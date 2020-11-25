Переходный период: почему Трамп решил начать процедуру передачи власти Джо Байдену

Дональд Трамп заявил, что посоветовал главе Управления общих служб США начать процедуру передачи власти Джо Байдену. При этом он не признал своё поражение на выборах, дав понять, что намерен продолжать судебные тяжбы по поводу результатов голосования. Эксперты считают, что Трамп осознал свой проигрыш, но собирается продолжать борьбу за политическое влияние.

Дональд Трамп заявил, что рекомендовалУправлению общих служб США начать процесс передачи власти команде Джо Байдена. Об этом он сообщил в своём Twitter.

«Хочу поблагодарить Эмили Мерфи из Управления общих служб за непоколебимую преданность и верность нашей стране. Она подвергалась притеснениям, угрозам и оскорблениям. Я не хочу, чтобы подобное происходило с ней, членами её семьи или другими сотрудниками управления. Наше дело УВЕРЕННО живёт, мы продолжим бороться и, уверен, мы победим! Тем не менее, действуя в интересах нашей страны, я советую Эмили и её команде сделать то, что требуется в соответствии с начальными протоколами, и сказал своей команде сделать то же самое», — написал Трамп в Twitter.

Ранее американские СМИ сообщили, что управление и его глава Эмили Мёрфи признали победу Байдена на прошедших выборах и сообщили о готовности инициировать процедуру по передаче власти кандидату от Демократической партии. До этого Мёрфи отказывалась признавать победу Байдена, из-за чего не могла быть начата процедура передачи власти.

Управление общих служб США обеспечивает работу и деятельность агентств и служб всего федерального правительства США. Как отмечало издание Politico, пока глава этого ведомства не признает того или иного кандидата избранным президентом, его избирательный штаб и переходная команда не могут получить доступ к федеральным денежным средствам и вести официальную коммуникацию с федеральными службами и агентствами для того, чтобы назначить своих людей на руководящие посты.

При этом Трамп по-прежнему не признаёт результатов выборов и продолжает работу по оспариванию итогов голосования.

What does GSA being allowed to preliminarily work with the Dems have to do with continuing to pursue our various cases on what will go down as the most corrupt election in American political history? We are moving full speed ahead. Will never concede to fake ballots & “Dominion”. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 24, 2020

«Как то, что Управлению общих служб разрешено предварительно начать работу с демократами, связано с нашими исками по выборам, которые войдут в историю, как самые коррумпированные в истории американской политики? Наша работа идёт полным ходом. Мы никогда не уступим поддельным бюллетеням и системе для голосования Dominion», — написал Дональд Трамп в Twitter.

Напомним, президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Однако из-за большого количества избирателей, проголосовавших досрочно и по почте, подсчёт голосов затянулся на несколько дней. К 7 ноября американские СМИ объявили победителем демократа Джо Байдена, который набрал необходимые 270 голосов коллегии выборщиков. Дональд Трамп заявил, что выборы официально не закончены, поскольку было зафиксировано множество фальсификаций и нарушений, а результаты голосования будут оспорены в суде.

Начало процесса

Ещё до сообщения Трампа в Twitter Эмили Мёрфи направила в штаб Байдена письмо, в котором заявила, что разблокирует федеральные денежные средства, необходимые для начала процедур передачи власти.

В штабе Байдена это решение назвали «шагом, необходимым для начала борьбы с вызовами, стоящими перед нашей страной, включая сдерживание пандемии и восстановление экономики». Исполнительный директор штаба демократа по передаче власти Йоханнес Абрахам заявил, что процедура передачи власти в стране начнётся с обсуждения с федеральными властями ситуации с пандемией и нацбезопасности.

Вскоре после публикации письма главы Управления общих служб своё заявление об участии в процедуре передачи власти распространило Министерство обороны США. В сообщении говорится, что команда Байдена уже связалась с представителями Минобороны США.

Ранее с призывом к Трампу начать процесс передачи власти выступили и его однопартийцы. Так, сенатор Роб Портман от штата Огайо заявил, что свидетельств масштабных подтасовок, о которых говорил Трамп, обнаружено не было, и призвал начать процесс смены администраций. Со схожими заявлениями выступили сенаторы-республиканцы от штатов Теннеси и Западной Вирджинии.

