. Между тем в течение следующих четырёх лет показатель может опуститься до 55—57%, считает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Илья Запорожский.

«Более того, напряжённость в отношениях США и Китая на почве борьбы за технологическое лидерство рискует стать катализатором сокращения доли доллара в мировых резервах ниже 50%», — добавил Запорожский в интервью RT.

Вместе с тем ослабление зависимости мировой экономики от доллара может занять продолжительное время. Такой точки зрения придерживается руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

«Мировая финансовая система пока ещё не готова к резкой смене валютного лидера и может этого просто не выдержать. В долларах сейчас происходит более 80% сделок в глобальной торговле. Поэтому гегемония американской валюты будет прекращаться постепенно», — объяснил RT Деев.

В то же время аналитики не ожидают полной потери долларом статуса резервной валюты. По словам Петра Пушкарёва, в долгосрочной перспективе государства не станут полностью отказываться от использования и хранения американской валюты, но при этом станут чаще отдавать предпочтение другим активам. В первую очередь речь идёт о евро и юане.