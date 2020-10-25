Инструмент давления: почему неэффективна санкционная политика США в отношении России

Москва считает нелегитимными введённые США санкции против российского ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт химии и механики» за причастность к кибератакам. Об этом говорится в заявлении посла России в Соединённых Штатах Анатолия Антонова. Дипломат подчеркнул, что Вашингтону следует «отказаться от порочной практики голословных нападок». Белый дом продолжает политику санкционного давления в отношении России уже несколько лет, однако многие даже в американском экспертном сообществе сомневаются в её эффективности. Политологи, в свою очередь, отмечают, что из инструмента геополитики ограничительные меры превратились в средство недобросовестной конкуренции.

Москва считает санкции, введённые США против российского Центрального научно-исследовательского института химии и механики (ЦНИИХМ), нелегитимными. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

С таким заявлением российский дипломат выступил после того, как Вашингтон 23 октября объявил о мерах против института, обвинив организацию в разработке вредоносного программного обеспечения. Американский Минфин утверждает, что программа Triton использовалась против союзников США на Ближнем Востоке.

Антонов отверг обвинения американской стороны и призвал США «отказаться от порочной практики голословных нападок».

«Россия, в отличие от Соединённых Штатов, не ведёт наступательных операций в киберсфере. Вредоносная деятельность в информпространстве противоречит принципам нашей внешней политики, национальным интересам и пониманию межгосударственных отношений», — подчеркнул российский дипломат.

Всего за несколько дней до этого американские сенаторы от Демократической и Республиканской партий направили главе Госдепа Майку Помпео письмо, в котором потребовали ввести новые санкции против Москвы из-за инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

Группа сенаторов, в которую вошли известные своими одиозными антироссийскими взглядами Митт Ромни, Марко Рубио и Бен Кардин, призвала использовать закон Магнитского и закон о контроле за химическим и биологическим оружием.

Санкционная политика

Соединённые Штаты активно раскручивали санкционный маховик против России на протяжении последнего десятилетия, однако на полную мощность он вышел в 2014 году — после воссоединения Крыма с РФ. Администрация Барака Обамы ввела первые ограничения против отдельных лиц, причастных к так называемой аннексии полуострова.

Впоследствии Вашингтон неоднократно расширял санкционный список, включая в него не только граждан, но и целые экономические отрасли. Очередное расширение ограничительных мер последовало в 2016-м, тогда же США понизили уровень двустороннего взаимодействия, выдворив из страны 35 российских дипломатов, а в 2017 — закрыв консульство РФ в Сан-Франциско.

Эта практика продолжилась и после того, как кресло президента занял Дональд Трамп. Был принят Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA), дополнен поправками по Противодействию России в Европе и Евразии (за авторством вышеупомянутого сенатора Бена Кардина), а также неоднократно вводились санкции по линии Минфина, Госдепа и других ведомств.

Ограничения против России инициировались по любому возможному поводу — за «вмешательство» в выборы президента США 2016 года и кибератаки, вменяемое Москве применение химического оружия, за нарушение санкционного режима в отношении КНДР, за поддержку Сирии и сотрудничество с Венесуэлой.

Кроме того, американские конгрессмены и сенаторы наперебой предлагают ввести ограничительные меры против газопровода «Северный поток — 2», который якобы угрожает энергетической безопасности Европы. Эта дискуссия получила новый импульс после происшествия с «отравлением» Алексея Навального — тогда о необходимости прекратить строительство газопровода высказались глава Госдепа Майк Помпео, официальный представитель ведомства Меган Ортагус и сам Дональд Трамп, посетовавший, что в противном случае Германия будет покупать газ у России.

Сомнительный эффект

При этом стоит отметить, что в самих американских СМИ и экспертных сообществах периодически появляются мнения, отличные от утверждений Белого дома и Капитолия о том, что ограничительные меры в отношении России — весьма эффективный инструмент внешней политики.

В 2016 году, на пике санкционного давления на Россию, в довольно авторитетном американском журнале Foreign Policy вышел материал под заголовком «Санкции потерпели крах... Давайте это признаем». В публикации признавалась неэффективность мер против Москвы.

