«Систематическая пропаганда»: что стоит за опросами о необходимости для Трампа признать своё поражение на выборах

Президент США Дональд Трамп должен немедленно признать своё поражение на выборах 2020 года, считают 46% американских избирателей. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого газетой Politico и компанией Morning Consult. При этом 32% избирателей полагают, что Трамп должен уступить, только если не сможет представить доказательства того, что выборы были проведены с нарушениями. Эксперты отмечают, что Трамп продолжает бороться за своё президентство в судах и сохраняет определённые шансы на победу. По мнению аналитиков, подобные опросы проводят СМИ, для которых характерна «систематическая антитрамповская пропаганда».

Трампу следует «незамедлительно» признать победу Байдена на выборах президента США, считают 46% зарегистрированных избирателей. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведённого газетой Politico и компанией Morning Consult.

Такой точки зрения придерживаются 72% зарегистрированных избирателей-демократов, 43% независимых респондентов и 17% избирателей-республиканцев.

32% зарегистрированных избирателей полагают, что признать поражение на выборах Трампу следует «в конечном итоге, если он не сможет обосновать» свои утверждения о массовых фальсификациях. Эту позицию разделяют 21% опрошенных демократов, 34% независимых респондентов и 45% республиканцев.

При этом 12% опрошенных считают, что Дональд Трамп не должен признавать своё поражение и уступать Байдену, «несмотря ни на что». За это высказались 27% республиканцев, 8% независимых избирателей и всего 3% зарегистрированных демократов.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Однако из-за большого количества избирателей, проголосовавших досрочно и по почте, подсчёт голосов затянулся на несколько дней. К 7 ноября американские СМИ объявили победителем демократа Джо Байдена, который набрал необходимые 270 голосов коллегии выборщиков. Дональд Трамп заявил, что выборы официально не закончены, в ходе голосования было зафиксировано множество фальсификаций и нарушений, а его результаты будут оспорены в суде.

Судебные баталии

Трамп продолжает оспаривать итоги выборов в различных судебных инстанциях. Однако пока он и его сторонники не добились значимых успехов, которые могли бы повлиять на итоги голосования. Так, были отклонены обращения в суды в штатах Джорджия, Мичиган и Невада. При этом подаются и находятся на рассмотрении новые иски как от граждан, так и от Республиканской партии.

Одним из главных полей сражения за выборы стал штат Пенсильвания, где команда президента подала сразу несколько исковых заявлений в разные суды.

Верховный суд штата Пенсильвания отклонил иск штаба Трампа, в котором утверждалось, что на избирательных участках в Филадельфии наблюдатели были ограничены в возможности следить за процедурой подсчёта голосов, сообщает NBC News.

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Наблюдатели от Республиканской партии утверждали, что их держали за ограждением на таком расстоянии от места подсчёта, что они не могли разобрать информацию на конвертах или бюллетенях и сделать выводы о том, была ли процедура честной.

Решением большинства судей иск штаба Трампа был отклонён. Согласно вердикту, законы штата Пенсильвания требуют допуска наблюдателей в помещение, где идёт подсчёт голосов, но не устанавливают расстояние до столов подсчёта.

NBC News отмечает, что решение Верховного суда штата Пенсильвания по этому иску может навредить шансам избирательного штаба Трампа в другой инстанции — федеральном суде, куда был подан иск о признании недействительными отправленных по почте бюллетеней, которые были исправлены избирателями после того, как в них были обнаружены ошибки при заполнении.

Ранее адвокаты Трампа скорректировали этот иск и убрали оттуда утверждение о том, что более 682 тыс. бюллетеней, доставленных на избирательные участки, были незаконно обработаны без участия наблюдателей от Республиканской партии.

На выборах 2020 года Пенсильвания оказалась в числе ключевых штатов, в которых победа на всенародном голосовании гарантировала бы кандидату необходимые голоса коллегии выборщиков. После подсчёта 99% голосов победу в штате одержал Байден с 50% голосов, тогда как Дональд Трамп набрал 48%.

Чистка рядов

Несмотря на отсутствие значимого успеха в судебных инстанциях, Дональд Трамп продолжает утверждать, что он одержал победу на выборах, а Байден был объявлен президентом ангажированными СМИ на основе фальсифицированных результатов. При этом глава Белого дома крайне негативно реагирует на утверждения чиновников о том, что голосование происходило без нарушений и было безопасным.

12 ноября с таким заявлением выступило Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры Министерства внутренней безопасности США, которое назвало прошедшие выборы «самыми защищёнными в истории».

