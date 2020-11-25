Эффект вакцины: цена нефти Brent превысила $48 за баррель впервые с марта

В среду, 25 ноября, цена на нефть эталонной марки Brent впервые с 6 марта превысила отметку $48 за баррель. Инвесторы ждут восстановления мирового потребления сырья на фоне новостей о разработке вакцин от коронавируса. Кроме того, наблюдаемый рост нефтяных котировок аналитики связывают с рекордным за последние три месяца ослаблением курса доллара на мировом рынке. Также в пользу энергетического рынка сыграло сообщение о начале процедуры передачи власти в США Джо Байдену, что снизило неопределённость среди инвесторов. По мнению аналитиков, дальнейшее удорожание нефти может позитивно отразиться на состоянии российской валюты и бюджета.

В среду, 25 ноября, торги на глобальном энергорынке сопровождаются рекордным ростом мировых цен на нефть. В начале дня сырьё эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне дорожало на 1,74% — до $48,61 за баррель, а котировки американского сорта WTI поднимались на 1,69% — до $45,67 за баррель. Значения стали самыми высокими с 6 марта.

Как рассказал RT аналитик ИК «Фридом Финанс» Евгений Миронюк, инвесторы по-прежнему положительно отыгрывают новости о появлении новых вакцин от коронавируса.

«Сейчас стоимость нефти во многом зависит от перспектив глобального потребления сырья, которое должно начать расти после периода массовой вакцинации. Также в ближайшее время влияние на нефтяные котировки будут оказывать действия стран — участниц сделки ОПЕК+, встреча которых пройдет на следующей неделе», — отметил Миронюк.

Напомним, в рамках договора ОПЕК+ государства — экспортёры сырья снижают нефтедобычу для восстановления баланса между спросом и предложением на мировом рынке углеводородов. Такая политика должна удержать рыночные цены от новых обвалов.

С мая по июль 2020 года производство нефти в странах — участницах договора снижалось суммарно на 9,7 млн баррелей в сутки относительно уровня октября 2018-го. С августа по декабрь государства договорились несколько смягчить ограничения — до 7,7 млн баррелей. Между тем с 1 января 2021 года объёмы сокращения добычи должны снизиться до 5,8 млн баррелей в день.

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Очередная встреча министров энергетики стран — участниц сделки намечена на 1 декабря. При этом, как полагает Евгений Миронюк, стороны могут пересмотреть параметры договора и продолжить снижение нефтедобычи на 7,7 млн баррелей в сутки в первой половине 2021 года. Такое решение может привести к росту нефтяных цен до $50 за баррель, считает эксперт.

Как рассказал RT эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов, наблюдаемый в последние дни уверенный рост нефтяных котировок отчасти связан с резким ослаблением курса доллара на международном рынке. В ходе торгов 25 ноября соответствующий индекс DXY в моменте опускался ниже отметки 92 пункта. Это произошло впервые с начала сентября.

«Наблюдаемая на фондовых площадках слабость доллара играет в пользу удорожания нефтяного сырья. Сейчас инвесторы не уверены в оперативном восстановлении американской экономики, поскольку США до сих пор остаются в лидерах по количеству заболевших COVID-19. В определённой степени давление на доллар оказывает и значимый объём денежной эмиссии со стороны ФРС», — отметил эксперт.

Весной 2020 года для поддержки американской экономики в условиях пандемии коронавируса Федрезерв Штатов анонсировал беспрецедентное расширение программы количественного смягчения. Федеральное агентство начало печатать доллары и в неограниченном объёме скупать государственные облигации (трежерис) на фондовом рынке. В результате менее чем за девять месяцев объём казначейских бумаг на балансе ФРС вырос с $4,16 трлн до $7,24 трлн.

Хотя политика американского регулятора позволяет оперативно нарастить темпы роста ВВП, действия Федрезерва приводят к ослаблению доллара на мировых площадках, пояснил в беседе с RT руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев. Более того, по его словам, дополнительное давление на доллар оказывают новости о начале процедуры передачи власти в США Джо Байдену.

«Инвесторы перестали опасаться политической неопределённости в стране. Также не исключено, что новый президент назначит на должность главы Минфина США Джанет Йеллен, которая ранее возглавляла ФРС и проводила мягкую кредитно-денежную политику. От тандема Йеллен и действующего главы Федрезерва Джерома Пауэлла ждут очень мягкой монетарной политики, которая ещё сильнее ослабит доллар. Такое положение дел вкупе с массовой вакцинацией может привести к росту цены Brent до $60—70 за баррель к концу 2021 года», — пояснил Разуваев.

Энергия для финансов

По мнению опрошенных RT аналитиков, дальнейший рост нефтяных цен может оказать заметную поддержку российской валюте. Как полагает Разуваев, при сохранении текущих условий уже к концу декабря курс доллара способен опуститься до диапазона 71—73 рубля. Более того, в случае начала массовой вакцинации населения и относительно стабильной геополитической ситуации в 2021 году есть вероятность снижения показателя до 65—67 рублей, считает аналитик.

По мнению Игоря Галактионова, восстановление нефтяных котировок оказывает позитивный эффект и на состояние федерального бюджета. Как объяснил эксперт, рост цен на энергосырьё при одновременном увеличении экспорта может сократить отрицательную разницу между доходами и расходами российской казны.

Напомним, что по состоянию на 2020 год в российском бюджете заложена базовая цена нефти на уровне $42,4 за баррель. В рамках бюджетного правила, если сырьевые котировки опускаются ниже данной отметки, недополученные нефтегазовые доходы компенсируются за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Если же стоимость сырья на рынке поднимается выше этого показателя, сверхдоходы, напротив, направляют в ФНБ.

«Исходя из текущей ситуации на мировом рынке энергоресурсов до конца года стоимость сырья сохранится на уровне $48 за баррель. В свою очередь, цены на нефть, находясь выше отметки отсечения в рамках бюджетного правила, позволяют пополнять резервы, что положительно сказывается на финансовой стабильности страны», — заключил аналитик.