Вашингтон, округ Колумбия

Reuters

© Carlos Barria

Похожее мнение высказали и журналисты газеты The Washington Post в 2017-м, опубликовав статью под названием «Есть ли толк от санкций? Убедительных доказательств этого нет».

«Можно утверждать, что санкции входят в число самых популярных инструментов реагирования на крупные внешнеполитические кризисы. Проблема, однако, в том, что никто не может с уверенностью сказать, работают ли они», — писала газета.

В 2019 году аналитический портал Global Security Review отметил, что использование санкций как метода давления, с помощью которого можно заставить руководство России «принять меры по изменению внешней политики страны», является неэффективным и «не работает так, как предполагали западные страны».

В частности, в материале портала отмечается, что низкую эффективность имели санкции, направленные на предотвращение военного-технического сотрудничества с другими странами.

«В действительности, по данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), в этом году Россия заняла второе место по объёмам произведённого оружия. С 2017 года в России этот показатель вырос на 8,5%, что в годовом исчислении равняется $37,7 млрд. Крупные покупатели российского вооружения — это Индия и Китай, которые в прошлом году приобрели системы ПРО С-400», — отмечает Global Security Review.

В свою очередь, газета Financial Times в начале этого года писала, что, по мнению ряда экономистов, общая экономическая картина в России даже лучше, чем в том случае, если никаких санкций введено не было бы. Это заставляет усомниться в том, насколько эффективным инструментом внешнеполитического воздействия являются ограничительные меры США и ЕС, подчеркнули журналисты издания.

Глава миссии МВФ по России Джеймс Роаф приписал сложившуюся экономическую ситуацию «приверженности Москвы надёжной макроэкономической основе, которая поддерживает экономическую деятельность посредством снижения степени неопределённости, сдерживания инфляции и укрепления доверия к обменному курсу», отметила газета.

«Фактор непредсказуемости»

Аналитики, в свою очередь, отмечают некоторую парадоксальность сложившейся ситуации: отдельные представители политического истеблишмента США утверждают, что санкционное давление на Россию нужно усилить именно из-за того, что действующие ограничения против Москвы неэффективны. В частности, об этом в своей статье заявил член Атлантического совета и бывший функционер Госдепа Эдвард Фишман.

«Российская экономика адаптировалась, и теперь Кремль придерживается риторики о том, что Америка «никогда» не снимет санкции, а это приводит к снижению заинтересованности в удовлетворении требований США. В результате мы имеем неэффективную программу санкций, которая более не оказывает значимого влияния на Москву и служит для Вашингтона лишь минимальным дипломатическим рычагом давления», — сетует Фишман.

По мнению главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева, среди американского истеблишмента преобладает точка зрения, что санкции не вносят большого вклада в замедление темпов экономического роста России, но ухудшают положение и усугубляют экономический кризис, особенно в определённых секторах.

«Сегодня США стали фактором непредсказуемости, в любой момент они могут ввести санкции в рамках недобросовестной конкуренции, исходя из экономической конъюнктуры. Но то, что американская экономика сама находится в серьёзном кризисе, несомненно, повлечёт пересмотр санкционной политики. Как только до Вашингтона дойдёт, что провал в экономике слишком большой, нужно выводить её из кризиса, тогда будет налаживаться международное сотрудничество, внешнеэкономические связи, с помощью которых она сможет его преодолеть», — прогнозирует Васильев.

Несколько иной точки зрения придерживается директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв. В беседе с RT он напомнил, что Вашингтон всегда охотно прибегал к такому инструменту давления, как экономические и политические санкции, и вряд ли изменит свои привычки.

«Американское правительство уверено, что в отношениях с другими странами допустимо применять подобные механизмы давления. До тех пор, пока Вашингтон считает себя вправе «наказывать» другие государства за «поведение», которое ему кажется неподобающим, эта политика будет продолжаться», — подчеркнул Рогулёв.

При этом дальнейшее наращивание такого давления исключает возможность нормализации отношений между Соединёнными Штатами и Россией в будущем, уверен эксперт.

«Безусловно, односторонние санкции ослабляют связи между государствами и препятствуют их стабилизации. Дело в том, что США перестали воспринимать Россию как равноправного партнёра», — отметил политолог.