Голосование в Филадельфии

Reuters

© Rachel Wisniewski

«Выборы 3 ноября были самыми безопасными в американской истории. Прямо сейчас по всей стране избирательные органы изучают и перепроверяют всю избирательную процедуру, прежде чем окончательно подвести результаты», — говорилось в пресс-релизе агентства.

В ответ 18 ноября Дональд Трамп заявил, что глава агентства Крис Кребс уволен со своего поста, при этом прямо связав его отставку с утверждением последнего о выборах.

«Недавнее заявление Криса Кребса о безопасности выборов в 2020 году было крайне неточным, поскольку имели место массовые нарушения и фальсификации: учёт голосов тех, кого уже нет в живых; недопуск наблюдателей на избирательные участки; «сбои» в работе машин для голосования, которые переводили Байдену голоса, отданные за Трампа; учёт голосов, поданных с опозданием, а также масса других случаев. В связи с этим немедленно вступает в силу следующее решение: Крис Кребс освобождается от должности директора Агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры», — написал Трамп в Twitter.

The recent statement by Chris Krebs on the security of the 2020 Election was highly inaccurate, in that there were massive improprieties and fraud - including dead people voting, Poll Watchers not allowed into polling locations, “glitches” in the voting machines which changed... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2020

Американские СМИ отмечают, что Кребс в своём Twitter активно критиковал утверждения о нарушениях на выборах и различные конспирологические теории о том, как голоса за Трампа были украдены в пользу Байдена. Источники в президентской администрации сообщили телеканалу CNN, что Кребс, который руководил агентством с момента его создания в 2018 году, своим поведением «активно добивался, чтобы его уволили».

Борьба с легитимностью

Опросы общественного мнения, которые говорят о том, что Трамп якобы немедленно должен признать поражение, призваны деморализовать его сторонников и Республиканскую партию, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

«Издание Politico, которое систематически ведёт антитрамповскую пропаганду, пытается сломить Трампа, чтобы он начал процесс передачи власти Байдену. Сегодня опросы общественного мнения в США, которые проводятся демократическими СМИ, — не что иное, как мощная психологическая кампания, направленная против Трампа и его сторонников», — отметил политолог в разговоре с RT.

Джо Байден

Reuters

© Tom Brenner

Эксперт подчеркнул, что у республиканцев ещё есть возможность повлиять на исход выборов, оспорив их в судах различных инстанций.

«Трамп намерен бороться до конца, у него есть время, чтобы переломить сложившуюся ситуацию. Нельзя исключать того, что коллегия выборщиков взбунтуется и утвердит благоприятный для Трампа результат или в ситуацию вмешается Верховный суд», — подчеркнул Васильев.

Кроме того, в случае утверждения Байдена президентом значительная часть населения страны не будет считать его легитимно избранным главой государства, добавил эксперт.

«Если Трамп не признает результаты выборов, не явится на инаугурацию, тогда Байден в глазах общества станет нелегитимным президентом. Сегодня Трамп закладывает под Байдена бомбу, благодаря которой в условиях неполной легитимности лидера любые его провалы перерастут в серьёзный внутриполитический кризис вокруг демократической администрации и возможный импичмент», — подчеркнул Владимир Васильев.

В свою очередь, политолог-американист Дмитрий Дробницкий считает, что Трампу вряд ли удастся отыграть победу на выборах через суд, однако он максимально постарается подорвать доверие к выборам и Демократической партии.

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«Сегодня задача-минимум, которая стоит перед Трампом, — заронить сомнения в отношении избирательной системы, показать, что прошедшие выборы были грязными, а итоги голосования сфальсифицированными. Его шансы остаться в Белом доме тают с каждым днём, поскольку истеблишмент направил все свои силы на то, чтобы завершить передачу власти демократической администрации. Трамп вряд ли отвоюет президентство, но попытается показать, что против него играли нечестно», — отметил политолог.

Это только усугубит нестабильность политической обстановки в США, считает эксперт.

«С 2016 года наблюдается раскол в конгрессе, жёсткое неприятие в отношениях между Демократической и Республиканской партиями. Самое страшное, что ненависть политиков сегодня обращена и к избирателям противоположного лагеря. На протяжении всего правления Трампа сложившуюся ситуацию в обществе называли холодной гражданской войной, которая сегодня близка к тому, чтобы перерасти в горячую фазу. Кто бы ни занял Белый дом в 2021 году, гражданский конфликт в США не исчерпан, он ещё только начинает набирать обороты», — заключил Дмитрий Дробницкий.