Также 23 ноября более 160 ведущих бизнесменов США в открытом письме призвали Трампа официально признать своё поражение на президентских выборах. В числе подписантов были Ларри Финк из инвестиционной фирмы BlackRock и Дэвид Соломон из банка Goldman Sachs.

Судебные зацепки

На протяжении последних недель Дональд Трамп неоднократно заявлял, что оспорит итоги голосования в суде и вернёт себе победу. Однако пока что 45-му президенту США и его сторонникам не удаётся каким-либо значимым образом повлиять на результаты выборов.

Так, в ключевом штате Мичиган 23 ноября избирательная комиссия, состоящая из демократов и республиканцев, утвердила результаты плебисцита, согласно которому Байден победил Трампа с преимуществом в более чем 150 тыс. голосов.

Демонстрация против Трампа в Вашингтоне

Reuters

© Leah Millis

По мнению экспертов, это является серьёзным ударом по намерению штаба Трампа оспорить результаты голосования в штате. Следующим шагом после утверждения результатов всенародного голосования в штате является отбор выборщиков, которые будут голосовать в коллегии и окончательно утвердят нового президента США. Для Трампа успешное оспаривание результатов выборов в Мичигане, который имеет 16 голосов в коллегии выборщиков, было бы значимой победой.

Одновременно с этим Верховный суд штата Пенсильвания, другого ключевого для победы региона, отклонил иск избирательного штаба Трампа с требованием исключить из результатов голосования более 10 тыс. бюллетеней, заполненных с небольшими ошибками.

Также по теме Доказательная база: почему штаб Трампа мог отказаться от одного из требований в иске по пересмотру итогов выборов Предвыборный штаб Дональда Трампа отказался от одного из требований по иску об оспаривании результатов президентских выборов в штате...

В свою очередь в штате Джорджия, где результаты голосования и победа Байдена были утверждены на прошлой неделе, 24 ноября начнётся процесс пересчёта голосов с помощью компьютера. При этом в штате уже был произведён ручной пересчёт, который не повлиял на победу Байдена.

Трамп одобрил начало передачи власти, так как хочет избежать обвинений в том, что он безответственно ведёт себя с точки зрения национальной безопасности США, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

«Он понимает, что подобное поведение может оказать положительное влияние на решения со стороны Верховного суда и коллегии выборщиков. К тому же на него оказывает давление Республиканская партия, поскольку 5 января предстоят серьёзные дополнительные выборы в штате Джорджия, от которых зависит республиканское большинство в сенате», — отметил политолог в разговоре с RT.

Процесс передачи может создать определённые затруднения и для Байдена, и для демократов, добавил Владимир Васильев.

«Байден не спешит называть имена ключевых министров внутриполитического блока и пытается оставить левое крыло радикальной группы за бортом принятия решений. Не исключаю, что на этой почве у Демократической партии возникнет проблема, которая выльется в жёсткую внутреннюю борьбу», — подчеркнул эксперт.

Марш сторонников Трампа в Вашингтоне

Reuters

© Chris Aluka Berry

Трамп будучи реалистом понимает, что он уже не сможет вернуть себе победу, особенно на фоне отклонённых судами исков, отметил в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман.

«Он понимает, что этот этап борьбы проигран, поэтому если сейчас начнёт сильно упираться в процессе передачи власти, то сам себе навредит», — пояснил политолог.

Трамп не намерен нарушать Конституцию США, он передаст власть Байдену, но перейдёт в жесткую оппозицию, постарается «сохранить за собой политическое влияние» и роль неформального лидера Республиканской партии, считает Павел Фельдман.

«Скорее всего в ближайшие четыре года Трамп не даст Байдену и его администрации расслабиться. С учётом тех проблем, которые есть в американском обществе, вряд ли Байдену удастся успешно провести первый срок и достичь высоких результатов. В связи с этим Трамп к 2024 году может снова принять участие в президентских выборах, на которых его шансы довольно сильно возрастут», — заключил эксперт.